Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

Thứ bảy, 07:08 14/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026 lượng người đổ về chợ hoa Quảng An để mua sắm và tham quan càng trở nên đông đúc và tấp nập hơn bao giờ hết.

Chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) được biết là một trong những chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô. Những ngày cuối năm, không khí mua sắm tại nơi đây trở nên đông vui, tấp nập hơn hẳn. Không chỉ người dân ở Hà Nội mà còn có rất nhiều du khách nước ngoài và khách hàng ở các tỉnh thành khác đến chợ tham quan, mua sắm.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 1.

Cận tết Bính Ngọ 2026, chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) bước vào những ngày sôi động nhất trong năm, việc mua bán diễn ra nhộn nhịp suốt cả ngày lẫn đêm.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 2.

Càng cận Tết 2026, lượng người đổ về chợ để tham quan, mua sắm càng đông, vì vậy mà thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 3.

Càng về đêm, không khí tại chợ càng trở nên nhộn nhịp, tấp nập.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 4.

Bên cạnh các loại hoa truyền thống thì các loại hoa nhập khẩu cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 5.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, giá hoa ngày Tết không biến động quá nhiều so với ngày thường, thậm chí có những loại vẫn giữ nguyên giá.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 6.

Hoa đào và thược dược luôn là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng chọn mua cắm trong nhà dịp Tết đến, xuân về.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 7.

Hoa dơn (lay ơn) có giá cao hơn so với mọi năm do ảnh hưởng của bão lũ nên lượng hàng đưa ra thị trường hạn chế hơn. Giá dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/bó 10 cành (tùy loại).

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 8.

Hoa ly cũng là một trong những mặt hàng được nhiều người lựa chọn mua cắm trong nhà dịp Tết.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 9.

Hoa từ các làng trồng hoa lớn của miền Bắc đưa về chợ tập kết, sau đó phân phối đến các chợ dân sinh và cửa hàng bán hoa ở Hà Nội.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 10.

Hoa ly có giá dao động từ 400.000 - 900.000 đồng/bó 10 cành (tùy loại). Theo các tiểu thương, hoa ly kép và hàng hoa ly nhiều tai sẽ có giá cao hơn.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 11.

Xe chở hàng hoạt động hết công suất để vận chuyển hoa đến và đi.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 12.

Nhiều người dân tranh thủ đến chợ hoa để lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất để trang hoàng nhà cửa trong dịp Tết 2026.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 13.

Nhiều khách hàng chia sẻ, giá hoa năm nay không quá cao so với ngày thường, ở mức chấp nhận được.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 14.

Lượng khách đổ về chợ đông nên người bán hàng luôn tất bật.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 15.

Theo nhiều người dân chia sẻ, chợ hoa Quảng An có đa dạng các loại hoa từ hoa tươi đến hoa khô, hàng nhập khẩu lẫn hàng trong nước, chất lượng tốt và giá cả phải chăng nên được ưa chuộng.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 16.

Theo nhiều tiểu thương dự báo, càng cận Tết 2026, giá hoa sẽ càng tăng cao.

Chợ hoa Quảng An nhộp nhịp dịp cận Tết 2026.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026 - Ảnh 17.Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân

GĐXH - Đa dạng các mặt hàng trang trí được bày bán để phục vụ người dân mua sắm và tham quan trong dịp cận tết Nguyên đán 2026.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân

Những mặt hàng trang trí Tết 2026 nào đang được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn?

Những mặt hàng trang trí Tết 2026 nào đang được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn?

Tết Nguyên đán 2026: Thị trường đồ trang trí tết tô đỏ rực khắp các khu phố năm nay có gì đặc biệt?

Tết Nguyên đán 2026: Thị trường đồ trang trí tết tô đỏ rực khắp các khu phố năm nay có gì đặc biệt?

