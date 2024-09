Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngập sâu, ô tô dưới 10 chỗ được khuyến cáo không di chuyển

Sáng nay 11/9, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn từ Km 191 đến Km 191+500, thuộc địa phận xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội bị ngập úng. Do ảnh hưởng của mưa bão, nước đã ngập sâu trên cả hai chiều đường, gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho các phương tiện, đặc biệt là các xe ô tô con dưới 10 chỗ và các xe có gầm thấp.

Lực lượng CSGT hướng dẫn các phương tiện di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo thông báo từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, các phương tiện di chuyển qua khu vực này cần lưu ý chọn lộ trình thay thế để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn. Đơn vị cũng đã bố trí cán bộ chiến sĩ tổ chức phân luồng trước trạm thu phí, hướng dẫn các xe dưới 10 chỗ quay đầu, di chuyển về Hà Nội hoặc đi vào Quốc lộ 1A để tiếp tục hành trình.

Cục CSGT - Bộ Công an cũng khuyến cáo, đối với các phương tiện xuất phát từ Hà Nội, nên đi vào Quốc lộ 1A và ra tại cao tốc ở nút giao Thường Tín. Đối với các phương tiện từ Hà Nam đi Hà Nội, có thể ra khỏi cao tốc tại nút giao Vạn Điểm (Km 204) hoặc nút giao Thường Tín (Km 193) để tránh khu vực ngập úng.

Tình hình thời tiết phức tạp và diễn biến ngập lụt có thể kéo dài, do đó, lực lượng CSGT kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn và lựa chọn lộ trình di chuyển an toàn, thuận lợi. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cũng mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác từ người dân để đảm bảo an toàn giao thông trong giai đoạn mưa bão.

