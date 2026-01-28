Nguyên nhân tế bào ung thư xuất hiện trong cơ thể, người Việt cần hiểu đúng để ngừa bệnh
GĐXH - Hiểu đúng về sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư trong cơ thể là bước quan trọng giúp mỗi người chủ động phòng ngừa ung thư từ sớm.
Tế bào ung thư xuất hiện ở vị trí nào trong cơ thể?
Theo các chuyên gia y tế, tế bào ung thư có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong cơ thể, giữa khoảng hàng nghìn tỷ tế bào đang hoạt động mỗi ngày. Ở trạng thái bình thường, các tế bào của cơ thể liên tục phân chia để tạo ra tế bào mới, giúp duy trì sự sống và tái tạo mô. Song song với đó, những tế bào già cỗi, hư hỏng hoặc không còn chức năng sẽ tự chết theo cơ chế sinh học tự nhiên và được thay thế bằng các tế bào khỏe mạnh hơn.
Khi ung thư hình thành, cơ chế cân bằng này bị phá vỡ. Các tế bào trở nên bất thường, thay vì tự chết đi, các tế bào già hoặc tổn thương tiếp tục sinh trưởng, phân chia liên tục và không kiểm soát, dần tích tụ thành một khối mô bất thường gọi là khối u. Từ khối u này, các tế bào ung thư có thể xâm nhập vào máu hoặc hệ bạch huyết, di chuyển đến những vị trí khác trong cơ thể và hình thành các ổ di căn.
Nguyên nhân xuất hiện tế bào ung thư: 4 yếu tố chính
Về mặt y học, tế bào ung thư hình thành khi DNA của tế bào bị đột biến, khiến tế bào phát triển và phân chia không kiểm soát. Những đột biến này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó nổi bật là 4 yếu tố sau:
Yếu tố di truyền
Một số người mang sẵn các đột biến gen di truyền làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Những gen bất thường này có thể được truyền từ cha mẹ sang con cái, khiến khả năng xuất hiện tế bào ung thư cao hơn trong suốt cuộc đời.
Lối sống không lành mạnh
Lối sống được xem là yếu tố nguy cơ quan trọng thúc đẩy sự hình thành tế bào ung thư, bao gồm:
Hút thuốc lá: Thuốc lá chứa nhiều hóa chất độc hại, là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi và nhiều loại ung thư khác.
Uống rượu bia quá mức: Việc tiêu thụ rượu bia kéo dài làm tăng nguy cơ ung thư gan, thực quản, vòm họng và nhiều cơ quan khác.
Chế độ ăn uống không hợp lý: Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm bẩn, thiếu chất xơ, vitamin và khoáng chất có thể làm gia tăng nguy cơ ung thư.
Thiếu vận động: Lối sống ít vận động dễ dẫn đến béo phì – một yếu tố nguy cơ đã được chứng minh liên quan đến nhiều loại ung thư.
Tiếp xúc với các yếu tố môi trường độc hại
Môi trường sống và làm việc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ xuất hiện tế bào ung thư:
Hóa chất độc hại: Tiếp xúc lâu dài với các chất như amiăng, benzen có thể gây ung thư.
Bức xạ và phóng xạ: Tia X, tia gamma hoặc các nguồn phóng xạ khác có khả năng gây tổn thương DNA tế bào.
Virus và vi khuẩn: Một số tác nhân như virus viêm gan B, viêm gan C, HPV có liên quan mật thiết đến ung thư gan, ung thư cổ tử cung và nhiều loại ung thư khác.
Tuổi tác và bệnh lý mạn tính
Nguy cơ hình thành tế bào ung thư tăng dần theo tuổi. Bên cạnh đó, các bệnh lý mạn tính như viêm gan mạn, viêm loét dạ dày, viêm nhiễm kéo dài… nếu không được điều trị triệt để cũng có thể làm gia tăng nguy cơ ung thư.
Việc hiểu rõ những nguyên nhân trên giúp mỗi người có biện pháp phòng ngừa phù hợp, đồng thời nâng cao ý thức chủ động khám sàng lọc ung thư sớm trong cộng đồng.
Làm gì để phát hiện sớm tế bào ung thư?
Phát hiện sớm tế bào ung thư đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng cho người bệnh. Hiện nay, các cơ sở y tế thường áp dụng nhiều phương pháp chẩn đoán ung thư, bao gồm:
Khám sàng lọc định kỳ: Giúp phát hiện ung thư ngay cả khi chưa có triệu chứng. Nhiều loại ung thư nếu được phát hiện sớm, khi khối u còn nhỏ và chưa di căn, sẽ có khả năng điều trị khỏi cao.
Chẩn đoán hình ảnh: Các kỹ thuật như chụp X-quang, siêu âm, CT, MRI giúp phát hiện những bất thường trong cơ thể.
Xét nghiệm máu và dịch cơ thể: Nhằm phát hiện các dấu ấn ung thư, đột biến gen hoặc bất thường của tế bào máu.
Sinh thiết: Lấy mẫu mô nghi ngờ để xác định chính xác bản chất lành tính hay ác tính của khối u.
Nội soi: Cho phép quan sát trực tiếp các cơ quan bên trong và sinh thiết khi cần thiết.
Thói quen giúp ngăn ngừa tế bào ung thư
Để hạn chế mắc bệnh ung thư cũng như ngăn chặn các tế bào gây ung thư phát triển thì cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
Xây dựng chế độ ăn khoa học
Biện pháp tốt nhất để phòng bệnh ung thư là nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể. Dinh dưỡng chính là yếu tố quyết định lớn đến thể trạng cơ thể. Bạn nên ăn nhiều rau, hoa quả tươi, ngũ cốc và thực phẩm chứa nhiều chất xơ, các loại trái cây có chất chống oxy hoá.
Bên cạnh đó, bạn cũng cần tăng cường bổ sung vitamin và chất khoáng cho cơ thể, ăn đa dạng và chế biến món ăn đơn giản nhất có thể như luộc, hấp. Đặc biệt, bạn tuyệt đối không ăn nhiều đường bởi chất ngọt là yếu tố giúp phát triển khối u, hạn chế ăn thịt đỏ như thịt bò và nên ăn thịt gà, các loại cá.
Sinh hoạt lành mạnh
Bạn nên biết phân bố hợp lý thời gian làm việc, nghỉ ngơi và giải trí. Khả năng phục hồi của cơ thể đa số phụ thuộc vào các thói quen sinh hoạt hằng ngày. Nếu bạn ngủ không đủ giấc hay thường xuyên phải căng thẳng thì hệ miễn dịch giảm sút nhanh chóng từ đó làm nhen nhóm sự phát triển của "mầm bệnh".
Duy trì thói quen vận động
Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nhóm người siêng vận động ít mắc các bệnh ung thư hơn. Điều này cũng dễ hiểu bởi tập luyện thể dục thể thao sẽ tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tác nhân truyền nhiễm. Bên cạnh đó hoạt động thể chất giúp giảm nồng độ insulin và các yếu tố phát triển khối u hiệu quả.
Việc duy trì luyện tập giúp cơ thể kiểm soát tốt cân nặng, ngăn được tình trạng béo phì. Chính béo phì là nguyên nhân kích thích nhiều loại ung thư phát triển. Đặc biệt, tập luyện tăng dòng máu tới các cơ quan như gan, thận, ruột nên đây sẽ là cách tăng cường hoạt động đào thải chất độc ra cơ thể từ đó chặn đứng tế bào ung thư phát triển.
