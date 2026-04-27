Cẩn trọng với cách dùng 5 dụng cụ nhà bếp 'quen mặt' này: Dùng sai cách có thể gây hại

Thứ hai, 15:43 27/04/2026 | Sống khỏe
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Dưới đây là 5 dụng cụ nhà bếp phổ biến mà hầu như gia đình nào cũng có, nhưng nếu chủ quan, chúng có thể trở thành “ổ vi khuẩn” hoặc nguồn phát sinh độc tố nguy hiểm.

Đũa gỗ, đũa tre dùng quá lâu: Nguy cơ nấm mốc và độc tố

Đũa gỗ và đũa tre là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, do đặc tính hút ẩm mạnh, chúng rất dễ bị mốc nếu không được làm khô hoàn toàn sau khi rửa. Trong môi trường ẩm, nấm mốc có thể phát triển và sinh ra Aflatoxin – một chất độc có liên quan đến nguy cơ ung thư gan. Ngoài ra, đũa dùng lâu ngày cũng có thể tích tụ vi khuẩn như E. coli hoặc tụ cầu vàng, gây rối loạn tiêu hóa.

Khuyến nghị: Nên thay đũa sau 3–6 tháng, phơi khô hoàn toàn sau mỗi lần rửa và tránh để trong môi trường ẩm kín.

Khăn bếp dùng “đa năng”: Lây nhiễm chéo vi khuẩn

Một chiếc khăn dùng để lau tay, lau bàn, lau bát… tưởng tiện nhưng lại là “cầu nối” vi khuẩn. Khăn bếp thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, nước và thức ăn thừa – môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Việc dùng chung khăn có thể dẫn đến lây nhiễm chéo, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột.

Khuyến nghị: Phân loại khăn: khăn lau bát, khăn lau tay, khăn lau bếp Giặt và phơi khô mỗi ngày Thay mới định kỳ khoảng 1 tháng/lần.

Chảo chống dính trầy xước: “Âm thầm” giải phóng vi nhựa

Chảo chống dính giúp nấu ăn tiện lợi, nhưng khi lớp phủ bị trầy xước, nguy cơ bắt đầu xuất hiện. Nhiều nghiên cứu cho thấy lớp phủ như Polytetrafluoroethylene có thể giải phóng các hạt vi nhựa khi bị hư hại. Những hạt này khi đi vào cơ thể gần như không thể đào thải hoàn toàn và có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Khuyến nghị: Không dùng vật kim loại cào xước chảo. Thay chảo ngay khi thấy bong tróc, trầy xước. Ưu tiên dụng cụ nấu ăn chất lượng, rõ nguồn gốc.

Miếng rửa bát: Ổ vi khuẩn “đậm đặc” nhất trong bếp

Ít ai ngờ rằng miếng rửa bát – thứ dùng để làm sạch – lại là một trong những vật chứa nhiều vi khuẩn nhất trong nhà bếp. Cấu trúc xốp giữ nước, dầu mỡ và cặn thức ăn khiến vi khuẩn phát triển mạnh.

Nếu không được vệ sinh đúng cách, miếng rửa bát có thể trở thành nguồn lây nhiễm cho chính bát đĩa đã rửa.

Khuyến nghị: Rửa sạch và vắt khô sau mỗi lần sử dụng. Phơi nơi thoáng khí. Thay mới mỗi 3–4 tuần.

Dùng chung thớt cho thực phẩm sống và chín: Sai lầm phổ biến

Thớt là nơi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nhưng nhiều gia đình lại dùng chung cho cả thịt sống và đồ ăn chín. Điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn như Salmonella hoặc E. coli lây lan, gây ngộ độc thực phẩm. Các vết dao trên thớt còn là nơi tích tụ vi khuẩn và nấm mốc theo thời gian.

Khuyến nghị: Dùng ít nhất 2 thớt, một cho thực phẩm sống, một cho đồ chín. Vệ sinh kỹ sau mỗi lần sử dụng. Thay thớt khi xuất hiện vết nứt sâu, mốc hoặc mùi lạ.
Sự thật ít biết về thói quen nhiều người mắc phải: Cất cơm trong tủ lạnh ăn dần

GĐXH - Cất cơm trong tủ lạnh không phải là thói quen sai, nhưng nếu làm không đúng cách, nó có thể trở thành rủi ro cho sức khỏe. Trong gian bếp, đôi khi chính những chi tiết nhỏ như thời gian để nguội hay cách bảo quản lại quyết định chất lượng của cả bữa ăn.


