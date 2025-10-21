Mới nhất
Chỉ cần chú ý đến điều sau, có thể cải thiện vận khí, mang may mắn đến với gia đình

Thứ ba, 07:01 21/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo kinh nghiệm từ người xưa để lại, ngôi nhà được coi là phong thuỷ tốt thường sẽ có dấu hiệu sau đây.

Cửa chính sạch sẽ và sáng sủa

Cửa chính của ngôi nhà là nơi mọi người ra vào, thường là yếu tố tiếp xúc thường xuyên với gia đình, không chỉ có nhiệm vụ chào đón khách mà còn liên quan đến vận may và tài lộc.

Cửa chính cần được giữ sạch sẽ và gọn gàng mới thu hút tài vận vào nhà. Nếu có sự bừa bãi, rác thải hay đồ vật vương vãi có thể ảnh hưởng xấu, thu hút nhiều sự xui xẻo đến gia đình.

Chỉ cần chú ý đến điều sau, có thể cải thiện vận khí, mang may mắn đến với gia đình - Ảnh 1.

Gia chủ cần tạo không gian thông thoáng, không bị che khuất bởi cây cối hay đồ vật để năng lượng may mắn có thể lưu thông tự do vào nhà.

Ngoài ra, không nên để vật cản trước cửa chính để không ngăn chặn dòng chảy của năng lượng tích cực vào nhà, ví dụ như thùng rác, chậu cảnh nứt hoặc cây không tươi tốt...

Gia chủ cần tạo không gian thông thoáng, không bị che khuất bởi cây cối hay đồ vật để năng lượng may mắn có thể lưu thông tự do vào nhà.

Sảnh trước nhà thông thoáng

Phong thủy coi trọng không gian mở trước cửa nhà, vì may mắn dựa vào những năng lượng mà gia đình sở hữu. Sảnh rộng hoặc ban công mở là dấu hiệu tốt.

Ngược lại, vật thể cao lớn cản trước cửa, tầm nhìn hạn chế, cây cối um tùm, cột điện và sóng làm cản trở may mắn, sự nghiệp và tài sản, tạo tương lai không rõ ràng.

Để hóa giải, cần không gian sáng sủa, không bị che khuất bởi cây cối hoặc vật cản. Nếu có vật cản lớn không di chuyển được, cần thay đổi hướng cửa, xây dựng hành lang, hoặc sảnh để giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực.

Hệ thống đèn điện lưu thông thuận lợi

Không gian sáng sủa mang đến sự vui vẻ, dương khí và may mắn, giúp tài lộc và phúc khí được cải thiện. Đèn không đủ sáng, hay chập chờn mang đến điềm xấu, không khí u tối gây trì trệ cho tiền bạc, khiến tài lộc dễ thất thoát.

Chỉ cần chú ý đến điều sau, có thể cải thiện vận khí, mang may mắn đến với gia đình - Ảnh 2.

Nếu có bóng đèn không sáng hoặc chập chờn, cần thay mới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm ăn và tài lộc.

Nhà cửa, văn phòng tối tăm với đèn yếu hoặc chập chờn sẽ làm giảm năng lượng tích cực, gây cản trở cho công việc và cuộc sống.

Vì vậy, nếu có bóng đèn không sáng hoặc chập chờn, cần thay mới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm ăn và tài lộc.

Nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ

Phong thủy nhấn mạnh việc giữ nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ để thu hút may mắn và tài lộc. Đồng thời, việc quét dọn thường xuyên giúp loại bỏ xui xẻo.

Đồ đạc trong nhà không nên chất chứa bừa bãi và bụi bẩn; những vật dụng không cần thiết nên được vứt bỏ hoặc thanh lý.

Sự lộn xộn có thể cản trở sự giàu có. Gia đình giàu có thường giữ nhà cửa sạch sẽ và ngăn nắp, họ chú trọng việc dọn dẹp và bỏ đi đồ không dùng đến, không chỉ vì thói quen mà còn vì phong thủy.

Bố trí phòng khách cũng rất quan trọng

Phong thủy phòng khách có thể mang lại may mắn và tài lộc, liên quan đến các yếu tố cửa đối cửa. Theo phong thuỷ, cửa trước thông thẳng với cửa sau gây rò rỉ phúc khí và của cải, là điều không nên trong phong thủy.

Chỉ cần chú ý đến điều sau, có thể cải thiện vận khí, mang may mắn đến với gia đình - Ảnh 3.

Cây cảnh hợp tuổi gia chủ, việc mở cửa đón nắng gió và sự sạch sẽ, không tụ tập rác bẩn trong phòng khách, đều góp phần tạo nên không gian hài hòa và thu hút tài lộc, không cần sự xa hoa hay đắt tiền.

Phòng khách cần được bố trí ở vị trí trung tâm của nhà, thông thoáng và không vi phạm lỗi cửa đối cửa. Hướng của phòng khách nên tương thích với hướng tốt cho gia chủ, như Sinh khí, Diên niên, Phục vị, Thiên y. Phòng khách cũng nên gần cửa chính.

Cây cảnh hợp tuổi gia chủ, việc mở cửa đón nắng gió và sự sạch sẽ, không tụ tập rác bẩn trong phòng khách đều góp phần tạo nên không gian hài hòa và thu hút tài lộc, không cần sự xa hoa hay đắt tiền.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Chỉ cần chú ý đến điều sau, có thể cải thiện vận khí, mang may mắn đến với gia đình - Ảnh 4.Nhà vệ sinh trên phòng ngủ có tốt không? Cách hóa giải

GĐXH - Cách thiết kế nhà vệ sinh hay phòng tắm đều quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và vận mệnh của chủ nhà. Vì vậy, vị trí các căn phòng trong nhà luôn được cân nhắc kỹ trước khi xây dựng và thiết kế.

Huyền Trang (T/h)
