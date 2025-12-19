Mới nhất
Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Thứ sáu, 12:06 19/12/2025
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy mới đây tung bộ ảnh bắt trend "trạm tỷ" khiến fan trầm trồ: "Sao Việt đu trend đỉnh nhất năm".

Phong cách street style ' trạm tỷ ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa Về vẻ đẹp - Ảnh 1.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy mới đây tung bộ ảnh bắt trend "trạm tỷ" kèm chia sẻ: "Vào một ngày đẹp trời được 'trạm ca' rủ đi dạo chụp hình".

Phong cách street style ' trạm tỷ ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa Về vẻ đẹp - Ảnh 2.

Về bản chất, đây là trào lưu thuê “trạm tỷ” - từ lóng trên MXH Trung Quốc, chỉ những người chuyên chụp ảnh thần tượng. Họ sẽ thực hiện những bộ ảnh kiểu chụp lén, ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên, đời thường nhưng thần thái như idol đi dạo phố, sân bay, quán cafe...

Phong cách street style ' trạm tỷ ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa Về vẻ đẹp - Ảnh 3.

Khi nở rộ ở Việt Nam, trend này đã có thay đổi nhất định. Không chỉ “trạm tỷ” mà nhiều photographer chuyên nghiệp cũng nhận chụp ảnh trend này.

Phong cách street style ' trạm tỷ ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa Về vẻ đẹp - Ảnh 4.

Từ các "chị đẹp" như Sam, Midu đến các hot girl TikTok như CiiN, Hoài Thu hay trai đẹp nổi tiếng như Trần Quốc Anh cũng đu trend "trạm tỷ". Tuy nhiên, Trần Tiểu Vy được coi là người đẹp đu trend thành công.

Phong cách street style ' trạm tỷ ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa Về vẻ đẹp - Ảnh 5.
Phong cách street style ' trạm tỷ ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa Về vẻ đẹp - Ảnh 6.
Phong cách street style ' trạm tỷ ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa Về vẻ đẹp - Ảnh 7.

Những bức ảnh Tiểu Vy chia sẻ bắt từng khoảnh khắc rất đời thường nhưng cuốn hút.

Phong cách street style ' trạm tỷ ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa Về vẻ đẹp - Ảnh 8.

"Trend này bà là nhất"; "Mê toàn tập ai cũng đẹp khác nhau nhưng nét đẹp Tiểu Vy, vừa Tây vừa Thái lắm luôn. Góc mặt đẹp quá! Ở ngoài ai cũng bảo nhìn ấn tượng cuốn hơn nữa"; "Trời ơi cái dáng kìa ... đỉnh";... một số bình luận của fan ngay dưới bài đăng của Tiểu Vy.

Phong cách street style ' trạm tỷ ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa Về vẻ đẹp - Ảnh 9.

Tiểu Vy ngày càng gợi cảm sau 7 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018.

Phong cách street style ' trạm tỷ ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa Về vẻ đẹp - Ảnh 10.

Thời gian gần đây, Tiểu Vy còn lấn sân diễn xuất điện ảnh như: Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái, Bộ tứ báo thủ (Trấn Thành đạo diễn). Ngoài điện ảnh, Tiểu Vy là khách mời quen thuộc trong các game show như 7 nụ cười Xuân, 2 Ngày 1 Đêm, Ơn giời cậu đây rồi, Biệt đội siêu sao…

 

