Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V Concert
GĐXH - Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng đã mang tới những màn trình diễn ấn tượng suốt 7 giờ đồng hồ "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam".
"V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) kéo dài gần 7 tiếng.
Sự hiện diện của hơn 1.200 chiến sĩ, cán bộ, học viên đại diện các lực lượng Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đang thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) càng làm đậm thêm tinh thần của concert.
Tinh thần Việt Nam trải từ đầu với tiết mục mở màn "Made in Vietnam" do Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân và NSND Thanh Hoa trình bày, tới tiết mục: Nam quốc sơn hà. Nối vòng tay lớn, Hào khí Việt Nam, Người Việt Nam do Hà Anh Tuấn, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy thể hiện. Không chỉ thế, những tiết mục mục đậm chất văn hóa, yêu nước: Việt Nam I Love (Ryhder), Vũ điệu cồng chiêng (Tóc Tiên), Tự nguyện, Một vòng Việt Nam (Noo Phước Thịnh)… cũng khiến triệu con tim thổn thức.
Trên sân khấu đặc biệt đó, Hòa Minzy bật khóc khi đưa Bắc Bling (kết hợp nghệ sĩ Xuân Hinh, nhạc sĩ Tuấn Cry) và dân làng Lạc Xá (Bắc Ninh) đến đây.
Hoàng Thùy Linh rủ hơn hai vạn khán giả hát See tình. Cô còn thể hiện những hit đậm màu sắc dân gian đương đại như: Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già…
Việt Nam quê hương ta đẹp lắm đúc kết trong tiết mục chầu văn Cô Sáu sơn trang của "kẻ chọc cười dân gian" Xuân Hinh. Nghệ sĩ từng chia sẻ ông mê mẩn văn hóa truyền thống dân tộc và tối nay, Xuân Hinh hạnh phúc vì mang một phần văn hóa đó thăng hoa và giới thiệu cho "các cháu".
Phương Mỹ Chi mang các hit ở "Sing! Asia " như: Vũ trụ có anh, mashup Lý Bắc Bộ - Đẩy xe bò, Bóng phù hoa diễn trước hơn 2 vạn khán giả. Đặc biệt nhất là Bài ca đất phương Nam, Phương Mỹ Chi kêu "đồng bào ơi" và tất cả hòa trong một bài ca yêu nước: "Qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời/ Bài tình ca đất phương Nam".
"Chi cảm thấy rất may mắn vì được sinh ra ở Việt Nam, được hát nhạc Việt Nam và được khán giả Việt Nam yêu thương và ủng hộ" - khi nhìn xuống khán giả bên dưới, cô không kìm được xúc động và khóc, hẹn mọi người ở concert cá nhân nhân 20 năm làm nghề", giọng ca sinh năm 2003 chia sẻ.
Càng gần về cuối, chương trình càng "ém" những tiết mục được đông đảo người hâm mộ mong chờ. Có thể nói tâm điểm chương trình là màn xuất hiện của cặp đôi đang được chú ý nhất hiện nay – rapper Đen Vâu và ca sĩ Hoàng Thùy Linh.
Hoàng Thùy Linh chinh phục khán giả với những ca khúc kết hợp âm nhạc điện tử và văn hóa dân gian như: Để Mị nói cho mà nghe, Bo xì bo, Kẻ cắp gặp bà già, See tình. Ngược lại, Đen Vâu mang đến cảm xúc ấm áp và gần gũi qua: Nấu ăn cho em, Ngày lang thang, Trốn tìm, Mang tiền về cho mẹ.
Cao trào là khi cả hai cùng hòa giọng trong "Vị nhà", khiến hàng nghìn khán giả bùng nổ tiếng vỗ tay không dứt.
Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu xuất hiện trên sân khấu V concert.
V Concert cũng thành đêm nhạc ôn lại kỷ niệm. Từng thước phim cũ được tua lại RHYDER (thời còn là Quang Anh), Trúc Nhân, Hà Anh Tuấn… ngày xưa trên sóng khiến fan thích thú.
Đặc biệt Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ diễn cuối với liên khúc Tháng tư là lời nói dối của anh - Tháng mấy em nhớ anh, Địa đàng, Hoa hồng. Khi nam ca sĩ hỏi khán giả mệt chưa? Còn sức nghe hát không? Hàng vạn người kêu to tên Hà Anh Tuấn lúc rạng sáng cho thấy nhiệt của chương trình không hề giảm.
Có thể nói, điều mà "V Concert – Rạng rỡ Việt Nam" làm được nhiều nhất đó là khiến hơn 25.000 khán giả chưa một phút ngồi yên dù chương trình kéo dài tới hơn 5 tiếng đồng hồ. Và âm nhạc của V Concert không chỉ thỏa mãn cơn khát giải trí mà còn xoa dịu và chữa lành.
Một điểm cộng cho V Concert là sân khấu cực kỳ đồ sộ, tráng lệ và hiện đại. Sân khấu được thiết kế trải dài trên diện tích gần 2.000m2 bao phủ bởi hệ thống màn hình led rộng tới 1.500m2. Từ mọi góc nhìn, người hâm mộ đều có thể thưởng thức trọn vẹn âm nhạc không gian âm nhạc. Các visual phát trong các tiết mục đều rất sáng tạo và mãn nhãn.
