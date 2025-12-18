Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với thiết kế đầm trăm triệu đồng GĐXH - Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với chiếc đầm vàng đính sequin phong cách quý tộc trong ngày trọng đại của con gái.

Tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ của con gái Tiên Nguyễn đã gây chú ý với khán giả bởi 2 bộ vest sang trọng. Được biết, 2 bộ vest ông dùng trong dịp trọng đại được thiết kế bởi hãng thời trang danh tiếng Stefano Ricci (Ý).

Hình ảnh bộ vest màu xanh với thiết kế thủ công tỉ mỉ được ông Johnathan Hạnh Nguyễn diện trong hôn lễ của con gái.

Stefano Ricci là một thương hiệu thời trang nam siêu cao cấp và xa xỉ hàng đầu của Ý, được thành lập bởi nhà thiết kế Stefano Ricci vào năm 1972, nổi tiếng với các sản phẩm may đo thủ công tinh xảo, chất liệu quý hiếm (da cá sấu, da cá mập...) và định vị là "đế chế thời trang cho giới thượng lưu" với biểu tượng đại bàng Hoàng gia (Royal Eagle).

Hãng thời trang nam cao cấp này sản xuất từ suits, sơ mi, trang phục thường ngày đến phụ kiện (cà vạt, khuy măng sét, đồ da) và cả nội thất.

Để định hình trong làng thời trang cao cấp, Stefano Ricci theo đuổi tiêu chí "100% Made in Italy". Nghĩa là thương hiệu chú trọng kỹ nghệ thủ công truyền thống, chất liệu độc đáo và chi tiết tinh tế.

Bộ vest với họa tiết nổi tinh tế của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng gây chú ý với khán giả.

Được biết, 2 bộ vest tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mặc có giá hơn 1 tỷ đồng. Vải của 2 bộ vest được dệt riêng, phom dáng chỉnh theo số đo cá nhân, từng đường kim mũi chỉ được hoàn thiện cho duy nhất người mặc trong buổi lễ.

Thân thế ông Johnathan Hạnh Nguyễn: Ông Johnathan Hạnh Nguyễn sinh 1951 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ông hiện đứng thứ 1014 trong bảng xếp hạng các Doanh nhân nổi tiếng. Năm 1974 khi sang Mỹ du học, ông đã phải làm 3, 4 công việc cùng một lúc để có tiền nộp học phí. Năm 1980, ông làm việc cho hãng hàng không Philippines Airlines. Đến năm 1985, Johnathan Hạnh Nguyễn trở về nước đầu tư thành lập Công ty Liên Thái Bình Dương – Imexpan Pacific (IPP). Doanh nghiệp của ông đã đầu tư, hợp tác 30 dự án với tổng số vốn hơn 280 triệu USD. Những dự án đó đều mang lại doanh số hàng năm khoảng 460 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ông cũng tiến hành đầu tư vào quê hương Khánh Hòa của mình. Dự án đầu tiên ông thực hiện là Khách sạn Loge Nha Trang với quy mô 14 tầng, tiêu chuẩn 3 sao, vốn đầu tư gần 10 triệu USD. Tập đoàn của ông đã hợp tác với rất nhiều đối tác lớn từ cấp nhà nước cho đến doanh nghiệp quốc tế lớn như: DFS, SASCO, AUTOGRILL. Việc hợp tác này nhằm đầu tư hàng loạt chuỗi cửa hàng miễn thuế, lưu niệm, đồ ăn nhanh, dịch vụ phi hàng không trên khắp các sân bay Việt Nam, Philippines…