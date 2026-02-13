Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Mẹo chăm đào rừng tươi lâu, nở đều dịp Tết theo kinh nghiệm lái buôn

Thứ sáu, 19:00 13/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đào rừng được nhiều người ưa chuộng dịp Tết bởi vẻ đẹp tự nhiên, hoa bền và dễ chăm sóc. Theo các lái buôn lâu năm, chỉ cần áp dụng một số cách đơn giản, đào rừng có thể nở đều, giữ hoa tươi đẹp trong suốt những ngày Tết.

Chia sẻ kinh nghiệm chăm  đào rừng, anh Dương Xuân Thu (Sóc Sơn, Hà Nội) một lái buôn gắn bó 10 năm với nghề buôn bán đào rừng cho biết, ưu điểm lớn nhất của đào rừng là sức sống khỏe, không cần chăm sóc cầu kỳ. "Đào rừng có bản năng sinh trưởng rất tốt, vì vậy người chơi không cần quá lo lắng về kỹ thuật", anh Thu chia sẻ.

Theo đó, sau khi  mua đào về, việc quan trọng nhất là cắm cành vào nước sạch. Trong 2–3 ngày đầu, nên thay nước thường xuyên để cành đào thích nghi và hút đủ nước. "Chỉ cần thay nước đều, giữ nước sạch là đào sẽ tươi rất lâu", anh Thu cho hay.

Ngoài ra, nên đặt đào ở nơi thoáng mát, tránh gió lùa mạnh hoặc ánh nắng trực tiếp để hoa không bị khô, rụng sớm. Với đào rừng, không cần sử dụng nhiều loại thuốc hay chất kích thích, bởi hoa sẽ nở tự nhiên, bền màu và đẹp dáng.

Đối với những cành đào giá trị cao, thường có dáng thế đẹp, nụ nhiều, hoa nở chậm và đều. "Những cành đào từ 5–10 triệu đồng trở lên thường được khách đặt trước. Đây là loại đào kén người chơi nhưng bù lại hoa rất bền và nở đúng dịp Tết", lái buôn chia sẻ thêm.

Nhờ cách chăm sóc đơn giản, cùng vẻ đẹp mộc mạc, đào rừng tiếp tục là lựa chọn được nhiều gia đình ưa chuộng để trang trí nhà cửa mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Khách hàng chịu chơi chi hơn 20 triệu đồng để săn đào rừng độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Bính ngọ 2026Khách hàng chịu chơi chi hơn 20 triệu đồng để săn đào rừng độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Bính ngọ 2026

GĐXH - Dù giá nhiều cành đào rừng lên tới 10–25 triệu đồng, thậm chí có cành hơn 20 triệu, thị trường đào rừng năm nay vẫn sôi động. Nhu cầu tăng mạnh, khách sẵn sàng chi tiền để sở hữu những cành đào độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Nguyên đán 2026.

Lái buôn ngược xuôi thu mua đào rừng Mộc Châu, Mù Cang Chải, Sa Pa về tiêu thụ tại Hà Nội Lái buôn ngược xuôi thu mua đào rừng Mộc Châu, Mù Cang Chải, Sa Pa về tiêu thụ tại Hà Nội

GĐXH - Để đáp ứng nhu cầu chơi đào rừng tăng cao dịp Tết, nhiều lái buôn phải liên tục ngược núi, băng rừng thu mua đào từ các tỉnh Tây Bắc. Có thời điểm, mỗi ngày họ vận chuyển từ 7–8 chuyến xe đào rừng về Hà Nội, với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khách hàng chịu chơi chi hơn 20 triệu đồng để săn đào rừng độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Bính ngọ 2026

Khách hàng chịu chơi chi hơn 20 triệu đồng để săn đào rừng độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Bính ngọ 2026

Lái buôn ngược xuôi thu mua đào rừng Mộc Châu, Mù Cang Chải, Sa Pa về tiêu thụ tại Hà Nội

Lái buôn ngược xuôi thu mua đào rừng Mộc Châu, Mù Cang Chải, Sa Pa về tiêu thụ tại Hà Nội

Đào rừng đắt khách, buôn lái phấn khởi thu về gần trăm triệu đồng mỗi ngày

Đào rừng đắt khách, buôn lái phấn khởi thu về gần trăm triệu đồng mỗi ngày

Đào rừng 'xuống phố' Thủ đô ngày cận Tết, giá bán có đắt đỏ khi khởi điểm từ 120.000 đồng/cành?

Đào rừng 'xuống phố' Thủ đô ngày cận Tết, giá bán có đắt đỏ khi khởi điểm từ 120.000 đồng/cành?

26 Tết, khách đổ xô đi mua đào rừng, chủ buôn phấn khởi

26 Tết, khách đổ xô đi mua đào rừng, chủ buôn phấn khởi

Cùng chuyên mục

Cao điểm Tết 2026: Đồng Nai đề nghị bảo đảm xăng dầu trên tuyến cao tốc huyết mạch

Cao điểm Tết 2026: Đồng Nai đề nghị bảo đảm xăng dầu trên tuyến cao tốc huyết mạch

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương liên quan phối hợp triển khai giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân

Hàng trang trí Tết 2026 ngập tràn thị trường, đỏ rực phố phường chuẩn bị đón xuân

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Đa dạng các mặt hàng trang trí được bày bán để phục vụ người dân mua sắm và tham quan trong dịp cận tết Nguyên đán 2026.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 13/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 13/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 13/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lan Hồ Điệp Tết 2026: Giá leo thang những ngày cận kề năm mới

Lan Hồ Điệp Tết 2026: Giá leo thang những ngày cận kề năm mới

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Càng sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường lan hồ điệp, đặc sản hoa Đà Lạt càng trở nên sôi động, giá bán liên tục leo thang. Trên thị trường hiện nay, giá lan từ khoảng 200.000 đến hàng triệu đồng/chậu. Những chậu ghép từ nhiều cành, dáng đẹp có thể lên tới vài triệu, đến vài chục đồng mỗi chậu.

Chơi đào ngày Tết, thói quen khó bỏ của người dân miền Bắc

Chơi đào ngày Tết, thói quen khó bỏ của người dân miền Bắc

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Dù kinh tế có lúc thăng trầm, giá cả biến động, nhưng thói quen chơi đào ngày Tết, đặc biệt là người dân miền Bắc dường như chưa bao giờ phai nhạt.

Giá iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù giống iPhone 17

Giá iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù giống iPhone 17

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 14 và iPhone 15 đang là những chiếc iPhone rẻ nhất Việt Nam mà khách Việt có thể cân nhắc.

Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ga 160cc của Honda có thiết kế sang trọng hơn SH Mode, dễ hút khách hơn cả Vision và LEAD với mức giá chỉ từ 54 triệu đồng.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện từ sáng sớm một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện từ sáng sớm một số khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tụt 2 triệu đồng/lượng sau hai phiên liên tiếp không thay đổi.

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa SH, pin bền, công suất mạnh, tải trọng lớn, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa SH, pin bền, công suất mạnh, tải trọng lớn, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với công suất mạnh, tải trọng lớn tới 260 kg, trang bị dày và định hướng sử dụng bền bỉ cho đô thị lẫn nhu cầu chở nặng.

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 52 triệu đồng của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng, rẻ ngang Air Blade có gì đặc biệt?

Xe ga 125cc giá 52 triệu đồng của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng, rẻ ngang Air Blade có gì đặc biệt?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top