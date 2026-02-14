Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết

Với sự kỳ công và thời gian chăm sóc lên đến hơn 20 năm cho những gốc đào già, mức giá để sở hữu những tác phẩm này không hề rẻ. Anh Tuấn cho biết, mỗi chậu đào thất thốn trên gỗ lũa đang được anh rao bán với giá khoảng 400 triệu đồng, hoặc cho thuê với giá 200 triệu đồng cho dịp Tết. Dù có mức giá khá cao, anh Tuấn cho biết ưu tiên cho thuê hơn. 'Những gốc đào này càng già càng có giá trị. Tôi muốn cho thuê để sau Tết có thể mang về vườn tiếp tục chăm sóc, dưỡng cây cho những năm sau. Nếu chưa tìm được người thực sự hiểu và sẵn sàng chi trả mức giá xứng đáng, tôi sẽ lại chuyển ngược đào về Mộc Châu', anh nói.