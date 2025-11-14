Thu hồi 45 sản phẩm mỹ phẩm do không có hồ sơ công bố

Ngày 14/11, Cục Quản lý Dược vừa công bố danh sách các sản phẩm vi phạm của Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á (Phú Nhuận, TP.HCM) và Công ty TNHH Phát Anh Minh (Thanh Trì, Hà Nội).

Riêng Công ty Quốc tế Đại Cát Á bị thu hồi 22 sản phẩm, trong đó có nhiều dòng mỹ phẩm chăm sóc da như: Queendoes essential PDRN serum; The Skin House crystal whitening plus serum; Queendoes Lucia serum; The Skin House wrinkle collagen toner.

Cận cảnh sản phẩm mỹ phẩm The Skin House wrinkle collagen toner nằm trong danh sách thu hồi của Cục Quản lý Dược.

Ngoài ra, còn có một số sản phẩm khác gồm: DR.IASO triple-m hydrating cream, Hyaluronic 6000 ampoule, Snail Mucin 5000 ampoule…

Công ty Phát Anh Minh bị yêu cầu thu hồi 23 sản phẩm, chủ yếu là dầu gội, dầu xả, mỹ phẩm chăm sóc tóc, như:

Gemlites Cocoa Quartz Colorditioner; BondFix Conditioner; Viral Rose Gold Colorditioner

Một số sản phẩm khác trong danh sách gồm: kem đánh răng Lion Kids' Toothpaste Strawberry, Viral Hot Pink Colorwash, Medicinal Salt…

Theo Cục Quản lý Dược, cả hai doanh nghiệp trên đều kinh doanh mỹ phẩm nhưng không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (Product Information File – PIF) theo quy định pháp luật. Vì vậy, Cục yêu cầu ngừng lưu hành các sản phẩm thuộc danh sách thu hồi nói trên.

Đồng thời, thu hồi toàn bộ sản phẩm đã đưa ra thị trường. Các doanh nghiệp báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/11

Cục Quản lý Dược cũng đồng thời thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với các sản phẩm vi phạm nêu trên.