Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Thu hồi 45 sản phẩm mỹ phẩm do không có hồ sơ công bố

Thứ sáu, 11:28 14/11/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành các quyết định thu hồi tổng cộng 45 sản phẩm mỹ phẩm thuộc nhiều nhóm như dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, toner… do doanh nghiệp không có hoặc không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm theo quy định.

Ngày 14/11, Cục Quản lý Dược vừa công bố danh sách các sản phẩm vi phạm của Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á (Phú Nhuận, TP.HCM) và Công ty TNHH Phát Anh Minh (Thanh Trì, Hà Nội). 

Riêng Công ty Quốc tế Đại Cát Á bị thu hồi 22 sản phẩm, trong đó có nhiều dòng mỹ phẩm chăm sóc da như: Queendoes essential PDRN serum; The Skin House crystal whitening plus serum; Queendoes Lucia serum; The Skin House wrinkle collagen toner.

Thu hồi mỹ phẩm vi phạm: 45 Sản phẩm bị ngừng lưu hành Từ Cục Quản lý Dược - Ảnh 1.

Cận cảnh sản phẩm mỹ phẩm The Skin House wrinkle collagen toner nằm trong danh sách thu hồi của Cục Quản lý Dược.

Ngoài ra, còn có một số sản phẩm khác gồm: DR.IASO triple-m hydrating cream, Hyaluronic 6000 ampoule, Snail Mucin 5000 ampoule…

Công ty Phát Anh Minh bị yêu cầu thu hồi 23 sản phẩm, chủ yếu là dầu gội, dầu xả, mỹ phẩm chăm sóc tóc, như:

Gemlites Cocoa Quartz Colorditioner; BondFix Conditioner; Viral Rose Gold Colorditioner

Một số sản phẩm khác trong danh sách gồm: kem đánh răng Lion Kids' Toothpaste Strawberry, Viral Hot Pink Colorwash, Medicinal Salt…

Theo Cục Quản lý Dược, cả hai doanh nghiệp trên đều kinh doanh mỹ phẩm nhưng không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (Product Information File – PIF) theo quy định pháp luật. Vì vậy, Cục yêu cầu ngừng lưu hành các sản phẩm thuộc danh sách thu hồi nói trên. 

Đồng thời, thu hồi toàn bộ sản phẩm đã đưa ra thị trường. Các doanh nghiệp báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/11

Cục Quản lý Dược cũng đồng thời thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với các sản phẩm vi phạm nêu trên.

Thu hồi mỹ phẩm vi phạm: 45 Sản phẩm bị ngừng lưu hành Từ Cục Quản lý Dược - Ảnh 2.Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) với 5 hành vi vi phạm.

Thu hồi mỹ phẩm vi phạm: 45 Sản phẩm bị ngừng lưu hành Từ Cục Quản lý Dược - Ảnh 3.Từ nay đến 31/12/2025, những trường hợp này sẽ bị thu hồi vĩnh viễn biển số xe, vi phạm có thể bị phạt đến 8 triệu đồng

GĐXH - Những trường hợp dưới đây sẽ bị thu hồi biển số xe được quy định tại Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Bài học đắt giá khi một sai sót nhỏ 'đốt cháy' cả thương hiệu

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Bài học đắt giá khi một sai sót nhỏ 'đốt cháy' cả thương hiệu

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Công an vào cuộc, hàng loạt lỗi vi phạm được 'gọi tên'

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Công an vào cuộc, hàng loạt lỗi vi phạm được 'gọi tên'

Ứng phó bão số 13, các ‘ông lớn’ bán lẻ đồng loạt giảm giá mạnh, tăng hàng thiết yếu phục vụ vùng chịu ảnh hưởng

Ứng phó bão số 13, các ‘ông lớn’ bán lẻ đồng loạt giảm giá mạnh, tăng hàng thiết yếu phục vụ vùng chịu ảnh hưởng

Sắp mở Ngày hội sản phẩm vùng cao 2025: Nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đến tận tay người tiêu dùng cả nước

Sắp mở Ngày hội sản phẩm vùng cao 2025: Nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đến tận tay người tiêu dùng cả nước

Bão số 13 áp sát, hàng thiết yếu được tăng gấp đôi để giữ nguồn cung cho người dân vùng ảnh hưởng

Bão số 13 áp sát, hàng thiết yếu được tăng gấp đôi để giữ nguồn cung cho người dân vùng ảnh hưởng

Cùng chuyên mục

Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025

Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 14/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực miền núi phía Bắc.

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Bài học đắt giá khi một sai sót nhỏ 'đốt cháy' cả thương hiệu

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Bài học đắt giá khi một sai sót nhỏ 'đốt cháy' cả thương hiệu

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ việc khách sạn Royal Hostel (19 Hàng Cháo, Hà Nội) bị tố "bùng" phòng của khách nữ dù đã thanh toán 100% chi phí không chỉ là một câu chuyện về ứng xử trong ngành lưu trú. Đây còn là minh chứng điển hình cho sức mạnh của mạng xã hội trong kỷ nguyên số - nơi một sai sót nhỏ trong quy trình phục vụ có thể nhanh chóng biến thành khủng hoảng truyền thông "thổi bay" uy tín tích lũy trong nhiều năm.

