Không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc khu vực nào rét đậm nhất?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc rét đậm trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ; vùng núi 7–10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Không khí lạnh tràn về thời tiết miền Bắc rét đậm
Theo dự báo thời tiết, đêm qua không khí lạnh tăng cường xuống mạnh hơn gây mưa nhỏ khiến cho nhiệt độ khu vực miền Bắc tiếp tục giảm.
Trời nhiều mây, có nơi có mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ; vùng núi 7–10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Ngưỡng rét đậm là nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ trở xuống. Do đó, thời tiết hôm nay khu vực miền Bắc là ngày rét đậm trên diện rộng. Trong khi đó, Thủ đô Hà Nội cũng là ngày rét đậm đầu tiên tính từ đầu mùa Đông cho đến bây giờ.
Gió Đông Bắc của không khí lạnh tương tác với địa hình của miền Trung và gây mưa cho Nghệ An đến TP Đà Nẵng và các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Mưa xảy ra bất chợt, lượng không quá lớn.
Cao Nguyên Trung Bộ thời tiết hôm nay nắng ráo, nhiệt độ phổ biến từ 25-28 độ.
Tại Nam Bộ dự báo có thể tiếp tục xuất hiện mưa trái mùa vào chiều tối. Từ sáng đến trưa trời nhiều mây, nắng yếu. Nhiệt độ ở phường Bến Thành (TPHCM) và các nơi khác của Nam Bộ phổ biến trong khoảng nhiệt từ 29-32 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-17 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 14-17 độ, có nơi trên 18 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 14-17 độ; vùng núi 12-15 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét,có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ, phía Nam 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 18-20 độ, phía Nam 21-24 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ; phía Nam có 25-28 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.
Hà Nội: Nổ lớn nghi do pháo tại xã Phúc Thọ khiến 3 người thương vongThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Chiều 5/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Triệu Xuyên 2 (xã Phúc Thọ, TP Hà Nội). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xác pháo vương vãi, vụ việc khiến một nam thanh niên sinh năm 2007 tử vong và 2 người khác bị thương.
Tuyến đường huyết mạch ở Quảng Trị hư hỏng nặng sẽ được khắc phục ra sao?Thời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Trước thực trạng tuyến tỉnh lộ 585C xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, xuống cấp, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt dự án sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về lại gây mưa rét ở miền BắcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay (5/1) do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm dưới 5 độ.
Tình hình giao thông Hà Nội sau Tết Dương lịch 2026: Thông thoáng, không ùn tắcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, người dân bắt đầu quay trở lại Hà Nội làm việc, tình hình giao thông thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.
Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch cả nước xảy ra 196 vụ tai nạn, 94 người tử vongThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người.
Thái Nguyên: Xử phạt nam thanh niên 'bốc đầu' xe máy trên phốThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Điều khiển xe máy bằng một bánh trên đường phố thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, nam thanh niên bị lực lượng CSGT xử phạt.
Hà Nội: Tạm cấm xe tải trên 10 tấn lên Vành đai 3 trên cao từ 12h trưa nay (4/1)Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cơ quan chức năng vừa phát đi thông báo, tạm cấm toàn bộ xe tải có khối lượng trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm chiều và tối nay (4/1).
Xử phạt cặp vợ chồng nướng đồ ăn trên đường sắtThời sự - 1 ngày trước
Hai người dân tại phường Tuần Châu bị xử phạt hành chính 800.000 đồng do ngồi trên đường sắt để nướng đồ ăn sau đó đăng video lên mạng xã hội.
Từ nay, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải thực hiện điều nàyThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), từ 2026, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giáThời sự - 4 ngày trước
GĐXH - Đêm giao thừa bước sang năm 2026, nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ khi pháo hoa tại một loạt điểm bắn trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt khai hỏa từ 23h45, sớm hơn 15 phút so với thời khắc giao thừa quen thuộc là 0h00; Thời tiết Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét rõ rệt, trong các ngày 2/1 và 3/1.
Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về lại gây mưa rét ở miền BắcThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay (5/1) do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm dưới 5 độ.