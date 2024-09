Cẩn trọng với 5 cách ăn giảm cân, khiến bạn già đi nhanh chóng

"Một sai lầm lớn khi giảm cân khiến bạn già cực nhanh là chỉ tập trung vào việc tạo ra sự thâm hụt calo. Điều quan trọng là tiêu thụ lượng protein cao hơn khi giảm cân để cố gắng duy trì cơ thể mảnh mai hơn", TS Lauren Harris-Pincus (chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, người sáng lập Nutrition Starring YOU, tác giả cuốn sách The Everything Easy Pre-Diabetes Cookbook) cho biết. Ăn thiếu protein, bạn sẽ giảm cân do mất cơ bắp. Cơ thể ít cơ hơn làm giảm sự trao đổi chất và sức mạnh cũng như có khả năng gây mất xương. Chuyên gia khuyên, hãy ăn ít nhất 25-30g protein mỗi bữa với lượng vừa phải từ ngũ cốc nguyên hạt và thực vật giàu chất xơ.