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Công an vào cuộc, hàng loạt lỗi vi phạm được 'gọi tên'

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Công an vào cuộc, hàng loạt lỗi vi phạm được 'gọi tên'

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Theo Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), ngay sau khi mời chủ khách sạn lên làm việc sau "lùm xùm" bị khách hàng tố "bùng" tiền đặt phòng, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính đối với khách sạn Royal Hostel (số 19 Hàng Cháo).

Ứng phó bão số 13, các ‘ông lớn’ bán lẻ đồng loạt giảm giá mạnh, tăng hàng thiết yếu phục vụ vùng chịu ảnh hưởng

Ứng phó bão số 13, các ‘ông lớn’ bán lẻ đồng loạt giảm giá mạnh, tăng hàng thiết yếu phục vụ vùng chịu ảnh hưởng

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các hệ thống siêu thị và doanh nghiệp bán lẻ trên cả nước đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn, tăng mạnh lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu, vừa bình ổn giá, vừa chia sẻ khó khăn cùng người dân trong giai đoạn mưa bão.

Sắp mở Ngày hội sản phẩm vùng cao 2025: Nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đến tận tay người tiêu dùng cả nước

Sắp mở Ngày hội sản phẩm vùng cao 2025: Nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đến tận tay người tiêu dùng cả nước

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 8/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) cho biết, ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 sẽ tổ chức từ ngày 14-16/11, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu.

Bão số 13 áp sát, hàng thiết yếu được tăng gấp đôi để giữ nguồn cung cho người dân vùng ảnh hưởng

Bão số 13 áp sát, hàng thiết yếu được tăng gấp đôi để giữ nguồn cung cho người dân vùng ảnh hưởng

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 dự kiến đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, ngành Công Thương cùng các hệ thống phân phối, bán lẻ lớn trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá cả và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân.

Phát hiện hàng nghìn viên An Cung ngưu Hoàng Nam Dương không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện hàng nghìn viên An Cung ngưu Hoàng Nam Dương không rõ nguồn gốc xuất xứ

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 6/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện, thu giữ 1.500 hộp thực phẩm chức năng viên nang An Cung ngưu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Xóa bỏ thuế khoán từ 01/1/2026: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị những gì?

Xóa bỏ thuế khoán từ 01/1/2026: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị những gì?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Từ nay đến hết năm 2025 là thời gian chuyển tiếp từ "cơ chế" xóa bỏ thuế khoán sang mô hình tự khai, tự nộp thuế nên theo trong giai đoạn này, các hộ kinh doanh nên chủ động chuẩn bị sổ sách, tập làm quen với phần mềm và hóa đơn điện tử ngay từ bây giờ.

Xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026: Ngành thuế khẩn trương 'cầm tay chỉ việc' từng tiểu thương chợ dân sinh như thế nào?

Xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026: Ngành thuế khẩn trương 'cầm tay chỉ việc' từng tiểu thương chợ dân sinh như thế nào?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Ngành Thuế đang khẩn trương triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi, minh bạch và đúng quy định, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thuế công bằng, hiện đại và lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãi

Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãi

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 nhưng không khí mua sắm vẫn diễn ra sôi động khi hàng nghìn người dân tranh thủ thăm quan và "săn" những ưu đãi cuối cùng của Hội chợ.

Xem nhiều

Ứng phó bão số 13, các ‘ông lớn’ bán lẻ đồng loạt giảm giá mạnh, tăng hàng thiết yếu phục vụ vùng chịu ảnh hưởng

Ứng phó bão số 13, các ‘ông lớn’ bán lẻ đồng loạt giảm giá mạnh, tăng hàng thiết yếu phục vụ vùng chịu ảnh hưởng

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các hệ thống siêu thị và doanh nghiệp bán lẻ trên cả nước đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn, tăng mạnh lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu, vừa bình ổn giá, vừa chia sẻ khó khăn cùng người dân trong giai đoạn mưa bão.

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Bài học đắt giá khi một sai sót nhỏ 'đốt cháy' cả thương hiệu

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Bài học đắt giá khi một sai sót nhỏ 'đốt cháy' cả thương hiệu

Bảo vệ người tiêu dùng
Xóa bỏ thuế khoán từ 01/1/2026: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị những gì?

Xóa bỏ thuế khoán từ 01/1/2026: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị những gì?

Bảo vệ người tiêu dùng
Bão số 13 áp sát, hàng thiết yếu được tăng gấp đôi để giữ nguồn cung cho người dân vùng ảnh hưởng

Bão số 13 áp sát, hàng thiết yếu được tăng gấp đôi để giữ nguồn cung cho người dân vùng ảnh hưởng

Bảo vệ người tiêu dùng
Phát hiện hàng nghìn viên An Cung ngưu Hoàng Nam Dương không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện hàng nghìn viên An Cung ngưu Hoàng Nam Dương không rõ nguồn gốc xuất xứ

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top