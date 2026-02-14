Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) được biết là một trong những chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô. Những ngày cuối năm, không khí mua sắm tại nơi đây trở nên đông vui, tấp nập hơn hẳn. Không chỉ người dân ở Hà Nội mà còn có rất nhiều du khách nước ngoài và khách hàng ở các tỉnh thành khác đến chợ tham quan, mua sắm.

Cận tết Bính Ngọ 2026, chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) bước vào những ngày sôi động nhất trong năm, việc mua bán diễn ra nhộn nhịp suốt cả ngày lẫn đêm.



Càng cận Tết 2026, lượng người đổ về chợ để tham quan, mua sắm càng đông, vì vậy mà thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường.

Càng về đêm, không khí tại chợ càng trở nên nhộn nhịp, tấp nập.

Bên cạnh các loại hoa truyền thống thì các loại hoa nhập khẩu cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, giá hoa ngày Tết không biến động quá nhiều so với ngày thường, thậm chí có những loại vẫn giữ nguyên giá.

Hoa đào và thược dược luôn là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng chọn mua cắm trong nhà dịp Tết đến, xuân về.

Hoa dơn (lay ơn) có giá cao hơn so với mọi năm do ảnh hưởng của bão lũ nên lượng hàng đưa ra thị trường hạn chế hơn. Giá dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/bó 10 cành (tùy loại).



Hoa ly cũng là một trong những mặt hàng được nhiều người lựa chọn mua cắm trong nhà dịp Tết.

Hoa từ các làng trồng hoa lớn của miền Bắc đưa về chợ tập kết, sau đó phân phối đến các chợ dân sinh và cửa hàng bán hoa ở Hà Nội.

Hoa ly có giá dao động từ 400.000 - 900.000 đồng/bó 10 cành (tùy loại). Theo các tiểu thương, hoa ly kép và hàng hoa ly nhiều tai sẽ có giá cao hơn.

Xe chở hàng hoạt động hết công suất để vận chuyển hoa đến và đi.

Nhiều người dân tranh thủ đến chợ hoa để lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất để trang hoàng nhà cửa trong dịp Tết 2026.

Nhiều khách hàng chia sẻ, giá hoa năm nay không quá cao so với ngày thường, ở mức chấp nhận được.

Lượng khách đổ về chợ đông nên người bán hàng luôn tất bật.

Theo nhiều người dân chia sẻ, chợ hoa Quảng An có đa dạng các loại hoa từ hoa tươi đến hoa khô, hàng nhập khẩu lẫn hàng trong nước, chất lượng tốt và giá cả phải chăng nên được ưa chuộng.

Theo nhiều tiểu thương dự báo, càng cận Tết 2026, giá hoa sẽ càng tăng cao.

Chợ hoa Quảng An nhộp nhịp dịp cận Tết 2026.