Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân

Thứ sáu, 19:00 13/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Đa dạng các mặt hàng trang trí được bày bán để phục vụ người dân mua sắm và tham quan trong dịp cận tết Nguyên đán 2026.

Những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên nhiều tuyến phố và chợ dân sinh bắt đầu bày bán đa dạng các mặt hàng trang trí để phục vụ người dân. Không khí mua sắm sôi nổi, nhộn nhịp, nhiều gia đình vừa tranh thủ đi ngắm, dạo phố vừa chọn cho mình những mặt hàng ưng ý nhất để mang về nhà trang hoàng tổ ấm và trưng Tết.

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân - Ảnh 1.

Năm 2026 là năm Bính Ngọ vì vậy linh vật là con ngựa. Tại khu vực phố Hàng Mã đa dạng các sản phẩm trang trí Tết được bày bán để phục vụ người dân mua sắm.

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân - Ảnh 2.

Các mặt hàng như đèn lồng, câu đối, pháo giấy, hoa giả, phụ kiệm trang trí,...vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân - Ảnh 3.

Theo các tiểu thương, đa dạng các sản phẩm được nhập về để phục vụ nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng. Giá các sản phẩm dao động từ vài nghìn đến hàng triệu đồng.

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân - Ảnh 4.

Các mẫu quạt gắn họa tiết tết truyền thống được nhiều người quan tâm.

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân - Ảnh 5.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ đi mua sắm và chụp ảnh lưu niệm tại phố Hàng Mã.

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân - Ảnh 6.

Các phụ kiện nhỏ với giá tiền phải chăng, dùng để trang trí cây, hoa cảnh được nhiều người lựa chọn.

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân - Ảnh 7.

Không khí Tết đang về trên từng con phố, ngôi nhà. Sắc đỏ rực rỡ báo hiệu mùa xuân đang đến gần. Nhiều người dân tìm đến phố Hàng Mã để lưu giữ lại những khoảnh khắc, chụp cho mình những bộ hình đẹp để làm kỉ niệm. Chị Phương Mai (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Năm nay tôi cùng các bạn rủ nhau đến một số địa điểm nổi tiếng của Hà Nội để chụp ảnh áo dài. Tôi rất háo hức vì vừa mặc trang phục truyền thống của Việt Nam vừa đi ngắm, chụp ảnh phố phường, đó là những kỉ niệm đẹp của tuổi trẻ mà tôi rất trân quý. Phố hàng Mã với sắc đỏ rực, các món đồ trang trí mang đậm sắc xuân khiến tôi cảm giác Tết đang về rất gần".

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân - Ảnh 8.

Các mặt hàng, biểu tượng may mắn được thiết kế với nhiều mẫu mã đa dạng, tùy theo kích thước, chất lượng sản phẩm sẽ có giá bán khác nhau.

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân - Ảnh 9.

Nhiều tiểu thương tranh thủ vừa bán hàng vừa làm hàng mới để kịp giao cho khách. Chị H.T.V (tiêu thương tại Hàng Mã) chia sẻ: "Mẫu mã các sản phẩm năm nay đa dạng, không có biến động nhiều về giá. Tuy nhiên sức mua của người dân chậm vì có thể do nhiều gia đình và đơn vị thắt chặt chi tiêu".

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân - Ảnh 10.

Linh vật con ngựa là một trong những mặt hàng "hot" trong năm mới 2026.

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân - Ảnh 11.Người dân tất bật sắm đồ lễ cúng ông Công ông Táo

GĐXH - Đa dạng các mặt hàng cúng ông Công, ông Táo bắt đầu đổ bộ thị trường phục vụ người dân mua sắm.

