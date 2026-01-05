Hà Nội: Nổ lớn nghi do pháo tại xã Phúc Thọ khiến 3 người thương vong
GĐXH - Chiều 5/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Triệu Xuyên 2 (xã Phúc Thọ, TP Hà Nội). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xác pháo vương vãi, vụ việc khiến một nam thanh niên sinh năm 2007 tử vong và 2 người khác bị thương.
Tối 5/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 16h13 phút ngày 05/01/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ.
Theo người dân sinh sống gần hiện trường vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, nhiều người bàng hoàng khi nghe thấy tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa bốc lên từ một hộ dân.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã lập tức điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 25, Đội khu vực số 26 cùng lực lượng Công an xã Phúc Thọ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa và cứu người.
Đến 16h35 cùng ngày, tức chỉ sau khoảng 20 phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác chữa cháy và cứu nạn.
Lực lượng cứu hộ phát hiện 01 nam thanh niên (sinh năm 2007) đã tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 2 người khác bị thương đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu.
Đáng chú ý, qua kiểm tra sơ bộ, tại hiện trường vụ cháy, cơ quan chức năng ghi nhận có nhiều xác pháo.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an địa phương phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tuyến đường huyết mạch ở Quảng Trị hư hỏng nặng sẽ được khắc phục ra sao?Thời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Trước thực trạng tuyến tỉnh lộ 585C xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, xuống cấp, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt dự án sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về lại gây mưa rét ở miền BắcThời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay (5/1) do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm dưới 5 độ.
Tình hình giao thông Hà Nội sau Tết Dương lịch 2026: Thông thoáng, không ùn tắcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, người dân bắt đầu quay trở lại Hà Nội làm việc, tình hình giao thông thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.
Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch cả nước xảy ra 196 vụ tai nạn, 94 người tử vongThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người.
Thái Nguyên: Xử phạt nam thanh niên 'bốc đầu' xe máy trên phốThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Điều khiển xe máy bằng một bánh trên đường phố thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, nam thanh niên bị lực lượng CSGT xử phạt.
Hà Nội: Tạm cấm xe tải trên 10 tấn lên Vành đai 3 trên cao từ 12h trưa nay (4/1)Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cơ quan chức năng vừa phát đi thông báo, tạm cấm toàn bộ xe tải có khối lượng trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm chiều và tối nay (4/1).
Xử phạt cặp vợ chồng nướng đồ ăn trên đường sắtThời sự - 1 ngày trước
Hai người dân tại phường Tuần Châu bị xử phạt hành chính 800.000 đồng do ngồi trên đường sắt để nướng đồ ăn sau đó đăng video lên mạng xã hội.
Từ nay, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải thực hiện điều nàyThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), từ 2026, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giáThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Đêm giao thừa bước sang năm 2026, nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ khi pháo hoa tại một loạt điểm bắn trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt khai hỏa từ 23h45, sớm hơn 15 phút so với thời khắc giao thừa quen thuộc là 0h00; Thời tiết Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét rõ rệt, trong các ngày 2/1 và 3/1.
Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏngThời sự - 4 ngày trước
Chiều 1/1, một ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè phố Võ Thị Sáu (Hà Nội), đâm hỏng hàng loạt xe máy đang đỗ, may mắn không ai bị thương.
Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về lại gây mưa rét ở miền BắcThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay (5/1) do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm dưới 5 độ.