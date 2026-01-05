Hà Nội: Nổ lớn nghi do pháo tại xã Phúc Thọ khiến 3 người thương vong

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tối 5/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 16h13 phút ngày 05/01/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ.

Theo người dân sinh sống gần hiện trường vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, nhiều người bàng hoàng khi nghe thấy tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa bốc lên từ một hộ dân.

Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại ngôi nhà dân ở xã Phúc Thọ. Ảnh: CAHN

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã lập tức điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 25, Đội khu vực số 26 cùng lực lượng Công an xã Phúc Thọ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa và cứu người.

Đến 16h35 cùng ngày, tức chỉ sau khoảng 20 phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác chữa cháy và cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ phát hiện 01 nam thanh niên (sinh năm 2007) đã tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 2 người khác bị thương đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc vương vãi nhiều xác pháo. Ảnh: CAHN

Đáng chú ý, qua kiểm tra sơ bộ, tại hiện trường vụ cháy, cơ quan chức năng ghi nhận có nhiều xác pháo.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an địa phương phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.