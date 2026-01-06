Không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc khu vực nào rét đậm nhất?

Không khí lạnh tràn về thời tiết miền Bắc rét đậm

Theo dự báo thời tiết, đêm qua không khí lạnh tăng cường xuống mạnh hơn gây mưa nhỏ khiến cho nhiệt độ khu vực miền Bắc tiếp tục giảm.

Trời nhiều mây, có nơi có mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ; vùng núi 7–10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Ngưỡng rét đậm là nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ trở xuống. Do đó, thời tiết hôm nay khu vực miền Bắc là ngày rét đậm trên diện rộng. Trong khi đó, Thủ đô Hà Nội cũng là ngày rét đậm đầu tiên tính từ đầu mùa Đông cho đến bây giờ.

Gió Đông Bắc của không khí lạnh tương tác với địa hình của miền Trung và gây mưa cho Nghệ An đến TP Đà Nẵng và các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Mưa xảy ra bất chợt, lượng không quá lớn.

Cao Nguyên Trung Bộ thời tiết hôm nay nắng ráo, nhiệt độ phổ biến từ 25-28 độ.

Tại Nam Bộ dự báo có thể tiếp tục xuất hiện mưa trái mùa vào chiều tối. Từ sáng đến trưa trời nhiều mây, nắng yếu. Nhiệt độ ở phường Bến Thành (TPHCM) và các nơi khác của Nam Bộ phổ biến trong khoảng nhiệt từ 29-32 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc rét đậm trên diện rộng. Ảnh minh họa: TL

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-17 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 14-17 độ, có nơi trên 18 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 14-17 độ; vùng núi 12-15 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét,có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ, phía Nam 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 18-20 độ, phía Nam 21-24 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ; phía Nam có 25-28 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.

