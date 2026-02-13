Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân

Không khí Tết đang về trên từng con phố, ngôi nhà. Sắc đỏ rực rỡ báo hiệu mùa xuân đang đến gần. Nhiều người dân tìm đến phố Hàng Mã để lưu giữ lại những khoảnh khắc, chụp cho mình những bộ hình đẹp để làm kỉ niệm. Chị Phương Mai (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Năm nay tôi cùng các bạn rủ nhau đến một số địa điểm nổi tiếng của Hà Nội để chụp ảnh áo dài. Tôi rất háo hức vì vừa mặc trang phục truyền thống của Việt Nam vừa đi ngắm, chụp ảnh phố phường, đó là những kỉ niệm đẹp của tuổi trẻ mà tôi rất trân quý. Phố hàng Mã với sắc đỏ rực, các món đồ trang trí mang đậm sắc xuân khiến tôi cảm giác Tết đang về rất gần".

