Cặp đôi hàng đầu Vbiz 2 lần bị "tóm dính" ra vào biệt thự riêng, hint rõ mồn một nhưng mãi không chịu công khai

GiadinhNet - Sau khi bị phạt 70 triệu và phải gỡ MV trên mọi nền tảng, động thái đầu tiên của Sơn Tùng M-TP là ném phăng chiếc áo There's is no one at all xuống biển. Đồng thời, nam ca sĩ thể hiện sự vui vẻ khi sắp ra mắt MV tiếp theo.