Cảnh báo tình trạng xâm hại trẻ em ở Nghệ An

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi xâm hại trẻ em nhằm tạo sức răn đe. Bên cạnh đó cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, đặc biệt các em trong lứa tuổi thanh, thiếu niên về cách nhận biết cũng như phòng ngừa về tội xâm hại tình dục trẻ em.

Ảnh minh họa.

Thủ đoạn nham hiểm

Điển hình, đầu tháng 4/2024, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tiến Viên (46 tuổi, trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân trong vụ án là cháu N.T.N. (13 tuổi) - con riêng của vợ Viên.

Theo lời của bé gái, cháu bị cha dượng xâm hại từ năm lớp 4 đến nay. Sau khi xâm hại, cha dượng thường cho bé gái tiền và dặn không được kể lại sự việc với ai.

Theo các cơ quan chức năng, thủ đoạn phổ biến của các đối tượng xấu dụ dỗ, lừa phỉnh các bé gái. Đồng thời, dọa dẫm không được nói sự việc với ai. Ngoài ra, các đối tượng thông qua các dịch vụ mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò để kết bạn, làm quen, dụ dỗ trẻ em gặp gỡ để quan hệ, xâm hại tình dục.

Đặc biệt, thời gian gần đây nổi lên thủ đoạn thông qua mạng xã hội làm quen, "núp bóng" tuyển dụng để hẹn gặp gỡ, lôi kéo, khống chế, cưỡng ép đưa trẻ em đến các khu lao động bất hợp pháp tại nước ngoài để bóc lột lao động, bóc lột tình dục. Rõ nhất là các đối tượng vẽ ra viễn cảnh "việc nhẹ, lương cao" để dụ dỗ, thuyết phục nạn nhân ra nước ngoài "làm việc"...

Đối tượng Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết.

Vừa qua, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Tuyết (SN 1989) và Cụt Thị Liên (SN 1992) cùng trú tại huyện Kỳ Sơn về tội "Mua bán trẻ em".

Tuyết và Liên đã tiếp cận rồi vẽ ra viễn cảnh "việc nhẹ, lương cao" để dụ dỗ, thuyết phục gia đình nạn nhân tin tưởng để cho em X. "đi làm". Hai đối tượng cam kết sẽ trả cho gia đình 100 triệu đồng và sau 3 năm sẽ được đón về nhà. Nghe vậy, gia đình đồng ý cho X. đi nước ngoài làm việc.

Sau đó, 2 đối tượng đưa X. bắt xe khách rồi vượt biên trái phép sang nước ngoài. Tại đây, Liên, Tuyết và X. đã ở lại nhà người phụ nữ tên Y. Sau đó, X. bị Y. bán cho một người đàn ông lấy làm vợ với giá 250 triệu đồng.

Phòng chống các hành vi xâm phạm trẻ em

Liên quan tới vấn đề này, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh tăng cường vai trò trách nhiệm, tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ, phòng chống có hiệu quả các hành vi xâm phạm trẻ em trên không gian mạng.

Công an Nghệ An tuyên truyền về các biện pháp phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em tại các trường học trên địa bàn.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo lành mạnh trên môi trường mạng đến các trường học, lớp học, thôn, bản, tổ dân phố. Giáo dục, vận động cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình thường xuyên quan tâm, đồng hành cùng trẻ trên môi trường mạng.

Đổi mới cách thức, nội dung công tác truyền thông theo hướng gần gũi, sinh động để thu hút trẻ, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, qua mạng Internet và mạng xã hội. Các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với 100% trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội.

Giám định đối với hành vi xâm hại tình dục được thực hiện ra sao? GĐXH - Theo chuyên gia, quy trình, thủ tục thực hiện giám định đối với hành vi xâm hại tình dục được thực hiện rất chặt chẽ, trải qua nhiều công đoạn khác nhau.