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Cảnh đối diễn viral của Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô trong 'Hoàng hậu cuối cùng'

Thứ ba, 17:27 07/07/2026 | Xem - nghe - đọc
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - First trailer của "Hoàng hậu cuối cùng" vừa được tung ra nhưng lại khiến khán giả chú ý với cảnh đối diễn của cặp đôi Tăng Thanh Hà - Ma Ran Đô.

Cảnh đối diễn viral của Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô trong 'Hoàng hậu cuối cùng' - Ảnh 1.Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' đóng vai Hoàng Thị Cúc trong 'Hoàng hậu cuối cùng'

GĐXH - Á hậu Lâm Bích Tuyền gây chú ý khi đảm nhận vai bà Hoàng Thị Cúc trong "Hoàng hậu cuối cùng". Cô nổi bật với lối sống ăn chay trường và sự nghiệp người mẫu thành công.

Sau khi chính thức công bố dự án và dàn diễn viên, "Hoàng hậu cuối cùng" tiếp tục giới thiệu first trailer, mang đến những hình ảnh đầu tiên về hành trình nhiều biến cố của Hoàng hậu Nam Phương. Với tagline "Một câu chuyện về Hoàng gia Việt Nam chưa từng được kể", bộ phim lựa chọn đi vào thế giới nội tâm của những con người phía sau danh vị, nơi tình yêu, gia đình và trách nhiệm buộc họ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn.

Tại sự kiện công bố dự án diễn ra tại TP.HCM ngày 2/7, ê-kíp chính thức giới thiệu Tăng Thanh Hà trong vai Hoàng hậu Nam Phương, Ma Ran Đô trong vai Hoàng đế Bảo Đại, NGƯT Diệu Đức trong vai Thái hậu Từ Cung và Trâm Anh trong vai vũ nữ Lệ Hà.

Góc khuất của Hoàng hậu Nam Phương được hé mở trong trailer phim 'Hoàng hậu cuối cùng' - Ảnh 1.

Hoàng hậu Nam Phương do Tăng Thanh Hà thủ vai và Vua Bảo Đại do Ma Ran Đô thể hiện. Cảnh đối diễn của họ trong trailer gây chú ý.

First trailer hé lộ những rạn nứt âm thầm phía sau sự hào nhoáng của Hoàng tộc. Khung cảnh đối lập giữa việc vua Bảo Đại đang vui vẻ bên nhân tình trong khi Hoàng hậu Nam Phương chuyển dạ một mình đã cho thấy mốc thời gian mà bộ phim lựa chọn: giai đoạn sau khi Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương đã kết hôn, có ba người con, khi những rung động của tình yêu thuở ban đầu dần nhường chỗ cho áp lực của danh vị, trách nhiệm và những bê bối đang bủa vây Hoàng gia.

Thông qua những lát cắt giàu cảm xúc, trailer giới thiệu hành trình của Nam Phương khi vừa là một người vợ, một người mẹ, vừa là Hoàng hậu mang trên vai trách nhiệm gìn giữ danh dự Hoàng gia. Bên cạnh bà là Hoàng đế Bảo Đại, Thái hậu Từ Cung và vũ nữ Lệ Hà – những nhân vật góp phần tạo nên những xung đột và các biến cố phía sau cuộc sống Hoàng gia.

Không chỉ kể về một cuộc hôn nhân Hoàng gia, "Hoàng hậu cuối cùng" còn đi sâu vào nỗi cô đơn của một người phụ nữ phía sau danh vị. Đằng sau những nghi lễ, khuôn phép và hào quang của Hoàng cung là những con người với yêu thương, tổn thương và những lựa chọn không hề dễ dàng.

Với phần hình ảnh giàu chất điện ảnh cùng giọng hát của Bùi Lan Hương, first trailer khắc họa thế giới nội tâm nhiều day dứt của Nam Phương, để lại một khoảng lặng đầy cảm xúc về những điều không thể nói thành lời.

Bên cạnh các diễn viên đã được công bố, first trailer cũng giới thiệu thêm nhiều gương mặt thực lực như Thân Thúy Hà trong vai chị Agnès, NSƯT Hữu Châu trong vai cậu Denis An, NSND Tạ Minh Tâm trong vai Tổng biên tập Tạp chí Vịt Đực, NSƯT Hồng Vân trong vai Đức Tiên Cung, Steven Nguyễn trong vai ký giả Hồ Đắc... góp phần hoàn thiện bức tranh nhiều tầng lớp của bộ phim.

Góc khuất của Hoàng hậu Nam Phương được hé mở trong trailer phim 'Hoàng hậu cuối cùng' - Ảnh 2.

Hình ảnh Tăng Thanh Hà trong trailer.

Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, "Hoàng hậu cuối cùng" không hướng đến việc tái hiện toàn bộ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu hay các nhân vật lịch sử, mà lựa chọn đi sâu vào những khoảng trống cảm xúc phía sau danh vị. Thông qua câu chuyện về tình yêu, hôn nhân, gia đình và trách nhiệm, bộ phim mong muốn đưa khán giả đến gần hơn với những con người phía sau danh vị Hoàng đế và Hoàng hậu – những con người cũng biết yêu, biết tổn thương và phải đưa ra những lựa chọn khó khăn trong cuộc đời mình.

Phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" dự kiến khởi chiếu ngày 05/3/2027.

Cảnh đối diễn viral của Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô trong 'Hoàng hậu cuối cùng' - Ảnh 4.Lý Lệ Hà của 'Hoàng hậu cuối cùng' đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao?

GĐXH - Trâm Anh mới đây đã được vào vai Lý Lệ Hà trong phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng". Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của cô phù hợp với vai diễn này.

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