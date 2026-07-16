Xe ga 125cc giá 21,7 triệu đồng đẹp sang trọng, công nghệ Hybrid tiết kiệm xăng, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 17,7 triệu đồng đẹp tựa Lead khiến người dùng bất ngờ vì chạy êm và đi xa tới 100km GĐXH - Xe máy điện Honda nhập khẩu ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, động cơ Bosch 2.000W, quãng đường khoảng 100 km mỗi lần sạc cùng nhiều trang bị thực dụng cho đô thị.

Xe ga 125cc đẹp sang trọng, công nghệ Hybrid tiết kiệm xăng

Xe máy Yamaha Fascino 125 2026

Yamaha vừa cập nhật phiên bản 2026 của mẫu xe máy tay ga Fascino 125 Hybrid tại thị trường Ấn Độ. Mẫu xe tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng đô thị nhưng được bổ sung nhiều công nghệ đáng chú ý, nổi bật là hệ thống trợ lực điện nâng cao kết hợp động cơ Blue Core 125cc.

Yamaha Fascino 125 Hybrid 2026 tiếp tục duy trì kiểu dáng đặc trưng với sự kết hợp giữa những đường nét mềm mại mang hơi hướng châu Âu và phong cách thể thao hiện đại. Xe có kích thước tổng thể dài 1.920 mm, rộng 685 mm và cao 1.150 mm. Chiều cao yên đạt 780 mm, trong khi trọng lượng chỉ khoảng 98 kg. Với khối lượng dưới 100 kg, Fascino 125 thuộc nhóm xe tay ga khá nhẹ trong phân khúc.

Hệ thống chiếu sáng phía trước sử dụng đèn pha LED, hỗ trợ tăng khả năng quan sát khi di chuyển vào ban đêm. Cụm đèn hậu được thiết kế theo hướng gọn gàng, hài hòa với tổng thể thân xe và tăng khả năng nhận diện từ phía sau. Yên xe có kích thước rộng, hướng đến nhu cầu di chuyển hai người. Bên dưới là khoang chứa đồ dung tích 21 lít, đáp ứng nhu cầu cất giữ mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân trong quá trình sử dụng hằng ngày.





Yamaha Fascino 125 2026 nằm ở hệ thống truyền động Blue Core Hybrid.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Yamaha Fascino 125 Hybrid 2026 là hệ thống đồng hồ kỹ thuật số có khả năng kết nối với điện thoại thông minh thông qua Bluetooth. Thông qua nền tảng Yamaha Y-Connect, người dùng có thể theo dõi nhiều thông tin liên quan đến xe ngay trên thiết bị di động. Hệ thống hỗ trợ hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn và một số dữ liệu phục vụ quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn cho phép theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu, tình trạng pin và các thông tin kết nối liên quan. Tính năng chỉ đường từng chặng turn-by-turn cũng góp phần tăng sự thuận tiện khi người dùng di chuyển trên những cung đường chưa quen thuộc. Hệ thống treo phía trước của Fascino 125 sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là giảm xóc lò xo trụ đơn. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành ổn định trong môi trường đô thị.

Về an toàn, Yamaha cung cấp tùy chọn phanh đĩa phía trước kết hợp công nghệ UBS. Hệ thống này hỗ trợ phân bổ lực phanh nhằm tăng độ ổn định khi người lái giảm tốc hoặc xử lý những tình huống bất ngờ. Xe còn sử dụng lốp sau bản rộng 110 mm, góp phần tăng diện tích tiếp xúc với mặt đường và hỗ trợ khả năng bám đường khi vận hành.





Yamaha Fascino 125 Hybrid 2026 hiện có 3 phiên bản tại thị trường Ấn Độ.

Điểm đáng chú ý nhất trên Yamaha Fascino 125 2026 nằm ở hệ thống truyền động Blue Core Hybrid. Mẫu xe sử dụng động cơ SOHC, 2 van, dung tích 125cc, sản sinh công suất tối đa 6 kW, tương đương khoảng 8,2 PS tại 6.500 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 10,3 Nm tại 5.000 vòng/phút. Khác biệt lớn so với nhiều mẫu xe tay ga phổ thông nằm ở hệ thống trợ lực điện. Yamaha trang bị cho Fascino 125 công nghệ Enhanced Power Assist, hỗ trợ bổ sung lực kéo trong những tình huống cần tăng tốc.

Hệ thống này đặc biệt hữu ích khi xe khởi hành, chở nặng hoặc di chuyển trên đường dốc. Thay vì chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào động cơ xăng, mô-tơ điện sẽ tham gia hỗ trợ trong những thời điểm cần thiết, qua đó giúp phản ứng ga trở nên linh hoạt hơn. Bên cạnh Enhanced Power Assist, Fascino 125 Hybrid còn sở hữu hệ thống Stop & Start System. Công nghệ này cho phép động cơ tạm thời ngắt khi xe dừng chờ, sau đó nhanh chóng hoạt động trở lại khi người dùng tiếp tục di chuyển.

Xe cũng được trang bị SMG - Smart Motor Generator, bộ phát điện thông minh hỗ trợ quá trình khởi động diễn ra êm ái hơn. Khi kết hợp với hệ thống Hybrid, các công nghệ này hướng đến mục tiêu cân bằng giữa khả năng tăng tốc, độ mượt khi vận hành và hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Giá xe ga 125cc Yamaha Fascino 125 Hybrid 2026

Theo thông tin được công bố, Yamaha Fascino 125 2026 được phân phối với 3 phiên bản. Trong đó, phiên bản sử dụng phanh cơ có giá khởi điểm 76.500 Rupee (tương đương khoảng 21,7 triệu đồng khi quy đổi). Mức giá này giúp mẫu xe trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong nhóm scooter 125cc tại thị trường Ấn Độ. Điểm khác biệt của Fascino 125 không chỉ nằm ở mức giá dễ tiếp cận mà còn ở cách Yamaha tích hợp công nghệ Hybrid nhằm hỗ trợ khả năng tăng tốc, vận hành khi tải nặng và cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Theo thông tin được công bố, Yamaha Fascino 125 Hybrid 2026 hiện có 3 phiên bản tại thị trường Ấn Độ. Nếu xuất hiện tại Việt Nam với mức giá cạnh tranh, Yamaha Fascino 125 Hybrid có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga đô thị, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên thiết kế khác biệt, trọng lượng nhẹ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ hỗ trợ vận hành hiện đại.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



