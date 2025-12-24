Mới nhất
Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào

Thứ tư, 19:00 24/12/2025 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Phan Minh Huyền mới đây đã diện trang phục đỏ thanh lịch để đón giáng sinh. Với trang phục này, nữ chính phim "Cách em 1 milimet" trở thành quý cô sang trọng và tinh tế.

Hậu trường "siêu lầy" của cặp đôi Phan Minh Huyền - Hà Việt Dũng trong "Cách em 1 milimet"Hậu trường 'siêu lầy' của cặp đôi Phan Minh Huyền - Hà Việt Dũng trong 'Cách em 1 milimet'

GĐXH - Phan Minh Huyền - Hà Việt Dũng rất ăn ý trên phim "Cách em 1 milimet" nhưng ở hậu trường, cặp đôi màn ảnh lại "siêu lầy" và hài hước.

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào - Ảnh 2.

Diện một set dạ đỏ thanh lịch ngồi trà chiều bên cây thông đón Noel, Phan Minh Huyền khiến công chúng xôn xao vì quá đỗi xinh đẹp, phong tặng luôn cho cô là “nàng thơ Noel”.

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào - Ảnh 3.

Không ít khán giả còn bày tỏ sự nghi ngờ rằng hình ảnh như thể do AI tạo, bởi nhân vật chính trong ảnh đẹp đến mức không thật.

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào - Ảnh 4.

Thời gian gần đây, mỗi lần xuất hiện, Phan Minh Huyền luôn gây chú ý vì nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào - Ảnh 5.

Trong bộ phim đang phát sóng “Cách em 1 milimet”, Phan Minh Huyền tiếp tục “đốn tim” khán giả, đặc biệt là phái nữ, với diện mạo xinh đẹp, khí chất “tổng tài” cùng gu thời trang thanh lịch, thời thượng.

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào - Ảnh 6.

Nhân vật Ngân do cô thủ vai gây ấn tượng bởi cá tính mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng, nền nã, biết yêu thương và hy sinh. Hình ảnh này được coi là biểu tượng của người phụ nữ hiện đại, độc lập và bản lĩnh.

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào - Ảnh 7.

Phan Minh Huyền từng chia sẻ, nhân vật Ngân có nhiều nét tương đồng với cô ngoài đời. Chính vì vậy, trong “Cách em 1 milimet”, nữ diễn viên như đang tái hiện một phần con người thật của mình trên màn ảnh. Sự đồng điệu và thấu cảm giữa diễn viên và nhân vật trở thành lợi thế giúp Phan Minh Huyền thành công với vai diễn, ghi dấu ấn rõ nét với khán giả.

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào - Ảnh 8.

Hiện tại, “Cách em 1 milimet” được đánh giá là một trong 10 bộ phim truyền hình nổi bật của VTV, nhiều thời điểm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình Việt trên các nền tảng của nhà đài.

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào - Ảnh 9.

Phan Minh Huyền cho biết, việc “gặp” nhân vật Ngân là món quà và cũng là may mắn lớn trong năm 2025, khi cô có được vai diễn đúng với mong ước, lần đầu đảm nhận vai làm mẹ trên phim, đồng thời nhận về rất nhiều sự quan tâm và yêu thương từ khán giả.

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào - Ảnh 10.

Với vai Ngân, Phan Minh Huyền ghi điểm nhờ diễn xuất có chiều sâu, thể hiện trọn vẹn nội tâm phức tạp, nhiều tâm tư và nỗi niềm của một người phụ nữ trưởng thành.

"Cách em 1 milimet" xuất hiện tình tiết gây tranh cãi, Phan Minh Huyền hé mở: "Đàn ông khi yêu nên rõ ràng"'Cách em 1 milimet' xuất hiện tình tiết gây tranh cãi, Phan Minh Huyền hé mở: 'Đàn ông khi yêu nên rõ ràng'

GĐXH - Phan Minh Huyền vào vai Ngân - nữ chính phim "Cách em 1 milimet' đã gây sốc khi lên tiếng trước tình tiết gây tranh cãi của phim. Cô nói: "Đàn ông khi yêu nên rõ ràng".





Tòa soạn Quảng cáo
Top