Loại cỏ dại mọc nhiều sau mưa, chế biến đủ món ngon giúp bổ phổi, giải nhiệt ngày hè tốt

Việt Nam trở thành "điểm sáng" trong bản đồ xuất khẩu Việt quất Mỹ tại Châu Á

Những món ăn ý nghĩa thắp hương và thưởng thức dịp Lễ giỗ Tổ

Không cần cao lương mỹ vị, 3 món nộm đơn giản này mới là "vua" bàn ăn ngày nắng nóng

Kỳ lạ loại cá nhiều chất béo nhưng lại giúp giảm mỡ máu hiệu quả

Uống omega-3 sai cách: 7 nguyên nhân khiến càng bổ sung càng kém hiệu quả

Omega-3 tốt cho tim mạch, não bộ và làn da, nhưng dùng sai cách có thể khiến hiệu quả giảm sút, thậm chí gây hại. Nhiều người đang mắc sai lầm mà không biết, từ liều lượng, thời điểm uống đến cách chọn sản phẩm và kết hợp dinh dưỡng.

Những loại cá giàu vitamin D nên bổ sung hàng tuần

GĐXH - Không cần thực phẩm bổ sung, chỉ cần chọn đúng cá giàu vitamin D là đã giúp xương chắc khỏe và tăng đề kháng. Đây là những loại cá bạn nên thêm vào thực đơn.

Phòng ngừa đột quỵ: 5 nguyên tắc tắm an toàn trong ngày nắng nóng

GĐXH - Thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về để “giải nhiệt” tưởng chừng vô hại nhưng lại là tác nhân hàng đầu dẫn đến những ca đột quỵ não nghiêm trọng.

Ở ngưỡng tuổi 50 cần chăm chỉ làm 5 việc này để sống thọ

GĐXH - Dưới đây là những việc cần thực hiện khi bước vào tuổi 50 một cách chăm chỉ và kỷ luật để kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống.

Những loại thuốc cần tránh khi dùng cùng magie

Magie có thể tương tác với một số thuốc, làm giảm hiệu quả điều trị hoặc tăng nguy cơ tác dụng phụ. Những tương tác này dễ bị bỏ qua, tiềm ẩn rủi ro nếu người bệnh không được tư vấn và theo dõi phù hợp.

Chủ quan với đau dạ dày, người đàn ông 67 tuổi suýt đối mặt biến chứng nguy hiểm

GĐXH - Được biết, bệnh nhân T.T.C có tiền sử đau dạ dày nhiều năm nhưng không theo dõi và điều trị thường xuyên. Đợi đến khi đau, mệt mỏi kéo dài mới đi khám.

Chia sẻ của người đàn ông 42 tuổi phát hiện mắc ung thư tuyến giáp di căn: Không có triệu chứng

GĐXH - Người đàn ông phát hiện mắc ung thư tuyến giáp di căn mặc dù sinh hoạt hoàn toàn bình thường, không đau họng, không sờ thấy khối u vùng cổ.

Đeo đồng hồ, trang sức khi chế biến thực phẩm kinh doanh có thể bị phạt 4 triệu

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế gồm 40 điều, áp dụng với tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

Nam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.

5 nhóm người dễ đột quỵ nhất khi nắng nóng và cảnh báo từ bác sĩ

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cảnh báo 5 nhóm người nguy cơ cao bị sốc nhiệt, đột quỵ khi thời tiết nắng nóng vượt 40 độ C và hướng dẫn cách phòng tránh biến cố nguy hiểm.

Uống omega-3 buổi sáng hay buổi tối là tốt nhất?

SKĐS - Omega-3 được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng thời điểm sử dụng có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hấp thu. Vậy uống vào buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Chia sẻ của người đàn ông 42 tuổi phát hiện mắc ung thư tuyến giáp di căn: Không có triệu chứng

Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biết

Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránh

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

