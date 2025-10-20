Cháu trai gia tộc giàu có nhất Việt Nam trổ tài cắm hoa khiến nhiều chị em phải 'hổ thẹn'

Gia tộc Lý Quí nắm giữ chuỗi nhà hàng xa hoa, biệt thự và khối tài sản khổng lồ. Những nhà hàng, cafe nổi tiếng như Ciao, Terrace, Ibox, Goody, Paris Deli, Fly Cupcake Garden, Maxim’s Nam An, An, An Viên, Thanh Niên, Gloria Jean’s, Breadtalk, Runam hay đại trung tâm nội thất Nhà Xinh đều là sở hữu (hoặc đã từng) của gia tộc Lý Quí.

Trong số những thành viên của gia tộc đình đám này, nhà thiết kế Lý Quí Khánh được coi là "hoàng tử". Lý Quí Khánh (sinh năm 1988) được nhắc đến như là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng tại Việt Nam hiện tại. Những bộ trang phục lộng lẫy của anh thường được những ngôi sao thời thượng nhất Việt Nam lựa chọn. Thiết kế với mục đích thỏa đam mê, không đặt nặng về tiền nên tên tuổi của Lý Quí Khánh nhanh chóng được biết đến.

Xuất thân thuộc hàng danh gia vọng tộc cùng tài năng và sự nổi tiếng, Lý Quý Khánh sở hữu không ít bất động sản đắt đỏ và có cuộc sống nhung lụa thượng lưu khiến bao người phải mơ ước. Anh từng chia sẻ căn penthouse có giá trị lên tới hàng triệu đô ở TP.HCM và ngôi nhà vô cùng xinh xắn tại Đà Lạt mộng mơ. Các cơ ngơi đều được Lý Quí Khánh trang hoàng đậm chất nghệ thuật.

Không chỉ có gu thời trang cá tính, Lý Quí Khánh còn thể hiện sự sáng tạo vượt khuôn khổ trong từng bình hoa. Anh không bó buộc vào một phong cách cố định mà linh hoạt từ tối giản đến phá cách, từ tươi sáng rực rỡ đến trầm tối sang trọng.

Anh từng thổ lộ: "Sáng thức dậy là cắm hoa, bất kỳ ở nước nào mà ở nhà không khách sạn đều muốn không gian mình ở ngập tràn hoa tươi. Biện pháp thiền của mình là tập trung vào một việc mình thật thích và thực sự nghĩ về nó".

Bình hoa to với hoa mẫu đơn, mao lương, cúc,... được anh cắm ngẫu hứng nhưng khéo léo, tạo sự bùng nổ về màu sắc. Không gian đậm chất “Parisian chic” pha cổ điển.

Lý Quí Khánh mang đến một phong cách cắm hoa đầy phóng khoáng, đậm chất nghệ sĩ và rất “có hồn”. Anh không theo chuẩn mực cứng nhắc mà để cảm xúc dẫn dắt, chọn hoa và phối màu như vẽ một bức tranh sống động trong không gian sống.

Dù là hoa cắm ngẫu hứng, hoa cắm dàn trải quanh nhà hay cành đào đặt trong lọ sứ men lam, đều thể hiện sự trân trọng vẻ đẹp tự nhiên và gu thẩm mỹ đậm tính cá nhân.

Trong phòng luôn luôn không chỉ có một loại hoa.

Trong đó kết hợp sự tinh tế, lãng mạn, và có phần hoài cổ. Không gian của Lý Quí Khánh như một studio nghệ thuật, mỗi bình hoa tạo thành một điểm nhấn cảm xúc.

Ở bất kỳ ngôi nhà nào anh sống đều luôn chỉn chu, lộng lẫy sắc hoa.

Khu vườn nhỏ xíu chung cư, hoa hồng nở rộ thơm ngát.

Nhà thiết kế cho biết anh đặc biệt thích hoa hồng.

Không gian căn nhà của anh tại Sài Gòn có gu thẩm mỹ cao với cách phối hoa tinh tế.

Nhìn căn nhà đã đủ thấy chủ nhân của nó có tâm hồn lãng mạn và yêu nghệ thuật, thiên nhiên thế nào. Lý Quí Khánh cắm hoa như một cách xả stress, giải phóng tâm trạng.

Nhà thiết kế thổ lộ: "Khánh thích thược dược vô cùng. 1 trong 3 loại hoa thích nhất. 2 loại còn lại là mẫu đơn và hoa hồng".

Hoa và ánh sáng tạo thành một tổng thể vừa rực rỡ vừa ấm áp.

Nhà thiết kế giàu có tạo đủ sắc màu rực rỡ cho tổ ấm.

Sắc xuân vương khắp nhà.

Anh tự đặt quy tắc cho mình Tết nào cũng phải có hoa từ mùng 1 đến mùng 5.

"Mình sẽ mua maximum (tối đa -PV) có thể trong khả năng và để nghẹt nhà thì thôi để ủng hộ mọi người có Tết ấm no", nhà thiết kế cho biết.

Mỗi góc nhà của cháu trai gia tộc Lý Quí đều có những loài hoa tươi thắm, rộn sắc xuân.

Anh chăm chút từng bình hoa truyền bí kíp: "Hoa cứ 2 ngày là Khánh thay nước, cũng như con người chúng ta phải tắm rửa sạch sẽ mới sống lâu".

"Mỗi lần thay nước là Khánh sẽ thay luôn bình cắm hoa để cảm giác như mặc áo mới cho đỡ nhàm chán và thay đổi cảm xúc trong căn nhà nhỏ của mình".

Anh dí dỏm: "Nhưng trong tình yêu thì Khánh tự cho mình là người thích sự lâu dài và bền bỉ ... Thay bình khác hẳn luôn mọi người nhỉ?".

Lý Quí Khánh cũng từng hé lộ những ngôi nhà khác của mình cũng vô cùng thơ mộng, nhiều hoa, như ngôi nhà trên thảo nguyên ở Đà Lạt.

Ở bất kỳ không gian sống nào, anh cũng lựa chọn phải có hoa!

