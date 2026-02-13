Mẹo chăm đào rừng tươi lâu, nở đều dịp Tết theo kinh nghiệm lái buôn
GĐXH - Đào rừng được nhiều người ưa chuộng dịp Tết bởi vẻ đẹp tự nhiên, hoa bền và dễ chăm sóc. Theo các lái buôn lâu năm, chỉ cần áp dụng một số cách đơn giản, đào rừng có thể nở đều, giữ hoa tươi đẹp trong suốt những ngày Tết.
Chia sẻ kinh nghiệm chăm đào rừng, anh Dương Xuân Thu (Sóc Sơn, Hà Nội) một lái buôn gắn bó 10 năm với nghề buôn bán đào rừng cho biết, ưu điểm lớn nhất của đào rừng là sức sống khỏe, không cần chăm sóc cầu kỳ. "Đào rừng có bản năng sinh trưởng rất tốt, vì vậy người chơi không cần quá lo lắng về kỹ thuật", anh Thu chia sẻ.
Theo đó, sau khi mua đào về, việc quan trọng nhất là cắm cành vào nước sạch. Trong 2–3 ngày đầu, nên thay nước thường xuyên để cành đào thích nghi và hút đủ nước. "Chỉ cần thay nước đều, giữ nước sạch là đào sẽ tươi rất lâu", anh Thu cho hay.
Ngoài ra, nên đặt đào ở nơi thoáng mát, tránh gió lùa mạnh hoặc ánh nắng trực tiếp để hoa không bị khô, rụng sớm. Với đào rừng, không cần sử dụng nhiều loại thuốc hay chất kích thích, bởi hoa sẽ nở tự nhiên, bền màu và đẹp dáng.
Đối với những cành đào giá trị cao, thường có dáng thế đẹp, nụ nhiều, hoa nở chậm và đều. "Những cành đào từ 5–10 triệu đồng trở lên thường được khách đặt trước. Đây là loại đào kén người chơi nhưng bù lại hoa rất bền và nở đúng dịp Tết", lái buôn chia sẻ thêm.
Nhờ cách chăm sóc đơn giản, cùng vẻ đẹp mộc mạc, đào rừng tiếp tục là lựa chọn được nhiều gia đình ưa chuộng để trang trí nhà cửa mỗi dịp Tết đến, xuân về.
