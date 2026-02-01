Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông

Chủ nhật, 19:28 01/02/2026 | Xã hội
Hùng Trần
Hùng Trần
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhận lệnh xuất kích, các phi công điều khiển máy bay rời sân bay dã chiến lao thẳng ra biển tìm mục tiêu. Theo lệnh chỉ huy, các phi công nhanh chóng đánh bom, làm hư hỏng 2 tàu khu trục của Mỹ.

Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông - Ảnh 1.

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Quảng Bình (cũ) được xem là yết hầu của tuyến đường Bắc - Nam. Là tiền phương trọng yếu cho các hoạt động vận chuyển tiếp tế lương thực, vũ khí, đạn dược và quân cho chiến trường miền Nam. Khu vực này là “địa chỉ đỏ” bắn phá của không quân và biên đội tàu đặc nhiệm hạm đội 7 Hoa Kỳ nhằm chặn đứt đường tiếp vận của ta chi viện cho tiền tuyến. Các mục tiêu chủ yếu là sân bay và các tuyến đường Trường Sơn.

Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông - Ảnh 2.
Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông - Ảnh 3.

Để đối phó với tình hình này, cuối năm 1968, Bộ Quốc phòng chủ trương xây dựng sân bay dã chiến mật danh B7 tại thôn Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình (nay xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị). Trải qua biết bao khó khăn, trở ngại công trình này hoàn thành sau 8 tháng. Sân bay dã chiến Khe Gát với đường băng dài 2,5km, rộng 30m, và có đường dẫn máy bay vào hang trú ẩn.

Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông - Ảnh 4.

Năm 1972, quân đội Mỹ tập trung bắn phá ác liệt các tỉnh khu 4 nhằm phá hủy các tuyến đường giao thông, chặn đường tiếp vận của quân dân ta. Các tàu khu trục liên tục tiến sát gần bờ biển pháo kích. Các lực lượng pháo phòng vệ bờ biển của ta không thể bắn đến vì địch nằm ngoài tầm bắn. Để khai thông đường vận chuyển trên biển và hạn chế hậu quả do các đợt pháo kích của địch từ trên biển, phương án sử dụng máy bay tập kích vào đội hình tàu chiến địch được thực hiện. Nhiệm vụ này được giao cho trung đoàn không quân 923 với trang bị là máy bay MIG 17.

Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông - Ảnh 5.

Bộ chỉ huy quân ta quyết định đưa máy bay vào sân bay Khe Gát để tác chiến. Hai chiếc MIG17 được đưa từ sân bay Kép vào sân bay Gia Lâm, sau đó vào Vinh. Lợi dụng thời điểm trời tối, từng chiếc đáp an toàn tại sân bay Khe Gát. Hai chiếc MIG17 được lắp sẵn bom và luôn trong tư thế sẵn sàng xuất kích. Biên đội bay gồm Thượng úy Lê Xuân Dị và  Trung úy Nguyễn Văn Bảy B.

Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông - Ảnh 6.

Đúng 16h5 ngày 19/4/1972, biên đội được lệnh xuất kích từ sân bay dã chiến Khe Gát. Các máy bay được lệnh bay tầm thấp nhằm tránh sự phát hiện của rada địch. Đến 16h13 phi công Lê Xuân Dị công kích thành công tàu khu trục hộ tống US Higbee (DD-806) khiến tàu bị hỏng nặng phần mạn tàu và phá hủy dàn pháo trên boong. Phi công Nguyễn Văn Bảy B tiếp tục oanh kích, tuần dương hạm hạng nhẹ US Oklahoma city thuộc lực lượng tàu đặc nhiệm 77 trúng bom. Tàu bị hỏng hệ thống rada, một ụ pháo và phía mạn hư hỏng nặng.

Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông - Ảnh 7.
Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông - Ảnh 8.

Hiện tại Bảo tàng Quảng Trị, đang trưng bày chiếc máy bay tiêm kích MIG-17 mang số hiệu 2002 - một trong 2 chiếc tiêm kích tham gia trận đánh ngoài vùng biển Quảng Bình vào năm 1972.

Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông - Ảnh 9.

Trải qua thời gian dài, thân máy bay MIG-17 số hiệu 2002 hiện rõ dấu vết tàn phá của thời gian. Nhưng giá trị lịch sử và ý nghĩa chiến công của tiêm kích này vẫn còn nguyên vẹn.

Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông - Ảnh 10.

Theo tìm hiểu, MIG-17 là dòng tiêm kích cận âm do Liên Xô chế tạo, được phát triển trên nền tảng của MIG-15 và chính thức đưa vào sử dụng chiến đấu từ năm 1952. Máy bay có chiều dài khoảng 11m, sải cánh gần 9,9m và chiều cao khoảng 4m.

Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông - Ảnh 11.

MIG-17 là loại máy bay tiêm kích không được trang bị radar hay tên lửa, hỏa lực chủ yếu gồm một pháo 37mm và 2 pháo 23mm, có khả năng mang bom dưới cánh.

Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông - Ảnh 12.

Máy bay MIG-17 số hiệu 2002 không còn tung cánh trên bầu trời, nhưng vẫn là một biểu tượng sinh động của tinh thần chiến đấu kiên cường, sáng tạo và lòng yêu nước bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông - Ảnh 13.Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'

GĐXH - "Mưa đỏ" đã cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Sau những thành công của phim, hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều về các chi tiết lịch sử của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tổng duyệt A80: Các biên đội máy bay trình diễn trên bầu trời Hà Nội

Tổng duyệt A80: Các biên đội máy bay trình diễn trên bầu trời Hà Nội

Phi công máy bay chiến đấu có nhiều giờ bay nhất Không quân Việt Nam

Phi công máy bay chiến đấu có nhiều giờ bay nhất Không quân Việt Nam

Thăm “bảo tàng” 3.000 kỷ vật kháng chiến của thầy giáo 8x

Thăm “bảo tàng” 3.000 kỷ vật kháng chiến của thầy giáo 8x

70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến: Chuyện chưa kể về 175 Vệ út anh hùng

70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến: Chuyện chưa kể về 175 Vệ út anh hùng

Về nơi Bác viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Về nơi Bác viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Cùng chuyên mục

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc ở Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán

Cảnh tất bật tại làng hoa Ninh Phúc ở Ninh Bình những ngày cận Tết Nguyên đán

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những hộ trồng hoa truyền thống ở Ninh Phúc, phường Đông Hoa Lư, Ninh Bình đang tất bật, rộn ràng đón khách thập phương đến tham quan, lựa chọn, mua sắm những loại cây đẹp nhất để trang trí.

Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông Đà

Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông Đà

Thời sự - 1 giờ trước

Sau nhiều ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể nữ Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên sông Đà, đoạn gần chân Thủy điện Sơn La. Hiện cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú Thọ

Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú Thọ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe tải trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 6, đoạn qua khu vực đèo Đá Trắng (tỉnh Phú Thọ) thì bất ngờ mất lái. Tài xế sau đó đã liên tục đánh lái để tránh vực sâu và các xe ngược chiều. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào vách núi rồi lật nghiêng.

Quy định mới nhất về mức phạt điều khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều năm 2026

Quy định mới nhất về mức phạt điều khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều năm 2026

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trường hợp ô tô, xe máy đi ngược chiều có thể bị phạt rất nặng và bị trừ điểm giấy phép lái xe. Dưới đây là quy định cụ thể.

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Thời sự - 5 giờ trước

Thi thể nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời khỏi nhà bằng xe đạp được phát hiện nổi trên sông.

Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù

Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc chồng muốn mang tiền lương cho mẹ đẻ vay mà không bàn bạc rõ ràng, Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi) đã không kiềm chế được cơn giận, dùng dao tước đi mạng sống của người đầu ấp tay gối.

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026, người lao động cần biết

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026, người lao động cần biết

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026 theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.

Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ

Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ

Thời sự - 7 giờ trước

Sau tiếng nổ như sấm, hàng xóm chạy ra kiểm tra thì phát hiện anh Vũ Văn Chính (42 tuổi) đã tử vong tại chỗ, nghi do nổ pháo tự chế.

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, những người sinh vào các ngày Âm lịch này có số mệnh hanh thông, ít va vấp, cuộc đời hiếm khi phải đối mặt với biến cố lớn.

Vì sao đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033 ngày 30 tháng Chạp mới xuất hiện trở lại?

Vì sao đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033 ngày 30 tháng Chạp mới xuất hiện trở lại?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Từ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, người Việt không còn đón ngày 30, hiện tượng này kéo dài trong nhiều năm, khiến Giao thừa rơi vào đêm 29 Tết.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Đời sống

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, những người sinh vào các ngày Âm lịch này có số mệnh hanh thông, ít va vấp, cuộc đời hiếm khi phải đối mặt với biến cố lớn.

Sự thật thông tin sẽ rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?

Sự thật thông tin sẽ rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?

Thời sự
Qua giao thừa là đổi vận: 3 con giáp trúng vận đỏ, lộc lá bủa vây

Qua giao thừa là đổi vận: 3 con giáp trúng vận đỏ, lộc lá bủa vây

Đời sống
Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù

Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù

Pháp luật
TP.HCM yêu cầu các trường không được tổ chức hội trại qua đêm

TP.HCM yêu cầu các trường không được tổ chức hội trại qua đêm

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top