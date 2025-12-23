Mới nhất
Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giả

Thứ ba, 09:00 23/12/2025 | Thời trang
GĐXH - Dù đã bước sang tuổi U40, Sĩ Thanh chứng minh vóc dáng thăng hạng khi đăng tải loạt ảnh thời trang gợi cảm với trang phục bó sát, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giả - Ảnh 1.

Sĩ Thanh cuốn hút trong set đồ bó sát, phô diễn đường cong “đồng hồ cát” tự tin giữa mùa lễ hội.

Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giả - Ảnh 2.

Gam đỏ rực rỡ năng động nhưng vẫn quyến rũ – phong cách thời trang được nữ ca sĩ ưa chuộng gần đây.

Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giả - Ảnh 3.

Không còn là hình ảnh nữ tính thường thấy, Sĩ Thanh thử thách phong cách cá tính, gợi cảm hơn.

Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giả - Ảnh 4.

Thiết kế ôm sát tạo hiệu ứng thị giác kéo dài đôi chân, giúp nữ ca sĩ trông cao ráo và cuốn hút.

Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giả - Ảnh 5.

Dù ở độ tuổi U40, Sĩ Thanh vẫn giữ được vóc dáng săn chắc và phong thái tự tin.

Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giả - Ảnh 6.

Ảnh khoe thân hình cân đối nhận được “bão like” từ người hâm mộ.

Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giả - Ảnh 7.

Từ âm nhạc đến thời trang, Sĩ Thanh luôn biết cách tạo dấu ấn riêng.

Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giả - Ảnh 8.

Phong cách gợi cảm tinh tế của Sĩ Thanh chứng minh vóc dáng đẹp là kết quả của chăm chỉ và kỷ luật.

