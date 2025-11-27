Giải pháp phòng ngừa, xử lý hơn 2 nghìn thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật, bạo lực học đường
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu nâng cao trách nhiệm Công an cấp xã, phối hợp với các ban ngành để rà soát, cảm hóa, giáo dục TTNH và ngăn chặn bạo lực học đường thông qua tuyên truyền và xây dựng mô hình điểm.
Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện đang quản lý 2.369 thanh thiếu niên hư (TTNH). Trong 11 tháng năm 2025, có 277 trường hợp TTNH vi phạm pháp luật, chủ yếu tập trung ở ba nhóm tội danh là cố ý gây thương tích, giết người, gây rối trật tự công cộng; trộm cắp, cướp giật tài sản; các hành vi liên quan đến ma túy.
Lực lượng chức năng khởi tố 177 đối tượng, xử phạt hành chính 55 trường hợp. Riêng về tình trạng bạo lực học đường, từ đầu tháng 9/2025 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra một số vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên tại các trường THCS, THPT, Cao đẳng.
Trên cơ sở thực trạng bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, tại Hội nghị bàn giải pháp phòng ngừa, xử lý tình trạng TTNH phạm pháp luật, bạo lực học đường, các phòng chức năng Công an tỉnh và Công an cấp xã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến thanh, thiếu niên. Từ đó đề xuất nhiều giải pháp phòng ngừa, xử lý tình trạng TTNH vi phạm pháp luật và bạo lực học đường.
Các ý kiến tập trung làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa, xử lý các trường hợp TTNH. Đồng thời, bàn giải pháp cụ thể nhằm chấn chỉnh, khắc phục bất cập thời gian qua, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, góp phần ngăn chặn bạo lực học đường trong thời gian tới.
Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh, công an các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác rà soát, quản lý và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa, xử lý thanh thiếu niên hư TTNH và phòng ngừa bạo lực học đường. "Đơn vị nào để sót lọt đối tượng, không thực hiện nghiêm túc việc rà soát, quản lý hoặc để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo quy định", Đại tá Trịnh Văn Giang nói.
Cũng theo Đại tá Trịnh Văn Giang, công an cấp xã cần chủ động tham mưu UBND cấp xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công an tỉnh yêu cầu tăng cường phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng mô hình điểm, và phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tập huấn kỹ năng xử lý mâu thuẫn, ngăn chặn bạo lực học đường.
3 con giáp có sức hấp dẫn trời sinh: Không cần cố vẫn khiến bao người mê mẩnĐời sống - 1 phút trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp không cần cố tỏ ra thu hút, vẻ hấp dẫn của họ tự nhiên tỏa ra từ khí chất, tính cách và cách họ sống mỗi ngày.
Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, nhà nghỉ vi phạmXã hội - 31 phút trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện (như karaoke, vũ trường, nhà nghỉ) để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sángPháp luật - 35 phút trước
GĐXH - Lợi dụng lúc rạng sáng, Mạnh đã lẻn vào đền thờ Đức ông Hoàng Cần sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.
Xả khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường, 3 doanh nghiệp bị xử phạtXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 113 triệu đồng đối với 3 doanh nghiệp về hành vi xả khí thải vào môi trường...
Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026Giáo dục - 3 giờ trước
GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Thái Nguyên: Xã Đồng Phúc 'đau đầu' vì công trình xâm lấn khu bảo tồn Shan TuyếtĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Hộ ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu (xã Đồng Phúc) bị phát hiện xây dựng nhà trái phép trên đất chưa được cấp sổ và thuộc khu bảo tồn chè Shan Tuyết, gây lo ngại về nguy cơ xâm hại nguồn gen và ảnh hưởng môi trường.
Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng: Công an Lai Châu nhận Thư khen của Thủ tướngPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư khen Công an tỉnh Lai Châu về chiến công triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 300 tỷ đồng.
Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng NaiPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Đầu độc chồng và 3 cháu nhỏ bằng Xyanua, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội giết người.
Hà Nội: Đất trường học KĐT Thành phố Giao Lưu bị 'xẻ thịt', trách nhiệm quản lý thuộc về ai?Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Hàng ngàn m2 đất dự án tại Khu đô thị Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) dù được quy hoạch để xây dựng trường học nhưng đã bị biến thành bãi xe, gara ô tô và công trình nhà tạm... Tình trạng này diễn ra công khai trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn không được xử lý dứt điểm.
Khai tài vượng vận tuổi Dần tháng 10 âm lịch năm 2025 năm Ất TỵĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH – Tháng 10 âm lịch 2025, chuyên gia đã dự báo mọi phương diện của con giáp Dần dưới đây. Cùng khám phá để nắm bắt những cơ hội tốt ở trong tháng.
9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?Đời sống
GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.