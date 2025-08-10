Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V Concert

Chủ nhật, 13:29 10/08/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng đã mang tới những màn trình diễn ấn tượng suốt 7 giờ đồng hồ "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam".

"V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) kéo dài gần 7 tiếng. 

Sự hiện diện của hơn 1.200 chiến sĩ, cán bộ, học viên đại diện các lực lượng Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đang thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) càng làm đậm thêm tinh thần của concert.

Tinh thần Việt Nam trải từ đầu với tiết mục mở màn "Made in Vietnam" do Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân và NSND Thanh Hoa trình bày, tới tiết mục: Nam quốc sơn hà. Nối vòng tay lớn, Hào khí Việt Nam, Người Việt Nam do Hà Anh Tuấn, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy thể hiện. Không chỉ thế, những tiết mục mục đậm chất văn hóa, yêu nước: Việt Nam I Love (Ryhder), Vũ điệu cồng chiêng (Tóc Tiên), Tự nguyện, Một vòng Việt Nam (Noo Phước Thịnh)… cũng khiến triệu con tim thổn thức.

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V Concert- Ảnh 1.

Tối 9/8, chương trình "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với sự tham gia của hàng vạn khán giả.

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V Concert- Ảnh 2.

"Một sân khấu – triệu tấm lòng" - Từ bầu trời nhìn xuống là hàng ngàn con tim cùng hòa nhịp dưới lá cờ đỏ, thắp sáng tinh thần V Concert - Rạng Rỡ Việt Nam

Trên sân khấu đặc biệt đó, Hòa Minzy bật khóc khi đưa Bắc Bling (kết hợp nghệ sĩ Xuân Hinh, nhạc sĩ Tuấn Cry) và dân làng Lạc Xá (Bắc Ninh) đến đây.

Hoàng Thùy Linh rủ hơn hai vạn khán giả hát See tình. Cô còn thể hiện những hit đậm màu sắc dân gian đương đại như: Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già…

Việt Nam quê hương ta đẹp lắm đúc kết trong tiết mục chầu văn Cô Sáu sơn trang của "kẻ chọc cười dân gian" Xuân Hinh. Nghệ sĩ từng chia sẻ ông mê mẩn văn hóa truyền thống dân tộc và tối nay, Xuân Hinh hạnh phúc vì mang một phần văn hóa đó thăng hoa và giới thiệu cho "các cháu".

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V Concert- Ảnh 3.

Ca sĩ Hòa Minzy trong “Thị Mầu” duyên dáng tại V - Concert. Cô nhận được nhiều khen ngợi với phần biểu diễn như một tuyệt phẩm giữa truyền thống và hiện đại.

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V Concert- Ảnh 4.

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V Concert- Ảnh 5.

Ca khúc "Bắc Bling" của Hòa Minzy, Tuấn Cry và nghệ sĩ Xuân Hinh khuấy đảo V Concert- Rạng rỡ Việt Nam.

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V Concert- Ảnh 6.

Nghệ sỹ Xuân Hinh mang đến màu sắc âm nhạc truyền thống qua tiết mục hát văn.

Phương Mỹ Chi mang các hit ở "Sing! Asia " như: Vũ trụ có anh, mashup Lý Bắc Bộ - Đẩy xe bò, Bóng phù hoa diễn trước hơn 2 vạn khán giả. Đặc biệt nhất là Bài ca đất phương Nam, Phương Mỹ Chi kêu "đồng bào ơi" và tất cả hòa trong một bài ca yêu nước: "Qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời/ Bài tình ca đất phương Nam".

"Chi cảm thấy rất may mắn vì được sinh ra ở Việt Nam, được hát nhạc Việt Nam và được khán giả Việt Nam yêu thương và ủng hộ" - khi nhìn xuống khán giả bên dưới, cô không kìm được xúc động và khóc, hẹn mọi người ở concert cá nhân nhân 20 năm làm nghề", giọng ca sinh năm 2003 chia sẻ.

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V Concert- Ảnh 7.

“Vũ trụ có anh” đến “Lý Bắc Bộ" và "Bóng phù hoa” - tất cả giao hòa trong giọng hát của Phương Mỹ Chi tại đêm đại nhạc hội.

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V Concert- Ảnh 8.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 2003 cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, vinh dự khi được tham gia vào V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.

Càng gần về cuối, chương trình càng "ém" những tiết mục được đông đảo người hâm mộ mong chờ. Có thể nói tâm điểm chương trình là màn xuất hiện của cặp đôi đang được chú ý nhất hiện nay – rapper Đen Vâu và ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Hoàng Thùy Linh chinh phục khán giả với những ca khúc kết hợp âm nhạc điện tử và văn hóa dân gian như: Để Mị nói cho mà nghe, Bo xì bo, Kẻ cắp gặp bà già, See tình. Ngược lại, Đen Vâu mang đến cảm xúc ấm áp và gần gũi qua: Nấu ăn cho em, Ngày lang thang, Trốn tìm, Mang tiền về cho mẹ.

