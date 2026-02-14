Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026
GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026 lượng người đổ về chợ hoa Quảng An để mua sắm và tham quan càng trở nên đông đúc và tấp nập hơn bao giờ hết.
Chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) được biết là một trong những chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô. Những ngày cuối năm, không khí mua sắm tại nơi đây trở nên đông vui, tấp nập hơn hẳn. Không chỉ người dân ở Hà Nội mà còn có rất nhiều du khách nước ngoài và khách hàng ở các tỉnh thành khác đến chợ tham quan, mua sắm.
Chợ hoa Quảng An nhộp nhịp dịp cận Tết 2026.
