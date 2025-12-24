Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh

Thứ tư, 18:08 24/12/2025 | Thời trang
An Trần
An Trần
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong không khí Giáng sinh ngập tràn sắc màu, Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đón Noel với phong cách sang trọng, tinh tế. Vẻ đẹp mặn mà cùng thần thái điềm đạm của nàng hậu khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 1.

Hoa hậu Hà Kiều Anh khoe vẻ đẹp quý phái cùng con gái Viann trong không gian Giáng sinh ấm áp.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 2.

Phong cách sang trọng giúp Hà Kiều Anh giữ vững khí chất hoa hậu theo năm tháng.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 3.

Nàng hậu U50 ghi điểm với tạo hình thanh lịch, nhẹ nhàng mà cuốn hút.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 4.

Hà Kiều Anh chọn trang phục tinh giản, tôn vẻ đẹp nền nã dịp Noel.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 5.

Thần thái điềm đạm của Hoa hậu Việt Nam 1992 giữa không gian lễ hội.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 6.

Hoa hậu Hà Kiều Anh đón Giáng sinh theo cách riêng: kín đáo nhưng đầy sang trọng

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 7.

Vẻ đẹp mặn mà của Hà Kiều Anh khiến khán giả khó rời mắt.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 8.

Tạo hình tối giản giúp nàng hậu tỏa sáng trong mùa lễ hội cuối năm.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 9.

Nhan sắc vượt thời gian của Hà Kiều Anh ở tuổi U50.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 10.

Hà Kiều Anh giữ phong độ nhan sắc với gu thời trang tinh tế.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 11.

Khoảnh khắc đời thường nhưng đậm chất quý phái của Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 12.

Ái nữ duy nhất nhà Hà Kiều Anh xuất hiện lộng lẫy cùng mẹ.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 13.Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào

GĐXH - Phan Minh Huyền mới đây đã diện trang phục đỏ thanh lịch để đón giáng sinh. Với trang phục này, nữ chính phim "Cách em 1 milimet" trở thành quý cô sang trọng và tinh tế.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 14.Mỹ nhân Việt 'lên đồ' đón Noel 2025: style ấn tượng từ sang trọng đến cá tính

GĐXH - Giáng sinh năm nay, dàn mỹ nhân Việt đồng loạt khoe phong cách thời trang đậm chất lễ hội với những bộ cánh biến tấu tinh tế từ tông đỏ đặc trưng đến nét thanh lịch hiện đại.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh - Ảnh 15.Những trang sức phối đồ thời trang tỏa sáng mùa Noel, lễ Tết, thu hút may mắn tài lộc đầu năm mới

GĐXH - Noel và Tết là khoảng thời gian cần làm mới hình ảnh chính mình. Ngoài quần áo mới đẹp thì trang sức cần lắm điểm nhấn tinh tế để bạn tỏa sáng, tôn vinh nét đẹp và mang lại cảm giác khỏe mạnh, an tâm, thu hút lộc tài đầu năm mới.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Mỹ nhân Việt 'lên đồ' đón Noel 2025: style ấn tượng từ sang trọng đến cá tính

Mỹ nhân Việt 'lên đồ' đón Noel 2025: style ấn tượng từ sang trọng đến cá tính

Thời trang - 1 giờ trước

GĐXH - Giáng sinh năm nay, dàn mỹ nhân Việt đồng loạt khoe phong cách thời trang đậm chất lễ hội với những bộ cánh biến tấu tinh tế từ tông đỏ đặc trưng đến nét thanh lịch hiện đại.

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào

Thời trang - 1 giờ trước

GĐXH - Phan Minh Huyền mới đây đã diện trang phục đỏ thanh lịch để đón giáng sinh. Với trang phục này, nữ chính phim "Cách em 1 milimet" trở thành quý cô sang trọng và tinh tế.

'Nàng dâu hào môn' Hương Liên gây chú ý với phong cách tối giản đu trend 'trạm tỷ'

'Nàng dâu hào môn' Hương Liên gây chú ý với phong cách tối giản đu trend 'trạm tỷ'

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - "Nàng dâu hào môn" Hương Liên kết hợp sơ mi mở bung cúc cùng áo hai dây, quần jeans ôm dáng và loạt phụ kiện cao cấp khi đu trend "trạm tỷ".

Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra'

Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra'

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Võ Hạ Trâm gây bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh thời trang mang phong cách gợi cảm hiếm thấy. Không chỉ khán giả, ngay cả ông xã người Ấn Độ của nữ ca sĩ cũng có phản ứng hài hước khiến dân mạng thích thú.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang được khen đẹp nhất trend "trạm tỷ" nhưng fan cũng soi ra một chi tiết khá buồn cười của người đẹp.

Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giả

Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giả

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Dù đã bước sang tuổi U40, Sĩ Thanh chứng minh vóc dáng thăng hạng khi đăng tải loạt ảnh thời trang gợi cảm với trang phục bó sát, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh và nhiều sao Việt thi nhau "đua trend" mới của xứ Trung khiến fan thích thú.

Hồ Ngọc Hà váy ren xuyên thấu, lộ một chi tiết khiến fan trầm trồ

Hồ Ngọc Hà váy ren xuyên thấu, lộ một chi tiết khiến fan trầm trồ

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện bộ váy ren ôm sát, xuyên thấu, đặc biệt là khoe trọn vòng eo đẹp siêu thực dù đã trải qua 2 lần sinh nở.

Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy mới đây tung bộ ảnh bắt trend "trạm tỷ" khiến fan trầm trồ: "Sao Việt đu trend đỉnh nhất năm".

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - Hôn lễ của Tiên Nguyễn - con gái Johnathan Hạnh Nguyễn đã qua được vài hôm nhưng với những tín đồ thời trang đây là một "bữa tiệc" hàng hiệu nhớ mãi không quên. Hiện tại, đến trang phục của bố cô dâu - tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng được quan tâm.

Xem nhiều

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Thời trang

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang được khen đẹp nhất trend "trạm tỷ" nhưng fan cũng soi ra một chi tiết khá buồn cười của người đẹp.

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Thời trang
Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Đẹp
'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

Thời trang
Nữ MC VTV quê Phú Thọ vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao?

Nữ MC VTV quê Phú Thọ vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao?

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top