Cùng chuyên mục

Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớn

Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớn

Bảo vệ người tiêu dùng - 23 phút trước

GĐXH - Tối 13/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Độc đáo loại mứt từ rễ cây, giá trên nửa triệu đồng 1kg vẫn cháy hàng dịp Tết

Độc đáo loại mứt từ rễ cây, giá trên nửa triệu đồng 1kg vẫn cháy hàng dịp Tết

Giá cả thị trường - 25 phút trước

GĐXH - Loại mứt từ rễ, củ của cây đinh lăng vẫn được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị độc đáo và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại.

Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc Xuân

Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc Xuân

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận Tết, dọc tuyến phố Tân Mai (phường Hoàng Mai và phường Tương Mai) rực rỡ sắc đào, mai, quất. Người dân hối hả chọn cây, tiểu thương tất bật bán hàng, tạo nên không khí mua sắm nhộn nhịp. Đáng chú ý, giá nhiều loại cây cảnh giảm tới 30% vào cuối ngày, khiến sức mua càng thêm sôi động.

Cao điểm Tết 2026: Đồng Nai đề nghị bảo đảm xăng dầu trên tuyến cao tốc huyết mạch

Cao điểm Tết 2026: Đồng Nai đề nghị bảo đảm xăng dầu trên tuyến cao tốc huyết mạch

Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trước

GĐXH - Nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương liên quan phối hợp triển khai giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Đa dạng các mặt hàng trang trí được bày bán để phục vụ người dân mua sắm và tham quan trong dịp cận tết Nguyên đán 2026.

Mẹo chăm đào rừng tươi lâu, nở đều dịp Tết theo kinh nghiệm lái buôn

Mẹo chăm đào rừng tươi lâu, nở đều dịp Tết theo kinh nghiệm lái buôn

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Đào rừng được nhiều người ưa chuộng dịp Tết bởi vẻ đẹp tự nhiên, hoa bền và dễ chăm sóc. Theo các lái buôn lâu năm, chỉ cần áp dụng một số cách đơn giản, đào rừng có thể nở đều, giữ hoa tươi đẹp trong suốt những ngày Tết.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 13/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 13/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 13/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lan Hồ Điệp Tết 2026: Giá leo thang những ngày cận kề năm mới

Lan Hồ Điệp Tết 2026: Giá leo thang những ngày cận kề năm mới

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Càng sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường lan hồ điệp, đặc sản hoa Đà Lạt càng trở nên sôi động, giá bán liên tục leo thang. Trên thị trường hiện nay, giá lan từ khoảng 200.000 đến hàng triệu đồng/chậu. Những chậu ghép từ nhiều cành, dáng đẹp có thể lên tới vài triệu, đến vài chục đồng mỗi chậu.

Chơi đào ngày Tết, thói quen khó bỏ của người dân miền Bắc

Chơi đào ngày Tết, thói quen khó bỏ của người dân miền Bắc

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Dù kinh tế có lúc thăng trầm, giá cả biến động, nhưng thói quen chơi đào ngày Tết, đặc biệt là người dân miền Bắc dường như chưa bao giờ phai nhạt.

Giá iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù giống iPhone 17

Giá iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù giống iPhone 17

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 14 và iPhone 15 đang là những chiếc iPhone rẻ nhất Việt Nam mà khách Việt có thể cân nhắc.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tụt 2 triệu đồng/lượng sau hai phiên liên tiếp không thay đổi.

Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 13/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 13/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc Xuân

Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc Xuân

Giá cả thị trường
SUV hạng B giá 416 triệu đồng thiết kế sang trọng, nội thất tiện nghi cùng gói an toàn vượt bậc cạnh tranh Kia Seltos, rẻ chỉ như SUV hạng A Kia Sonet, Hyundai Venue có giá ra sao ở Việt Nam?

SUV hạng B giá 416 triệu đồng thiết kế sang trọng, nội thất tiện nghi cùng gói an toàn vượt bậc cạnh tranh Kia Seltos, rẻ chỉ như SUV hạng A Kia Sonet, Hyundai Venue có giá ra sao ở Việt Nam?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top