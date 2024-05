Cận cảnh hiện trường cháy rụi 40 xe điện du lịch ở Hội An

Khuôn viên Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung (thành phố Hội An, Quảng Nam) được doanh nghiệp thuê mặt bằng để làm bến đỗ cho hơn 50 xe điện chở khách du lịch.

Rạng sáng nay (8/5), một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại bãi đỗ xe này. Hàng chục chiếc xe bị thiêu rụi, cháy trơ khung sắt.

Tại hiện trường sáng nay, sau khi lửa đã được dập tắt, nhiều đám khói vẫn âm ỉ, nghi ngút.

Công an thành phố Hội An phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phương tiện tới dập lửa nhưng không cứu được phần lớn xe điện tại đây.

Một vài chiếc xe đã bị cháy gần hết, không thể cứu vãn.

40 xe điện chở khách du lịch bị thiêu rụi. Một dãy nhà của trường cũng bị cháy sém. Rất may không có thiệt hại về người.

Một số nhân viên của nhà trường đưa được 12 xe điện ra ngoài. Trong ảnh, mấy dãy nhà của trường học bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ cháy.

Những xe điện bị cháy có 8-14 chỗ ngồi. Đây là phương tiện thay thế ô tô 29 chỗ đưa khách du lịch vào trung tâm phố cổ Hội An và các điểm tham quan.

Tro tàn và khói âm ỉ tại hiện trường vụ cháy sáng nay.