Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào
GĐXH - Phan Minh Huyền mới đây đã diện trang phục đỏ thanh lịch để đón giáng sinh. Với trang phục này, nữ chính phim "Cách em 1 milimet" trở thành quý cô sang trọng và tinh tế.
Mỹ nhân Việt 'lên đồ' đón Noel 2025: style ấn tượng từ sang trọng đến cá tínhThời trang - 1 giờ trước
GĐXH - Giáng sinh năm nay, dàn mỹ nhân Việt đồng loạt khoe phong cách thời trang đậm chất lễ hội với những bộ cánh biến tấu tinh tế từ tông đỏ đặc trưng đến nét thanh lịch hiện đại.
Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinhThời trang - 2 giờ trước
GĐXH - Trong không khí Giáng sinh ngập tràn sắc màu, Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đón Noel với phong cách sang trọng, tinh tế. Vẻ đẹp mặn mà cùng thần thái điềm đạm của nàng hậu khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ.
'Nàng dâu hào môn' Hương Liên gây chú ý với phong cách tối giản đu trend 'trạm tỷ'Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - "Nàng dâu hào môn" Hương Liên kết hợp sơ mi mở bung cúc cùng áo hai dây, quần jeans ôm dáng và loạt phụ kiện cao cấp khi đu trend "trạm tỷ".
Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra'Thời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Võ Hạ Trâm gây bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh thời trang mang phong cách gợi cảm hiếm thấy. Không chỉ khán giả, ngay cả ông xã người Ấn Độ của nữ ca sĩ cũng có phản ứng hài hước khiến dân mạng thích thú.
Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiếtThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang được khen đẹp nhất trend "trạm tỷ" nhưng fan cũng soi ra một chi tiết khá buồn cười của người đẹp.
Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giảThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Dù đã bước sang tuổi U40, Sĩ Thanh chứng minh vóc dáng thăng hạng khi đăng tải loạt ảnh thời trang gợi cảm với trang phục bó sát, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.
'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?Thời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh và nhiều sao Việt thi nhau "đua trend" mới của xứ Trung khiến fan thích thú.
Hồ Ngọc Hà váy ren xuyên thấu, lộ một chi tiết khiến fan trầm trồĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện bộ váy ren ôm sát, xuyên thấu, đặc biệt là khoe trọn vòng eo đẹp siêu thực dù đã trải qua 2 lần sinh nở.
Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹpĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy mới đây tung bộ ảnh bắt trend "trạm tỷ" khiến fan trầm trồ: "Sao Việt đu trend đỉnh nhất năm".
Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?Thời trang - 6 ngày trước
GĐXH - Hôn lễ của Tiên Nguyễn - con gái Johnathan Hạnh Nguyễn đã qua được vài hôm nhưng với những tín đồ thời trang đây là một "bữa tiệc" hàng hiệu nhớ mãi không quên. Hiện tại, đến trang phục của bố cô dâu - tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng được quan tâm.
