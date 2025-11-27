Giải pháp phòng ngừa, xử lý hơn 2 nghìn thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật, bạo lực học đường

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện đang quản lý 2.369 thanh thiếu niên hư (TTNH). Trong 11 tháng năm 2025, có 277 trường hợp TTNH vi phạm pháp luật, chủ yếu tập trung ở ba nhóm tội danh là cố ý gây thương tích, giết người, gây rối trật tự công cộng; trộm cắp, cướp giật tài sản; các hành vi liên quan đến ma túy.

Lực lượng chức năng khởi tố 177 đối tượng, xử phạt hành chính 55 trường hợp. Riêng về tình trạng bạo lực học đường, từ đầu tháng 9/2025 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra một số vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên tại các trường THCS, THPT, Cao đẳng.

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường.

Trên cơ sở thực trạng bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, tại Hội nghị bàn giải pháp phòng ngừa, xử lý tình trạng TTNH phạm pháp luật, bạo lực học đường, các phòng chức năng Công an tỉnh và Công an cấp xã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến thanh, thiếu niên. Từ đó đề xuất nhiều giải pháp phòng ngừa, xử lý tình trạng TTNH vi phạm pháp luật và bạo lực học đường.

Các ý kiến tập trung làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa, xử lý các trường hợp TTNH. Đồng thời, bàn giải pháp cụ thể nhằm chấn chỉnh, khắc phục bất cập thời gian qua, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, góp phần ngăn chặn bạo lực học đường trong thời gian tới.

Ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập đi xe lạng lách tại Quảng trường Bà Triệu.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh, công an các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác rà soát, quản lý và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa, xử lý thanh thiếu niên hư TTNH và phòng ngừa bạo lực học đường. "Đơn vị nào để sót lọt đối tượng, không thực hiện nghiêm túc việc rà soát, quản lý hoặc để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo quy định", Đại tá Trịnh Văn Giang nói.

Cũng theo Đại tá Trịnh Văn Giang, công an cấp xã cần chủ động tham mưu UBND cấp xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công an tỉnh yêu cầu tăng cường phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng mô hình điểm, và phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tập huấn kỹ năng xử lý mâu thuẫn, ngăn chặn bạo lực học đường.