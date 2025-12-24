Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào

Phan Minh Huyền cho biết, việc “gặp” nhân vật Ngân là món quà và cũng là may mắn lớn trong năm 2025, khi cô có được vai diễn đúng với mong ước, lần đầu đảm nhận vai làm mẹ trên phim, đồng thời nhận về rất nhiều sự quan tâm và yêu thương từ khán giả.