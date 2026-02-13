Chơi đào ngày Tết, thói quen khó bỏ của người dân miền Bắc
GĐXH - Dù kinh tế có lúc thăng trầm, giá cả biến động, nhưng thói quen chơi đào ngày Tết, đặc biệt là người dân miền Bắc dường như chưa bao giờ phai nhạt.
Thị trường đào Tết sôi động những ngày cuối năm
Theo anh Trung Hào chủ một nhà vườn đào thế lớn tại Hà Đông (Hà Nội), thị trường đào năm nay có tín hiệu tích cực hơn so với năm ngoái.
"Năm ngoái lượng khách có phần chững lại do ảnh hưởng kinh tế chung. Nhưng năm nay tôi khẳng định là nhu cầu tăng rõ rệt. Khách chơi đào thế nhiều hơn, đặc biệt là khách quen vẫn ủng hộ đều đặn", anh Hào nhận định.
Dù một số vườn gặp tình trạng đào nở sớm do thời tiết thất thường, song theo anh Hào, điều đó không ảnh hưởng quá lớn đến t hị trường chung. Người chơi đào hiện nay ngày càng tinh tế, hiểu cây và đặc biệt quan tâm đến uy tín nhà vườn. "Quan trọng nhất vẫn là chất lượng. Cây khỏe, nụ đều, hoa bền, bảo hành đúng dịp Tết thì khách hàng vẫn tin tưởng," anh nói.
Từ tháng 10 âm lịch, nhà vườn của anh đã bắt đầu xuất bán buôn và đến nay đã đưa ra thị trường khoảng hơn 600 gốc, chưa kể lượng cho thuê liên tục tăng. Thị trường miền Trung và miền Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, với nhiều chuyến xe tải lớn vận chuyển đào vào Nam phục vụ khách quen.
Giá cao vẫn có khách
Năm nay, giá đào thế không giảm. Thậm chí, chi phí vận chuyển tăng khoảng 25% so với năm trước do giá xăng dầu và nhân công tăng. Tuy nhiên, theo anh Hào, phân khúc khách hàng vẫn khá rõ ràng và ổn định.
Ở phân khúc phổ thông, đào bán có giá từ khoảng 1 - 7 triệu đồng/cây. Phân khúc trung và cao cấp dao động từ 10–20 triệu đồng. Những cây đào thế lớn, dáng độc, phục vụ sảnh doanh nghiệp, tập đoàn có giá cho thuê từ 30–55 triệu đồng, thậm chí giá bán có thể lên tới 70–80 triệu đồng/cây.
"Khách thuê chủ yếu là công ty, tập đoàn hoặc mua biếu tặng. Nhà dân vẫn chơi nhưng chọn phân khúc vừa phải hơn. Dù vậy, đã chơi đào rồi thì năm nào cũng chơi. Đó là thói quen rất khó bỏ," anh Hào chia sẻ.
Theo anh, điểm đặc biệt của thị trường đào thế là tính lâu dài. Một cây đào đẹp có thể mất hàng chục năm chăm sóc. Có cây trong vườn anh đã 20–25 năm tuổi. Phôi đào cổ hiện ngày càng hiếm, phải lặn lội lên các tỉnh miền núi phía Bắc mới tìm được. Chính sự công phu đó khiến giá trị của đào thế không chỉ nằm ở hoa nở vài ngày Tết mà còn ở cả quá trình tạo tác, gìn giữ.
Vì sao người miền Bắc khó bỏ đào?
Không chỉ là một thú chơi, đào còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc với người miền Bắc. Theo quan niệm dân gian, hoa đào tượng trưng cho tài lộc, may mắn và xua đuổi điều xấu trong năm mới.
"Đào là nét văn hóa đặc trưng của Tết miền Bắc. Người đã quen chơi đào rồi rất khó chuyển sang loại hoa khác. Màu hồng của đào báo hiệu mùa xuân, báo hiệu khởi đầu mới," anh Hào nhận định.
Thực tế cho thấy, dù thị trường hoa ngày càng đa dạng – mai, lan, địa lan, nhất chi mai… – nhưng đào vẫn giữ vị trí trung tâm trong nhiều gia đình miền Bắc mỗi dịp Tết.
Là một khách hàng quen nhiều năm, anh Hoài (Hà Nội) cho biết gia đình anh có truyền thống chơi đào từ lâu đời.
"Nếu ở nhà chung cư, tôi thường chọn đào phai vì màu nhẹ, hợp không gian. Còn ở công ty, tôi chọn bích đào cho nổi bật và không khí Tết rõ ràng hơn," anh chia sẻ.
Về mức chi tiêu, anh Hoài cho biết tại công ty, mỗi năm thường chọn cây trong khoảng 10–20 triệu đồng, tùy thế và kích thước. "Chơi đào là thói quen rồi. Dù giá có nhích lên một chút nhưng năm nào cũng phải có cây đào thì mới thấy Tết," anh nói.
Nhận định này phần nào phản ánh xu hướng chung của thị trường: người dân có thể điều chỉnh phân khúc phù hợp với túi tiền, nhưng rất hiếm khi bỏ hẳn việc chơi đào.
Thị trường đào năm nay có thể còn chịu tác động từ thời tiết và chi phí đầu vào, song theo các nhà vườn, nhu cầu cơ bản vẫn ổn định, thậm chí tăng ở phân khúc trung và cao cấp. Khi kinh tế dần phục hồi, nhu cầu trang trí không gian Tết của doanh nghiệp và hộ gia đình cũng sôi động hơn.
Trong nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục có thể thay đổi, nhưng sắc đào mỗi độ xuân về dường như vẫn là biểu tượng không thể thiếu. Với người miền Bắc, chơi đào không đơn thuần là thú vui, mà là một thói quen văn hóa, một niềm tin gửi gắm ước vọng may mắn, bình an cho năm mới. Và bởi thế, như lời anh Hoài chia sẻ giản dị: "Có thể bớt đi thứ khác, nhưng Tết mà không có đào thì thấy thiếu lắm."
