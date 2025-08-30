Tổng duyệt A80: Các biên đội máy bay trình diễn trên bầu trời Hà Nội

5 giờ trước

GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 233/2025 quy định cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Quốc khánh 2/9 là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm được đông đảo người lao động mong chờ...