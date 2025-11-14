Thu hồi 45 sản phẩm mỹ phẩm do không có hồ sơ công bố
GĐXH - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành các quyết định thu hồi tổng cộng 45 sản phẩm mỹ phẩm thuộc nhiều nhóm như dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, toner… do doanh nghiệp không có hoặc không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm theo quy định.
Ngày 14/11, Cục Quản lý Dược vừa công bố danh sách các sản phẩm vi phạm của Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á (Phú Nhuận, TP.HCM) và Công ty TNHH Phát Anh Minh (Thanh Trì, Hà Nội).
Riêng Công ty Quốc tế Đại Cát Á bị thu hồi 22 sản phẩm, trong đó có nhiều dòng mỹ phẩm chăm sóc da như: Queendoes essential PDRN serum; The Skin House crystal whitening plus serum; Queendoes Lucia serum; The Skin House wrinkle collagen toner.
Ngoài ra, còn có một số sản phẩm khác gồm: DR.IASO triple-m hydrating cream, Hyaluronic 6000 ampoule, Snail Mucin 5000 ampoule…
Công ty Phát Anh Minh bị yêu cầu thu hồi 23 sản phẩm, chủ yếu là dầu gội, dầu xả, mỹ phẩm chăm sóc tóc, như:
Gemlites Cocoa Quartz Colorditioner; BondFix Conditioner; Viral Rose Gold Colorditioner
Một số sản phẩm khác trong danh sách gồm: kem đánh răng Lion Kids' Toothpaste Strawberry, Viral Hot Pink Colorwash, Medicinal Salt…
Theo Cục Quản lý Dược, cả hai doanh nghiệp trên đều kinh doanh mỹ phẩm nhưng không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (Product Information File – PIF) theo quy định pháp luật. Vì vậy, Cục yêu cầu ngừng lưu hành các sản phẩm thuộc danh sách thu hồi nói trên.
Đồng thời, thu hồi toàn bộ sản phẩm đã đưa ra thị trường. Các doanh nghiệp báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/11
Cục Quản lý Dược cũng đồng thời thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với các sản phẩm vi phạm nêu trên.
GĐXH - Sáng 14/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực miền núi phía Bắc.
GĐXH - Vụ việc khách sạn Royal Hostel (19 Hàng Cháo, Hà Nội) bị tố "bùng" phòng của khách nữ dù đã thanh toán 100% chi phí không chỉ là một câu chuyện về ứng xử trong ngành lưu trú. Đây còn là minh chứng điển hình cho sức mạnh của mạng xã hội trong kỷ nguyên số - nơi một sai sót nhỏ trong quy trình phục vụ có thể nhanh chóng biến thành khủng hoảng truyền thông "thổi bay" uy tín tích lũy trong nhiều năm.
GĐXH - Theo Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), ngay sau khi mời chủ khách sạn lên làm việc sau "lùm xùm" bị khách hàng tố "bùng" tiền đặt phòng, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính đối với khách sạn Royal Hostel (số 19 Hàng Cháo).
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các hệ thống siêu thị và doanh nghiệp bán lẻ trên cả nước đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn, tăng mạnh lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu, vừa bình ổn giá, vừa chia sẻ khó khăn cùng người dân trong giai đoạn mưa bão.
GĐXH - Ngày 8/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) cho biết, ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 sẽ tổ chức từ ngày 14-16/11, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu.
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 dự kiến đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, ngành Công Thương cùng các hệ thống phân phối, bán lẻ lớn trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá cả và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân.
GĐXH - Ngày 6/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện, thu giữ 1.500 hộp thực phẩm chức năng viên nang An Cung ngưu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
GĐXH - Từ nay đến hết năm 2025 là thời gian chuyển tiếp từ "cơ chế" xóa bỏ thuế khoán sang mô hình tự khai, tự nộp thuế nên theo trong giai đoạn này, các hộ kinh doanh nên chủ động chuẩn bị sổ sách, tập làm quen với phần mềm và hóa đơn điện tử ngay từ bây giờ.
GĐXH - Ngành Thuế đang khẩn trương triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi, minh bạch và đúng quy định, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thuế công bằng, hiện đại và lấy người nộp thuế làm trung tâm.
GĐXH - Là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 nhưng không khí mua sắm vẫn diễn ra sôi động khi hàng nghìn người dân tranh thủ thăm quan và "săn" những ưu đãi cuối cùng của Hội chợ.
