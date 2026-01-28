Mới nhất
Kỹ thuật nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi: Trao hi vọng cho thai nhi bị tràn dịch bẩm sinh

Thứ tư, 13:30 28/01/2026 | Sống khỏe

Tràn dịch màng phổi ở thai nhi từ lâu đã là nỗi lo lắng của nhiều gia đình, khiến phổi không phát triển và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của thai nhi.

Với sự tiến bộ của y học bào thai, kỹ thuật nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi bằng shunt (ống dẫn lưu) đã mở ra cánh cửa hy vọng, giúp "giải cứu" lá phổi ngay khi bé còn trong bụng mẹ.

Nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi "cứu" cho thai nhi ngay trong bụng mẹ

Kỹ thuật nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi thai nhi (Thoracoamniotic Shunting) là một bước tiến đột phá trong can thiệp bào thai. Các bác sĩ sẽ chủ động đặt một ống dẫn lưu nhỏ (shunt) để đưa dịch ứ đọng trong khoang màng phổi của thai nhi thoát ra buồng ối. Mục tiêu là giải phóng áp lực, giúp phổi có không gian để giãn nở và phát triển bình thường, đồng thời giảm gánh nặng cho tim, phòng ngừa biến chứng phù thai và thiểu sản phổi.

Nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi thai nhi thường được chỉ định cho những trường hợp: Tràn dịch màng phổi tiến triển nhanh, gây chèn ép phổi nặng, có nguy cơ dẫn đến thiểu sản phổi; có dấu hiệu rối loạn huyết động (ảnh hưởng đến tim), hoặc phù thai toàn thể (Hydrops Fetalis) hoặc dịch không tự hấp thu sau nhiều lần theo dõi, thường ở tuổi thai từ 16 đến 26 tuần – giai đoạn vàng cho sự phát triển của phế nang.

Kỹ thuật nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi: Trao hi vọng cho thai nhi bị tràn dịch bẩm sinh - Ảnh 1.

Nội soi buồng ối điều trị tràn dịch màng phổi, hỗ trợ phát triển phế nang của thai nhi.

Chia sẻ về kỹ thuật này, BSCKI. Vương Thị Bích Thủy – Bác sĩ Trung tâm Y học Bào thai, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) cho biết: "Trước đây, khi phát hiện thai nhi bị tràn dịch màng phổi tiến triển nặng, tiên lượng thường rất dè dặt. Ngày nay, kỹ thuật đặt shunt dẫn lưu qua nội soi đã thay đổi cục diện. Đây không đơn thuần là việc hút bỏ dịch một lần, mà là tạo ra sự dẫn lưu liên tục, ổn định. Nhờ vậy, phổi của bé có cơ hội phát triển tối ưu trong suốt quá trình còn lại của thai kỳ, làm tăng đáng kể khả năng sống sót và giảm thiểu các di chứng hô hấp nặng nề sau sinh."

Quy trình được thực hiện dưới sự hướng dẫn chính xác của siêu âm liên tục, trong môi trường vô khuẩn, đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và thai nhi. Khi lựa chọn địa chỉ thực hiện các kỹ thuật can thiệp bào thai chuyên sâu như đặt shunt dẫn lưu màng phổi, yếu tố chuyên môn và trang thiết bị được đặt lên hàng đầu.

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec: Từ tầm soát đến can thiệp - Hành trình toàn diện cho thai kỳ an toàn

Sự ra đời của Y học bào thai được xem là một cuộc cách mạng trong sản khoa, chuyển đổi từ mô hình theo dõi thụ động sang chủ động chẩn đoán và can thiệp sớm ngay từ trong tử cung. Kế thừa và phát triển thành tựu đó, Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec được thành lập với sứ mệnh trở thành đơn vị mũi nhọn, cung cấp giải pháp toàn diện từ tầm soát, chẩn đoán đến điều trị cho các thai kỳ nguy cơ cao.

Hệ sinh thái toàn diện, chăm sóc thai kỳ khép kín

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec mang đến mô hình khép kín quản lý thai kỳ nguy cơ cao từ: Sàng lọc và chẩn đoán chuyên sâu (về bất thường hình thái, di truyền, biến chứng sản khoa,…) đến quản lý và điều trị can thiệp chủ động cho các trường hợp đa thai mắc hội chứng truyền máu song thai, thai chậm tăng trưởng chọn lọc, thiếu máu bào thai, tràn dịch màng phổi, đa ối, thiểu ối,…

Kỹ thuật nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi: Trao hi vọng cho thai nhi bị tràn dịch bẩm sinh - Ảnh 2.

Đến với Trung tâm, thai phụ được thăm khám và tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa.

Đội ngũ bác sĩ chuyên gia đầu ngành

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec quy tụ các bác sĩ đầu ngành, được dẫn dắt bởi TS.BS Nguyễn Thị Sim - Giám đốc Trung tâm cùng các chuyên gia về Di truyền, Sản khoa, giàu kinh nghiệm xử lý các ca bệnh phức tạp. Lợi thế của Trung tâm nằm trong bệnh viện đa chuyên khoa, sẵn sàng hội chẩn kết hợp các chuyên gia để đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả cho mẹ và thai nhi.

Kỹ thuật nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi: Trao hi vọng cho thai nhi bị tràn dịch bẩm sinh - Ảnh 3.

TS. BS Nguyễn Thị Sim (ở giữa) cùng các bác sĩ Di truyền, Sản khoa, Điều dưỡng,... đồng hành cùng mẹ bầu.

Trang thiết bị hiện đại

Trung tâm được đầu tư bài bản với các thiết bị hàng đầu thế giới như: máy siêu âm Voluson Expert 22 (với chức năng độc quyền Graphic Flow tại Việt Nam) cho hình ảnh siêu nét, hỗ trợ chẩn đoán hình thái và đánh giá huyết động học vượt trội; máy laser quang đông Medilas D MultiBeam để điều trị TTTS; Hệ thống nội soi buồng ối 4K Karl Storz cho hình ảnh 3D/4K sắc nét, hỗ trợ tối đa cho các phẫu thuật can thiệp tinh vi; phòng mổ can thiệp bào thai khép kín, vô trùng tuyệt đối tăng tỷ lệ can thiệp thành công và an toàn.

Mẹ hãy liên hệ ngay để được tư vấn:

Hotline Trung tâm: 086 865 0303

Địa chỉ: Tầng 6 tòa B – Bệnh viện Đại học Phenikaa – Tổ 5 Hòe Thị, phường Xuân Phương, TP Hà Nội

Website: https://phenikaamec.com/

Bệnh viện Đại học Phenikaa

