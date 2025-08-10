Cựu thành viên nhóm 'HAT' bị phát hiện u não, chiến thắng bệnh tật như thế nào?

4 năm mắc ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh sống chung với bệnh tật, vẫn chuyên tâm làm việc GĐXH - Năm 2021, NSƯT Hoài Linh gặp biến cố sức khỏe khi mắc ung thư tuyến giáp. Trong quãng thời gian này, anh chọn cách sống chung bệnh tật và vẫn làm việc như bình thường.

Lương Bích Hữu là ai?

Lương Bích Hữu từng học thanh nhạc bài bản, chuyên nghiệp tại khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô được nhiều người biết đến nhờ giọng ca nhí nhảnh, đáng yêu, pha một chút lơ lớ tiếng Việt của người gốc Hoa rất đặc trưng. Cô từng là cái tên đình đám trong showbiz Việt suốt một khoảng thời gian dài, tạo nên làn sóng âm nhạc mạnh mẽ cho thế hệ trẻ với những bản hit làm điên đảo thị trường, là thần tượng của không biết bao nhiêu thế hệ 8x, 9x.

Lương Bích Hữu nổi tiếng với khán giả qua bài "Cô gái Trung Hoa".

Lương Bích Hữu được biết đến với biệt danh "Cô gái Trung Hoa" vì là người Việt gốc Hoa và cũng vì đây là tên của album "hit khủng" của nữ ca sĩ vào năm 2006 với nhiều bài hát Cô gái Trung Hoa, Dằm trong tim, Giận nhau để yêu anh nhiều hơn,... Thời điểm đó, những ca khúc này đã càn quét các BXH âm nhạc tại Việt Nam, phủ sóng trên tất cả các trang nghe nhạc trực tuyến và kênh truyền thông giải trí chỉ sau chưa đầy 2 tuần phát hành. Cũng nhờ thành công của album này mà cô có cơ hội tổ chức liveshow mang tên "Cô gái Trung Hoa".

Sau đó, Lương Bích Hữu được nhắc đến nhiều nhất đó là khi cô tham gia nhóm H.A.T (cùng Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy). Thời điểm trên đỉnh vinh quang của Lương Bích Hữu cũng có thể nhắc đến cột mốc cô là thành viên của nhóm nhạc này với nhiều bản hit: Yêu làm Chi, Cổ tích anh và em, Đành nói lời chia tay,... Khi H.A.T ra album đầu tay và cũng là duy nhất mang tên We Are H.A.T (Chúng tôi là H.A.T), album này đã đạt doanh thu 30.000 bản, trở thành nhóm nhạc có album đạt mức tiêu thụ cao nhất thời điểm đó.

Lương Bích Hữu được khán giả thế hệ 8X yêu mến bởi nhiều ca khúc nhạc trẻ dễ nghe.

Chia sẻ trên chương trình "Vang bóng một thời" nhắc về quãng thời gian hoạt động trong nhóm H.A.T, Lương Bích Hữu cho biết cô đã dành thời gian hai năm để tập luyện trước khi vào nhóm. Theo kế hoạch ban đầu của công ty chủ quản thì nhóm H.A.T dự định chỉ hoạt động trong sáu tháng, tuy nhiên nhờ sự ủng hộ của khán giả mà nhóm đã tiếp tục hoạt động thêm hai năm nữa. Sau khi H.A.T tan rã vì hết hợp đồng, Lương Bích Hữu lại quyết định quay về công ty cũ để phát triển sự nghiệp solo.

Lương Bích Hữu gặp biến cố đời tư, mắc bệnh u não

Có sự nghiệp khá thành công nhưng Lương Bích Hữu từng trải qua đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Năm 2015, cô được ca sĩ Khánh Đơn công khai cầu hôn trong một lễ trao giải nhưng cả hai lại không có một kết thúc đẹp.

Lương Bích Hữu mắc u nào trong một lần đi khám do bị ngã.

Sau lùm xùm, Lương Bích Hữu sang Canada sinh con và một mình nuôi con khôn lớn. Cô cũng chọn cuộc sống không ồn ào, ít xuất hiện trên truyền thông hơn. Lương Bích Hữu cũng từng trải qua biến cố sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp ca hát. Năm 2011, khi Lương Bích Hữu đang ngồi trong cánh gà chờ đến giờ diễn thì diễn viên xiếc gặp sự cố dẫn đến cháy sân khấu.

Nữ ca sĩ không may cũng bị bỏng nặng. Theo lời Lương Bích Hữu, "biển lửa" đã thiêu đốt toàn thân cô từ tóc, mặt, lông mày xuống đến tay, chân... Ngoài ra, biến cố lớn nhất chính là trong một lần đi bị ngã, cô đi khám thì phát hiện ra khối u trong não. Ngay lúc đó có nhiều tin đồn xảy ra với Lương Bích Hữu nhưng may mắn, nữ ca sĩ đã vượt qua.

Điều trị u não có liệu trình chữa trị hợp lý

Lương Bích Hữu ngay khi phát hiện ra khối u trong não, cô đã điều trị theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ. Khi sức khỏe đã ổn định, nữ ca sĩ yên tâm làm việc và lo cho gia đình.

Lương Bích Hữu nói cứ để thế, nếu thấy choáng váng thì mới cần đi kiểm tra. Hiện tại, nữ ca sĩ duy trì thói quen tập thể dục và ăn uống điều độ để giữ gìn sức khỏe, thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để theo dõi khối u.

Ở tuổi 41, sau những biến cố sức khỏe, Lương Bích Hữu chiến thắng bệnh tật và có cuộc sống bình yên.





Giữ tinh thần khỏe mạnh vui vẻ

Trải qua quá nhiều biến cố sức khỏe nên Lương Bích Hữu luôn trân trọng tính mạng của mình. Chính điều đó đã khiến cô học cách thả lỏng và suy nghĩ nhẹ nhàng mọi thứ để tinh thần thoải mái. Nhờ tinh thần lạc quan, vui vẻ cùng công việc thuận lợi nên sức khỏe và cuộc sống của Lương Bích Hữu ngày càng tốt hơn.

