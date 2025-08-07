Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình học bơi trong 50 ngày, kết quả khiến khán giả bất ngờ

Phương Oanh chính thức trở lại phim ảnh, hé lộ người đứng sau hỗ trợ hết mình GĐXH - Trong cuộc họp báo ra mắt phim "Gió ngang qua khoảng trời xanh", Phương Oanh đã hạnh phúc và hãnh diện khi được Shark Bình ủng hộ quay lại nghệ thuật. Lúc cô đi đóng phim, anh sắp xếp thời gian ở nhà để chăm sóc cặp song sinh.

Phương Oanh mới đây đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh của cặp song sinh tập bơi thành thạo. Clip của 2 em bé nhận được lượt tương tác lớn từ người hâm mộ. Trong niềm vui của mình, Phương Oanh tiết lộ cặp song sinh đã có 50 ngày học bơi sinh tồn cùng huấn luyện viên.

Phương Oanh viết: "Đây là cả một hành trình kiên định, bền bỉ và bình tĩnh của cả nhà mọi người à. Vừa tập luyện vừa nghe ngóng tình hình để con thích nghi một cách tự nhiên nhất, sát sao mọi điều kiện từ thời tiết, sức khoẻ… thì mới yên tâm để con rèn luyện. Trộm vía là mọi thứ thuận lợi nên kết quả được như ý ạ".

Hình ảnh cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình học bơi trong những ngày đầu.

Trong video bé Jimmy (con trai Phương Oanh- Shark Bình) bơi khá thành thạo và cứng cáp. Ngay sau đó, Phương Oanh nhận được rất nhiều câu hỏi về quá trình học bơi của các con. Cô viết chi tiết: "Chia sẻ thêm chút với cả nhà là để đạt được kết quả như này là hai anh em đã gần hoàn thành khóa 50 buổi cùng với sự đồng hành, kèm cặp theo lộ trình bài bản của huấn luyện viên. Đếm từng giây mỗi khi con xuống nước và mỗi buổi chỉ diễn ra 15-20 phút vừa tập vừa nghỉ. Rèn luyện trên tinh thần để con làm chủ và thích nghi tự nhiên chứ không bao giờ được ép buộc. Chúng ta rèn luyện cho con để con khỏe mạnh, con bình tĩnh tự tin chứ không rèn để con hoảng sợ, hoang mang".

Cô còn chia sẻ cả vấn đề bảo vệ sức khỏe cho con khi học bơi. "Bên cạnh đó luôn phải đảm bảo yếu tố sức khoẻ, chắc chắn là con không có bất cứ vấn đề gì về tai mũi họng thì mới cho con tập luyện. Nước phải luôn sạch và ấm, tập luyện xong tắm gội cho con ngay, vệ sinh tai mũi mắt, sấy tóc, sấy tai cẩn thận", Phương Oanh cho hay.

Bé Jimmy - con trai Phương Oanh đã bơi thành thạo.

Nữ diễn viên "Hương vị tình thân" còn nói về một vài sự cố trong lúc con học bơi như khi bé lật ngửa được người lên sẽ có cơn ho. Theo Phương Oanh chia sẻ đó là ho sinh lý để bé đẩy phần nước ra bị tràn vào mũi, miệng chứ không phải bị sặc. Nữ diễn viên cũng thừa nhận sau khi đồng hành trong chặng đường khôn lớn cùng con, cô cũng học hỏi được khá nhiều kiến thức hay.

Gia đình hạnh phúc nhà Phương Oanh - Shark Bình.

Trong cuộc sống nuôi dạy con của nhà Phương Oanh, không chỉ cho con đi học bơi, cô cùng chồng cho các con tận hưởng cuộc sống năng động ở ngoài trời. Thay vì ở nhà với các thiết bị điện tử thì nữ chính "Hương vị tình thân" hay đưa con đi chơi mỗi dịp rảnh rỗi. Gia đình Phương Oanh - Shark Bình cũng hạn chế cho con dùng các thiết bị điện tử. Các bé chỉ cùng bố xem các chương trình về khoa học vũ trụ trong thời gian cho phép. Nhờ cách dạy và gần gũi con cái nên cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình luôn lanh lợi, thông minh và được khán giả yêu mến.

Thời gian qua, Phương Oanh đã quay trở lại phim ảnh. Cô tái hợp với diễn viên Doãn Quốc Đam và xuất hiện trong phim giờ vàng của VTV mang đến "Gió qua khoảng trời xanh".

Ảnh, clip: FBNV