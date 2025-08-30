Mới nhất
Tổng duyệt A80: Các biên đội máy bay trình diễn trên bầu trời Hà Nội

Thứ bảy, 10:00 30/08/2025 | Thời sự
Vào lúc 6h30 ngày 30/8/2025, chương trình Tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Tổng duyệt A80: Các biên đội máy bay trình diễn trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 1.

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là màn trình diễn của biên đội 10 máy bay trực thăng của Không quân nhân dân mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Tổng duyệt A80: Các biên đội máy bay trình diễn trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 2.

Tổng duyệt A80: Các biên đội máy bay trình diễn trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 3.

Biên đội 10 máy bay trực thăng của Không quân nhân dân mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Tổng duyệt A80: Các biên đội máy bay trình diễn trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 4.

Máy bay tiêm kích trình diễn tại khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Tổng duyệt A80: Các biên đội máy bay trình diễn trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 5.

Máy bay tiêm kích Su-30MK2 của lực lượng Không quân trình diễn trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tổng duyệt A80: Các biên đội máy bay trình diễn trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 6.

Biên đội máy bay tiêm kích Su-30MK2 của lực lượng Không quân trình diễn trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Tổng duyệt A80: Các biên đội máy bay trình diễn trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 7.

Màn trình diễn của biên đội máy bay YAK của Không quân nhân dân. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

