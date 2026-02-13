Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 13/2/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 13/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 13/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 13/2/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 13/2/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 13/2/2026 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 13/2/2026 có kết quả như sau:
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 13/2/2026 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O
|30.000
Lan Hồ Điệp Tết 2026: Giá leo thang những ngày cận kề năm mớiSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Càng sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường lan hồ điệp, đặc sản hoa Đà Lạt càng trở nên sôi động, giá bán liên tục leo thang. Trên thị trường hiện nay, giá lan từ khoảng 200.000 đến hàng triệu đồng/chậu. Những chậu ghép từ nhiều cành, dáng đẹp có thể lên tới vài triệu, đến vài chục đồng mỗi chậu.
Chơi đào ngày Tết, thói quen khó bỏ của người dân miền BắcSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Dù kinh tế có lúc thăng trầm, giá cả biến động, nhưng thói quen chơi đào ngày Tết, đặc biệt là người dân miền Bắc dường như chưa bao giờ phai nhạt.
Giá iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù giống iPhone 17Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 14 và iPhone 15 đang là những chiếc iPhone rẻ nhất Việt Nam mà khách Việt có thể cân nhắc.
Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air BladeGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 160cc của Honda có thiết kế sang trọng hơn SH Mode, dễ hút khách hơn cả Vision và LEAD với mức giá chỉ từ 54 triệu đồng.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện từ sáng sớm một số khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tụt 2 triệu đồng/lượng sau hai phiên liên tiếp không thay đổi.
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
SUV hạng C, D giảm giá sốc tới hàng trăm triệu, chỉ từ 585 triệu đồng, Hyundai Santa Fe rẻ chưa từng cóGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C, D hiện được điều chỉnh giá hàng trăm triệu đồng, tiêu biểu là những cái tên Subaru Forester, Hyundai Santa Fe, MG HS, thị trường ô tô trong nước chứng kiến làn sóng xả hàng mạnh tay ở nhiều phân khúc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
SUV hạng B giá 416 triệu đồng thiết kế sang trọng, nội thất tiện nghi cùng gói an toàn vượt bậc cạnh tranh Kia Seltos, rẻ chỉ như SUV hạng A Kia Sonet, Hyundai Venue có giá ra sao ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B MG ZS tại thị trường Australia vừa được bổ sung phiên bản tiêu chuẩn mới, song vẫn sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý, từ màn hình giải trí cỡ lớn đến các tính năng an toàn chủ động ADAS được trang bị sẵn.
Thời trang y tế Mechic – Khi đồng phục ngành Y cũng cần phong cáchSản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước
Trong ngành chăm sóc sức khỏe, đồng phục y tế không chỉ dừng lại ở tiêu chí sạch sẽ và chuẩn quy định mà còn trở thành yếu tố thể hiện phong cách chuyên nghiệp và hiện đại.
Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa SH, pin bền, công suất mạnh, tải trọng lớn, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với công suất mạnh, tải trọng lớn tới 260 kg, trang bị dày và định hướng sử dụng bền bỉ cho đô thị lẫn nhu cầu chở nặng.