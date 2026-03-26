Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' về việc tạm dừng giao dịch một số cửa hàng
GĐXH - Đêm ngày 25/3, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã có thông tin chính thức liên quan đến việc một số cửa hàng tại Hà Nội tạm ngừng giao dịch, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Đêm ngày 25/3, thông tin đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), đại diện Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cho biết, một số cửa hàng thuộc hệ thống của doanh nghiệp đã tạm thời dừng hoạt động từ chiều 25/3, để phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, làm rõ một số thông tin liên quan.
Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc tạm dừng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhằm phục vụ công tác kiểm tra. Đồng thời khẳng định toàn bộ hệ thống sẽ hoạt động trở lại bình thường từ 12h hôm nay (ngày 26/3).
Doanh nghiệp cũng cam kết tiếp tục đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động.
Bảo Tín Minh Châu khẳng định, khách hàng có thể yên tâm về giá trị tài sản đã và đang giao dịch.
Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, doanh nghiệp cũng khuyến nghị khách hàng và đối tác tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức, đồng thời thận trọng với các nguồn tin chưa được kiểm chứng.
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin kịp thời qua các kênh truyền thông chính thức, đồng thời mong muốn nhận được sự đồng hành, tin tưởng từ khách hàng, đối tác và các cơ quan báo chí trong thời gian tới.
