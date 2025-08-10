3 nghệ sĩ gạo cội nói gì khi lần đầu hội ngộ sau 31 năm phim 'Mẹ chồng tôi'?

Mặt mộc ở tuổi trung niên của NSƯT Chiều Xuân GĐXH - NSƯT Chiều Xuân khi không xuất hiện trước khán giả, chị đều tự tin khoe mặt mộc với làn da khỏe khoắn.

NSƯT Chiều Xuân: Không có phim 'Mẹ chồng tôi' thì khó bước chân vào nghệ thuật

"Mẹ chồng tôi" là bộ phim truyền hình do NSND Khải Hưng làm đạo diễn, phát sóng vào năm 1994 trên chương trình "Văn nghệ Chủ nhật". Bộ phim kể về Thuận (NSƯT Chiều Xuân) một người vợ đang thì xuân sắc nhưng vừa cưới xong thì chồng phải lên đường ra mặt trận, cô ở nhà sống cùng mẹ chồng (cố NSƯT Thu An). Hai mẹ con sống nương tựa, yêu thương và chia sẻ với nhau mọi điều.

Vì có giọng hát hay nên Thuận được cử làm văn công cho đài phát thanh xã. Ở đây, Thuận gặp gỡ, nảy sinh tình cảm rồi có bầu với Lực (NSƯT Trần Lực) người phụ trách đài phát thanh của xã. Khi phát hiện con dâu có bầu với người đàn ông không phải con trai mình, mẹ chồng nén nỗi đau để tha thứ, khuyên giải và che chở cho con dâu.

Cố nghệ sĩ Thu An và NSƯT Chiều Xuân trong phim.



Theo đạo diễn Khải Hưng, ông mời Chiều Xuân thử vai vào giữa năm 1993. Ban đầu, nam đạo diễn đã có chút do dự vì cho rằng Chiều Xuân quá hiện đại, không phù hợp với vai diễn. Tuy nhiên, sau khi thấy bà trong bộ đồ hóa trang của cô gái thôn quê, ông đã quyết định chọn bà vào vai diễn này. Còn vai diễn Lực đã được Khải Hưng “đo ni đóng giày” cho diễn viên Trần Lực nổi tiếng khi ấy.

Tại Cine7 - Ký ức phim Việt tuần này, sau khi xem lại một trích đoạn của "Mẹ chồng tôi", NSƯT Chiều Xuân không giấu được xúc động. Bởi mỗi lần nhìn lại mình trên màn ảnh hồi trẻ, bà lại thấy tiếc thanh xuân rực rỡ. Bà chia sẻ: “Nếu như không có đạo diễn Khải Hưng, nếu như không có phim 'Mẹ chồng tôi' thì tôi rất khó lòng bước chân vào nghề diễn viên”.

Còn với NSND Trần Lực, khi hoá thân thành 1 anh phụ trách đài phát thanh xã, ông đã mất 2 ngày để làm quen với bộ loa đài. Với Trần Lực, đây là 1 bộ phim vô cùng đáng nhớ bởi đạo diễn Khải Hưng đã rất tài tình khi nói về chiến tranh nhưng lại không có khói súng. Không khí tại hậu phương cũng nóng bỏng không kém gì tiền tuyến.

NSƯT Chiều Xuân, NSND Trần Lực gặp lại nhau tại Cine 7 – Ký ức phim Việt.

Đoàn làm phim "khiêm tốn" chỉ với 6 người

Gặp lại NSND Trần Lực và NSƯT Chiều Xuân tại Cine 7 - Ký ức phim Việt, đạo diễn Khải Hưng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm, 3 người chúng tôi mới có dịp cùng ngồi lại và nói chuyện về bộ phim này”.

Nhớ lại những năm tháng làm phim đó, nam đạo diễn vui vẻ hé lộ ê-kíp đoàn "khủng" chỉ vỏn vẹn có 6 người, gồm: đạo diễn, quay phim, họa sĩ, hóa trang kiêm chủ nhiệm, kỹ thuật và trợ lý đạo diễn.

Khác với thời nay, khi các đạo diễn quay phim có nhiều công cụ hỗ trợ thì thời ấy, đoàn làm phim phải dùng đến 1 chiếc xe máy để thực hiện cú máy chuyển từ phòng của cô Thuận sang phòng của anh Lực. Phân cảnh cực kì ấn tượng trong phim là đêm mưa gió diễn ra cuộc tình vụng trộm của cặp đôi diễn viên cũng được tổ mỹ thuật thực hiện bởi chiếc bình tưới nước mượn của người dân.

Nói về hậu trường thực hiện bộ phim, NSND Trần Lực bật cười khi nhớ lại cảnh quay lễ truy điệu của nhân vật Nguyễn Văn Lực. “Nhiều bà con tham gia làm diễn viên quần chúng khi ấy đã thốt lên: Vừa sáng nay còn nói chuyện với anh Lực ở đây, sao giờ đã mất rồi. Diễn viên Trần Lực liền vội chạy ra phân bua: Người mất là nhân vật Nguyễn Văn Lực trong phim, còn cháu Trần Lực vẫn còn sống đây”, nam nghệ sĩ bật cười kể lại.

Hình ảnh đoàn làm phim cùng các diễn viên phim "Mẹ chồng tôi".

Không chỉ thế, giai đoạn làm phim đầy khó khăn, những đạo cụ vô cùng giản dị, nhưng lại mang nhiều dụng ý nghệ thuật. Trong phân cảnh đêm mưa, 2 mẹ con đã dùng "đèn dầu" để soi những chỗ bị nước mưa rơi dột. Ngọn đèn ấy khiến NSƯT Chiều Xuân liên tưởng đến thân phận những người phụ nữ nơi hậu phương vô cùng cô đơn, hiu quạnh, leo lắt như những ánh đèn.

"Chiếc micro" cũng gợi nhớ đến phân cảnh vai diễn Thuận có giọng hát rất hay. Đây cũng là cơ duyên dẫn đến mối tính "vụng trộm" của anh Lực và cô phát thanh khi ấy.

Cũng trong phim Mẹ chồng tôi, "chiếc khăn mùi xoa" luôn trên mái tóc của cô con dâu Thuận. Đây cũng là món quà kỉ niệm mà cô Thuận trao cho anh Lực khi anh quyết tâm ra tiền tuyến. NSND Trần Lực chia sẻ: Chiếc khăn mùi xoa là 1 chi tiết đầy nghệ thuật bởi thời chiến tranh, đây là món quà quý giá mang mùi hương của người phụ nữ, bởi vậy họ rất trân trọng gửi gắm cho người mình yêu. Khi thực hiện phân cảnh này, ông cũng vô cùng xúc động và nhập tâm.

Vượt lên mọi khó khăn, phim "Mẹ chồng tôi" đã được thực hiện và cho ra mắt trong chương trình mới với tên gọi Văn nghệ chủ nhật vào ngày 4/9/1994 và kéo dài suốt 15 năm. Bộ phim cũng góp phần mang về giải thưởng Nhà nước đợt II năm 2007 về văn học nghệ thuật cho đạo diễn - NSND Khải Hưng.

Sau bộ phim, diễn viên Chiều Xuân và Trần Lực được mời tham gia nhiều dự án điện ảnh, sân khấu và trở thành nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân.

Đạo diễn Khải Hưng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm, 3 người chúng tôi mới có dịp cùng ngồi lại và nói chuyện về bộ phim này”.