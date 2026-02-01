Cận cảnh máy bay MIG 17 với trận chiến lịch sử ở biển Đông

Năm 1972, quân đội Mỹ tập trung bắn phá ác liệt các tỉnh khu 4 nhằm phá hủy các tuyến đường giao thông, chặn đường tiếp vận của quân dân ta. Các tàu khu trục liên tục tiến sát gần bờ biển pháo kích. Các lực lượng pháo phòng vệ bờ biển của ta không thể bắn đến vì địch nằm ngoài tầm bắn. Để khai thông đường vận chuyển trên biển và hạn chế hậu quả do các đợt pháo kích của địch từ trên biển, phương án sử dụng máy bay tập kích vào đội hình tàu chiến địch được thực hiện. Nhiệm vụ này được giao cho trung đoàn không quân 923 với trang bị là máy bay MIG 17.