Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết

Thứ bảy, 07:27 14/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Cặp đào thất thốn trồng trên gỗ lũa trưng bày trên đường Lạc Long Quân thu hút sự chú ý nhờ thế dáng độc đáo, được chào bán 400 triệu đồng mỗi thuyền.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết - Ảnh 1.

Những ngày cận Tết, dọc tuyến đường Lạc Long Quân (Hà Nội) rực rỡ sắc hồng, đỏ của đào thất thốn phục vụ người dân chơi xuân. Giá bán dao động từ khoảng 10 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng mỗi cây. Các chậu cỡ nhỏ được cho thuê từ 10-50 triệu đồng, thời gian thuê khoảng 20 ngày đến một tháng. Với những cây lớn, cổ thụ 30-40 năm tuổi, mức giá cao hơn tùy theo dáng thế và chất lượng hoa.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết - Ảnh 2.

Nằm ở một góc nổi bật trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội), gian hàng của anh Nguyễn Xuân Tuấn (40 tuổi, trú tại tiểu khu Cờ Đỏ, phường Thảo Nguyên, Mộc Châu, Sơn La) trở thành tâm điểm chú ý. Điểm nhấn lớn nhất tại đây là hai thuyền đào thất thốn (còn gọi là đào tiến Vua) được trồng trên thân gỗ lũa tự nhiên. Đây là giống đào cổ quý hiếm, có nguồn gốc từ làng đào Nhật Tân.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết - Ảnh 3.

Anh Tuấn cho biết gia đình vốn gốc Nhật Tân, có truyền thống trồng đào 30-40 năm, từ thời ông nội. Để tạo ra được hai tác phẩm này, anh đã phải dồn hết tâm huyết và kinh nghiệm tích lũy hàng chục năm. Mỗi thuyền gỗ lũa được trồng 5 cây đào thất thốn, tạo thành một quần thể hài hòa như một rừng cây thu nhỏ. Riêng những gốc đào trong hai tác phẩm này đã được chăm sóc hơn 20 năm. 'Mỗi thuyền gỗ lũa được trồng 5 cây đào, tạo thành một cụm như rừng thu nhỏ và đặt tên là 'Một đời người, một rừng cây'. Con số 5 cây đào tượng trưng cho 'Ngũ phúc lâm môn', mang theo lời chúc về Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh cho gia chủ trong năm mới', anh Tuấn nói về ý nghĩa tác phẩm.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết - Ảnh 4.

Được biết, phần gỗ lũa được anh Tuấn vô tình tìm thấy bên bờ suối. Sau đó, anh cùng các nghệ nhân đã chế tác thêm để khối gỗ có thế đứng vững chãi mà vẫn giữ được vẻ thô mộc tự nhiên.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết - Ảnh 5.

Gốc đào phủ lớp rêu xanh dày, mịn như nhung, điểm những cánh đào thất thốn rơi lác đác tạo tương phản bắt mắt. Ánh sáng tự nhiên làm nổi rõ độ ẩm và sức sống như một mảng rừng thu nhỏ.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết - Ảnh 6.

Để chọn được 5 cây đào vừa vặn với thuyền gỗ, anh đã phải tuyển chọn khắt khe từ hàng nghìn gốc đào thất thốn trong vườn tại Mộc Châu, đảm bảo các cây có dáng thế đồng điệu, đủ độ già và bông hoa phải đạt chuẩn thắm, to, dày cánh.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết - Ảnh 7.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết - Ảnh 8.

Tuy nhiên, năm nay thời tiết không thực sự thuận lợi do có tháng nhuận và mùa đông ấm hơn trung bình nhiều năm, khiến tỷ lệ đào nở sớm khá cao. Để mang được hai thuyền hoa này từ Mộc Châu về Thủ đô, anh Tuấn đã phải trải qua 2 ngày vận chuyển vất vả. Do hàng hóa cồng kềnh và cực kỳ dễ tổn thương, việc chằng buộc và cẩu chuyển phải thực hiện tỉ mỉ đến từng chi tiết, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ làm gãy cành, tác phẩm coi như mất giá trị.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết - Ảnh 9.

Với sự kỳ công và thời gian chăm sóc lên đến hơn 20 năm cho những gốc đào già, mức giá để sở hữu những tác phẩm này không hề rẻ. Anh Tuấn cho biết, mỗi chậu đào thất thốn trên gỗ lũa đang được anh rao bán với giá khoảng 400 triệu đồng, hoặc cho thuê với giá 200 triệu đồng cho dịp Tết. Dù có mức giá khá cao, anh Tuấn cho biết ưu tiên cho thuê hơn. 'Những gốc đào này càng già càng có giá trị. Tôi muốn cho thuê để sau Tết có thể mang về vườn tiếp tục chăm sóc, dưỡng cây cho những năm sau. Nếu chưa tìm được người thực sự hiểu và sẵn sàng chi trả mức giá xứng đáng, tôi sẽ lại chuyển ngược đào về Mộc Châu', anh nói.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết - Ảnh 10.

Cũng đường Lạc Long Quân, một cây đào dáng nghiêng được trưng bày ở vị trí nổi bật, thu hút ánh nhìn người qua lại với mức giá thuê lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết - Ảnh 11.