Cao trào là khi cả hai cùng hòa giọng trong "Vị nhà", khiến hàng nghìn khán giả bùng nổ tiếng vỗ tay không dứt.

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu xuất hiện trên sân khấu V concert.

V Concert cũng thành đêm nhạc ôn lại kỷ niệm. Từng thước phim cũ được tua lại RHYDER (thời còn là Quang Anh), Trúc Nhân, Hà Anh Tuấn… ngày xưa trên sóng khiến fan thích thú.

Đặc biệt Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ diễn cuối với liên khúc Tháng tư là lời nói dối của anh - Tháng mấy em nhớ anh, Địa đàng, Hoa hồng. Khi nam ca sĩ hỏi khán giả mệt chưa? Còn sức nghe hát không? Hàng vạn người kêu to tên Hà Anh Tuấn lúc rạng sáng cho thấy nhiệt của chương trình không hề giảm.

Có thể nói, điều mà "V Concert – Rạng rỡ Việt Nam" làm được nhiều nhất đó là khiến hơn 25.000 khán giả chưa một phút ngồi yên dù chương trình kéo dài tới hơn 5 tiếng đồng hồ. Và âm nhạc của V Concert không chỉ thỏa mãn cơn khát giải trí mà còn xoa dịu và chữa lành.

Một điểm cộng cho V Concert là sân khấu cực kỳ đồ sộ, tráng lệ và hiện đại. Sân khấu được thiết kế trải dài trên diện tích gần 2.000m2 bao phủ bởi hệ thống màn hình led rộng tới 1.500m2. Từ mọi góc nhìn, người hâm mộ đều có thể thưởng thức trọn vẹn âm nhạc không gian âm nhạc. Các visual phát trong các tiết mục đều rất sáng tạo và mãn nhãn.

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V Concert- Ảnh 9.

Hồ Ngọc Hà tiếp tục thể hiện sức hút của một "nữ hoàng giải trí" với liên khúc: Lặng thầm một tình yêu - Mascara, Cô đơn trên sofa, Cây đèn thần, Xin hãy thứ tha…

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V Concert- Ảnh 10.

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V Concert- Ảnh 11.

Ở phần gần cuối chương trình, Hà Anh Tuấn xuất hiện solo, mang đến khoảnh khắc lắng đọng với giọng hát trữ tình, sâu lắng. Anh chinh phục khán giả bằng loạt ca khúc đầy cảm xúc như “Tháng tư là lời nói dối”, “Tháng mấy em nhớ anh”, “Địa đàng” và “Hoa hồng”.

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V Concert- Ảnh 12.

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V Concert- Ảnh 13.

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V Concert- Ảnh 14.

 

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lộ hình ảnh hậu trường Hà Anh Tuấn tập luyện trước thềm 'V Concert - Rạng rỡ Việt Nam'

Lộ hình ảnh hậu trường Hà Anh Tuấn tập luyện trước thềm 'V Concert - Rạng rỡ Việt Nam'

V FEST và V Concert diễn ra cùng thời điểm, nên chọn đại nhạc hội nào?

V FEST và V Concert diễn ra cùng thời điểm, nên chọn đại nhạc hội nào?

Bất ngờ sơ đồ sân khấu và giá vé sự kiện 'V Concert - Rạng rỡ Việt Nam'

Bất ngờ sơ đồ sân khấu và giá vé sự kiện 'V Concert - Rạng rỡ Việt Nam'

Cùng chuyên mục

'Gia đình Haha' tập 9: Nghệ sĩ trải nghiệm với nghề nuôi ong, đánh bắt cá

'Gia đình Haha' tập 9: Nghệ sĩ trải nghiệm với nghề nuôi ong, đánh bắt cá

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 9 "Gia đình Haha", điểm đến miền Tây Nam Bộ mang đến cho các nghệ sĩ những trải nghiệm với nghề nuôi ong, nghề đóng đáy nơi cửa sông.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Nhận phong bì ngay tại phòng làm việc, chủ tịch xã bị nghi là chủ mỏ đá?

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Nhận phong bì ngay tại phòng làm việc, chủ tịch xã bị nghi là chủ mỏ đá?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 8 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy bắt đầu có nghi vấn ông chủ tịch xã Thứ là chủ mỏ đá, trong khi đó Bằng mang phong bì dày cộp đến phòng làm việc của ông Thứ để biếu.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân 'Cho vừa lòng em' qua đời

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân 'Cho vừa lòng em' qua đời

Giải trí - 1 ngày trước

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân - tác giả ca khúc nổi tiếng "Cho vừa lòng em" - qua đời tại nhà riêng sau thời gian dài lâm bệnh, hưởng thọ 86 tuổi.

