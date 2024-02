Cận cảnh hơn 200 thuyền lớn, nhỏ thực hiện nghi thức rước nước khai xuân Giáp Thìn tại chùa Tam Chúc

Hàng loạt chương trình đặc biệt sẽ được tổ chức tại chùa Tam Chúc dịp xuân Giáp Thìn 2024 GĐXH - Chào mừng xuân Giáp Thìn 2024, chùa Tam Chúc (Kim Bảng - Hà Nam) dự kiến sẽ có màn bắn pháo hoa lung linh sắc màu cùng các sự kiện nổi bật như: biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thực hiện nghi thức rước nước đến 3 địa điểm là Điện Tam thế, chùa Ngọc và chùa cổ Ba Sao.

Lễ rước nước chùa Tam Chúc là lễ hội truyền thống trong vùng được tổ chức vào dịp đầu xuân hàng năm. Nghi thức này biểu tượng cho sự dâng nước lễ Phật, lễ Thánh, cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc.



Theo đó, nước được lấy từ nơi sâu nhất trong lòng hồ, là nguồn nước sạch nhất, đổ đầy vào các bình gốm.

Nghi thức rước nước tại chùa Tam Chúc (Ảnh: Bảo An)

Đoàn rước nước gồm vài chục thuyền, trong đó hai thuyền rồng thẳng tiến dong thẳng đến vị trí cắm cây nêu giữa hồ, gần đình Tam Chúc cổ.

Nước được rước từ hồ Tam Chúc lên chùa Ngọc hay còn gọi là Đàn Tế Trời, tọa lạc trên đỉnh ngọn Thất Tinh.

Các bình nước được đưa lên xe rước, đặt tại nhiều địa điểm như Tam Quan Nội, Điện Quán Âm, Điện Giáo Chủ, Điện Tam Thế, chùa Ngọc.

Truyền thống rước nước đã trở thành nghi thức truyền thống từ lâu đời, mang giá trị to lớn với người nông dân, nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người người mạnh khỏe, an khang, gia đình ấm no hạnh phúc.

Dưới đây là toàn cảnh nghi thức rước nước tại chùa Tam Chúc trong dịp xuân Giáp Thìn 2024 được PV Gia đình và Xã hội ghi nhận:

Theo ghi nhận của PV, ngày 21/2, trong ngày khai hội Xuân Giáp Thìn 2024 chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam) đã tổ chức nghi lễ rước nước dâng nước lễ Phật, lễ Thánh. Đây là năm thứ 6 lễ hội được khôi phục, tổ chức.

