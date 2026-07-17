Sang trọng không kém gì SH, xe ga 150cc giá 52,5 triệu đồng có ABS 2 kênh, TCS, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 150cc có ABS 2 kênh, TCS

Victoria Sixties 150Si+

Victoria Sixties 150Si+ phiên bản đặc biệt kỷ niệm 6 năm vừa chính thức được ra mắt tại Trung Quốc với màu xanh lá chanh (Lime Green) mới.

Điểm nổi bật nhất ở Victoria Sixties 150Si+ phiên bản kỷ niệm 6 năm là lớp sơn màu xanh lá chanh hoàn toàn mới với hiệu ứng kim loại, tạo cảm giác như đang chảy khi ánh sáng chiếu vào. Chiếc xe cũng có thêm bộ tem kỷ niệm hình caro ở hai bên thân, trong khi phía trước và sau xe vẫn giữ nguyên những đường nét cổ điển quen thuộc của Đức.





Điểm nổi bật nhất ở Victoria Sixties 150Si+ phiên bản kỷ niệm 6 năm là lớp sơn màu xanh lá chanh

Phong cách tổng thể của Victoria Sixties 150Si+ phiên bản đặc biệt mới không thay đổi so với bản tiêu chuẩn. Thiết kế của mẫu xe này là sự giao thoa giữa phong cách cổ điển Đức của thập niên 1960 với những đường nét trau chuốt và công nghệ hiện đại. Nhà sản xuất tiếp tục sử dụng những đường bo tròn mềm mại, nhưng vẫn có sự cứng cáp nhất định nhờ các điểm nhấn góc cạnh đầy tinh tế.

Phong cách tổng thể của Victoria Sixties 150Si+ phiên bản đặc biệt mới không thay đổi so với bản tiêu chuẩn.

Cốt lõi của phiên bản Victoria Sixties 150Si+ mới vẫn không thay đổi khi tiếp tục sử dụng động cơ, khung sườn và cấu hình hoàn toàn giống với phiên bản tiêu chuẩn. Theo đó, xe được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 149,8cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch với công suất tối đa 14 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6,500 vòng/phút. Nhờ tích hợp hệ thống phun xăng điện tử BOSCH 8.0 tiên tiến, xe chỉ tiêu thụ khoảng 2,2 – 2,5 lít/100 km. Kết hợp cùng bình xăng dung tích khủng lên tới 10 lít, người dùng có thể di chuyển quãng đường từ 350 – 400 km với mỗi lần đổ đầy.





ictoria Sixties 150Si+ được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 149,8cc

Bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt cùng khối động cơ tiết kiệm nhiên liệu, Victoria Sixties 150Si+ mới cũng được đánh giá khá cao về trang bị an toàn. Xe sử dụng phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, tích hợp hệ thống ABS kênh đôi và TCS tương tự như Honda SH 160i. Điều này giúp người dùng khi điều khiển Victoria Sixties 150Si+ thậm chí còn cảm thấy tự tin hơn cả cầm lái Honda Air Blade. Chưa dừng ở đó, Victoria Sixties 150Si+ còn sở hữu radar cảnh báo va chạm phía sau, điều mà các mẫu xe tay ga của Honda cũng chưa từng có.

Victoria Sixties 150Si+ mới cũng được đánh giá khá cao về trang bị an toàn.

Bảng đồng hồ của Victoria Sixties 150Si+ là dạng kỹ thuật số toàn phần, sử dụng màn hình TFT màu 7 inch. Xe cũng có hệ thống kết nối T-BOX với hàng rào điện tử và điều khiển từ xa. Ngoài ra, hệ thống khóa Smartkey hay đèn pha thông minh cũng là trang bị không thể không nhắc tới, giúp tối đa hóa trải nghiệm công nghệ.

Giá xe ga 150cc Victoria Sixties 150Si+

Xe được hãng niêm yết giá đề xuất ở mức 13.580 nhân dân tệ (tương đương khoảng 52,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt). Đây là mức giá khá hấp dẫn khi Sixties 150Si+ sở hữu trang bị không kém cạnh Honda SH 160i, nhưng lại rẻ hơn cả Air Blade 160s.

Victoria Sixties 150Si+ phiên bản đặc biệt kỷ niệm 6 năm đi kèm bộ phụ kiện 6 món khá thiết thực, bao gồm một mũ lưỡi trai kiểu cao bồi, một túi xách, một huy hiệu kỷ niệm, một bộ sticker theo chủ đề, một đôi ống tay chống nắng, cùng một chai dầu động cơ chính hãng 0,9 lít.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.