Chương trình 'Dưới cờ vinh quang' được tổ chức tại Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình 'Dưới cờ vinh quang' được tổ chức tại Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang" sẽ được thực hiện tại ba điểm cầu Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1, QPVN.

'Cầu vồng ở phía chân trời' mới nhất (tập 20): Uyên có cơ hội tiếp cận Tuấn khi dạy kèm bé Bắp

'Cầu vồng ở phía chân trời' mới nhất (tập 20): Uyên có cơ hội tiếp cận Tuấn khi dạy kèm bé Bắp

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 20 "Cầu vồng ở phía chân trời", bé Bắp học kém vì biết chuyện tình cảm của bố, Tuấn dự định làm điều đặc biệt với Oanh.

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 8): Lộ diện dấu hiệu bảo kê mỏ đá gây bất ổn tại địa phương

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 8): Lộ diện dấu hiệu bảo kê mỏ đá gây bất ổn tại địa phương

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 8 phim “Có anh, nơi ấy bình yên”, hé lộ những mối quan hệ mờ ám giữa quan chức, doanh nghiệp và các thế lực ngầm.

Lộ hình ảnh hậu trường Hà Anh Tuấn tập luyện trước thềm 'V Concert - Rạng rỡ Việt Nam'

Lộ hình ảnh hậu trường Hà Anh Tuấn tập luyện trước thềm 'V Concert - Rạng rỡ Việt Nam'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thềm "V Concert" và "V Fest", dàn sao như: Hà Anh Tuấn, Văn Mai Hương, Phương Mỹ Chi đã có những chia sẻ đầy ý nghĩa.

Thái Hoà vào vai không tặc máu lạnh

Thái Hoà vào vai không tặc máu lạnh

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - 'Vua phòng vé' Thái Hòa sau bộ phim "Địa đạo" đã thoát vai và trở thành tên cướp máy bay máu lạnh trong phim mới. Trong một phân cảnh, vì sự vô ý của mình, anh làm bạn diễn nữ bị đau.

V FEST và V Concert diễn ra cùng thời điểm, nên chọn đại nhạc hội nào?

V FEST và V Concert diễn ra cùng thời điểm, nên chọn đại nhạc hội nào?

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - VTV liên tiếp công bố hai đại nhạc hội "khủng": V FEST - Thanh xuân rực rỡ và V Concert - Rạng rỡ Việt Nam. Cả hai đều quy tụ dàn sao đình đám, hứa hẹn mang tới những bữa tiệc âm nhạc bùng nổ. Tuy nhiên, việc diễn ra cùng thời điểm khiến khán giả không khỏi băn khoăn.

Giải mã sức hút phim trăm tỷ 'Mang mẹ đi bỏ'

Giải mã sức hút phim trăm tỷ 'Mang mẹ đi bỏ'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

Chưa đầy một tuần, phim điện ảnh "Mang mẹ đi bỏ" có Hồng Đào, Tuấn Trần đóng chính nhanh chóng cán mốc 100 tỷ đồng và tạo được nhiều hiệu ứng tốt.

Xem nhiều

V FEST và V Concert diễn ra cùng thời điểm, nên chọn đại nhạc hội nào?

V FEST và V Concert diễn ra cùng thời điểm, nên chọn đại nhạc hội nào?

Xem - nghe - đọc

GĐXH - VTV liên tiếp công bố hai đại nhạc hội "khủng": V FEST - Thanh xuân rực rỡ và V Concert - Rạng rỡ Việt Nam. Cả hai đều quy tụ dàn sao đình đám, hứa hẹn mang tới những bữa tiệc âm nhạc bùng nổ. Tuy nhiên, việc diễn ra cùng thời điểm khiến khán giả không khỏi băn khoăn.

Chương trình 'Dưới cờ vinh quang' được tổ chức tại Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình 'Dưới cờ vinh quang' được tổ chức tại Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem - nghe - đọc
Phim 'Mang mẹ đi bỏ' cán mốc 100 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu

Phim 'Mang mẹ đi bỏ' cán mốc 100 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu

Xem - nghe - đọc
Giải mã sức hút phim trăm tỷ 'Mang mẹ đi bỏ'

Giải mã sức hút phim trăm tỷ 'Mang mẹ đi bỏ'

Xem - nghe - đọc
Chi Pu khoác lên màu áo lính để hiểu hơn về truyền thống quân nhân của gia đình

Chi Pu khoác lên màu áo lính để hiểu hơn về truyền thống quân nhân của gia đình

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top