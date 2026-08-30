Xe tải biển trắng chở hàng có thu tiền, lần đầu bị xử phạt theo quy định mới

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 30/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xác minh, xử lý ô tô tải tự đổ mang biển kiểm soát nền trắng 30M-760.xx có nhiều hành vi vi phạm trên Quốc lộ 6.

Theo đó, khoảng 17h35 ngày 29/8/2026, lực lượng CSGT đã mời người điều khiển, chủ sở hữu và đưa phương tiện về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh, khoảng 17h30 cùng ngày, tại Km32+500 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Xuân Mai, TP Hà Nội, anh X.Q.Đ điều khiển ô tô trên thực hiện 4 hành vi vi phạm.

Cụ thể, lái xe sử dụng còi hơi, bị phạt 900.000 đồng; gắn biển số không đúng vị trí, bị phạt 23 triệu đồng; điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng chở hàng hóa có thu tiền, bị phạt 10 triệu đồng; không có chứng nhận đăng ký xe, bị phạt 2,5 triệu đồng.

Tổng mức phạt đối với lái xe là 36,4 triệu đồng. Ngoài ra, lái xe còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Một xe tải tự đổ mang biển kiểm soát nền trắng 30M-760.xx bị CSGT phát hiện có nhiều vi phạm trên Quốc lộ 6 (ảnh cắt từ video của C08).

Đối với anh N.V.H, chủ phương tiện, lực lượng CSGT lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe thực hiện hành vi chở hàng hóa có thu tiền bằng ô tô không kinh doanh vận tải.

Với hành vi này, chủ phương tiện bị phạt 26 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, đây là trường hợp đầu tiên xe không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng hóa có thu tiền bị xử phạt theo quy định mới tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Cục CSGT khuyến cáo các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh vận tải nhưng sử dụng phương tiện không đăng ký kinh doanh vận tải, tức xe mang biển số nền trắng, để chở khách hoặc chở hàng hóa có thu tiền cần khẩn trương thực hiện thủ tục chuyển đổi sang xe kinh doanh vận tải, sử dụng biển số nền vàng theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ phương tiện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe theo loại phương tiện và lộ trình pháp luật quy định; đồng thời thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh vận tải.

Cục CSGT lưu ý các tổ chức, cá nhân cần chủ động rà soát, hoàn thiện các điều kiện theo quy định, tránh để phương tiện hoạt động không đúng loại hình kinh doanh, dẫn đến bị xử lý với mức phạt nghiêm khắc.

