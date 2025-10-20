Cháu trai gia tộc giàu có nhất Việt Nam trổ tài cắm hoa khiến nhiều chị em phải 'hổ thẹn'
GĐXH - Không chỉ có gu thời trang cá tính, Lý Quí Khánh còn thể hiện sự sáng tạo vượt khuôn khổ trong từng bình hoa. Anh không bó buộc vào một phong cách cố định mà linh hoạt từ tối giản đến phá cách, từ tươi sáng rực rỡ đến trầm tối sang trọng.
Gia tộc Lý Quí nắm giữ chuỗi nhà hàng xa hoa, biệt thự và khối tài sản khổng lồ. Những nhà hàng, cafe nổi tiếng như Ciao, Terrace, Ibox, Goody, Paris Deli, Fly Cupcake Garden, Maxim’s Nam An, An, An Viên, Thanh Niên, Gloria Jean’s, Breadtalk, Runam hay đại trung tâm nội thất Nhà Xinh đều là sở hữu (hoặc đã từng) của gia tộc Lý Quí.
Trong số những thành viên của gia tộc đình đám này, nhà thiết kế Lý Quí Khánh được coi là "hoàng tử". Lý Quí Khánh (sinh năm 1988) được nhắc đến như là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng tại Việt Nam hiện tại. Những bộ trang phục lộng lẫy của anh thường được những ngôi sao thời thượng nhất Việt Nam lựa chọn. Thiết kế với mục đích thỏa đam mê, không đặt nặng về tiền nên tên tuổi của Lý Quí Khánh nhanh chóng được biết đến.
Bật đèn thờ tuân thủ thời gian này tài lộc, bình an và hạnh phúc gia đình luôn được đảm bảoỞ - 56 phút trước
GĐXH - Đèn thờ mang một ý nghĩa tâm linh phong thủy trong phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt. Vậy có nên để đèn bàn thờ hay không dùng nữa thì nên tắt. Bài viết sau sẽ giải đáp giúp bạn vấn đề này một cách chi tiết.
Cách bài trí, đặt tượng chuột phong thuỷ đúng 'huyệt' đón tài lộcỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Bài trí tượng chuột phong thuỷ trong nhà có tác dụng hút khí lộc, mang sung túc, thịnh vượng đến trong năm mới. Tuy nhiên, việc bày biện cũng cần lưu ý để tượng phát huy được tác dụng phong thuỷ.
Nhà vệ sinh trên phòng ngủ có tốt không? Cách hóa giảiỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Cách thiết kế nhà vệ sinh hay phòng tắm đều quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và vận mệnh của chủ nhà. Vì vậy, vị trí các căn phòng trong nhà luôn được cân nhắc kỹ trước khi xây dựng và thiết kế.
Giờ đẹp thắp hương ngày mai – mùng 1 tháng 9 âm lịch 2025 cho gia chủ ‘đại cái đại lợi’Ở - 7 giờ trước
GĐXH – Ngày mai 21/10 là ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch 2025. Chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 9 âm lịch, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn nên tham khảo dưới đây để mang ‘đại cát đại lợi’ những tháng cuối năm.
Điều đại kỵ không nên để đồ vật này dưới gầm giườngỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, giường là nơi tụ khí, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, tài lộc của cá nhân và gia đình, do đó không nên đặt những vật linh tinh.
Loại cây cảnh dùng để khai vậnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Lựa chọn cây cảnh phù hợp vừa trang trí cho ngôi nhà thêm đẹp, vừa mang đến nhiều may mắn cho mọi người trong gia đình.
Đây là lý do nhà vừa sửa chữa xong không nên vào ở?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Bạn nóng lòng muốn chuyển đến ở ngay khi căn hộ hay ngôi nhà mới vừa được sửa chữa hoàn thiện xong. Tuy nhiên, bạn không nên chuyển đến khi vừa mới sửa nhà. Cùng tìm hiểu các nguyên nhân để lý giải cho quan điểm này trong bài viết dưới đây.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 20/10 - 26/10 giúp gia chủ ‘tiền vào như nước’Ở - 1 ngày trước
GĐXH – Để lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương xuất hành tuần mới 20/10 – 26/10, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên mọi người có thể tham khảo dưới đây để ‘tiền vào như nước’
Thiết kế phòng ngủ sau phòng thờ có bất lợi gì?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Việc bố trí phòng ngủ đặt sau phòng thờ có thể mang đến nhiều điều bất lợi, cũng như ảnh hưởng đến vận mệnh, cuộc sống của gia đình.
Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giườngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ngoài là một loại gia vị sử dụng trong nấu nướng, hạt tiêu còn có nhiều công dụng khác trong cuộc sống. Cụ thể khi đặt hạt tiêu dưới gầm giường, nó sẽ mang lại những lợi ích sau.
Loại cây người giàu thích trồng trước cửa để 'hút vận may, đổi vận xui', phú quý chảy vào nhà không ngừngỞ
GĐXH – Theo phong thủy, việc trồng cây xanh trước cửa không chỉ giúp không gian thêm tươi mát mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí của gia chủ. Loại cây này vẫn được nhiều người giàu thích trồng trước cửa để ‘hút vận may, đổi vận xui’ vì có ý nghĩa phong thủy tốt.