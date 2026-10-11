Hướng dẫn cách nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trên eTax Mobile
GĐXH - Với các bước đơn giản sau, người sử dụng đất phi nông nghiệp có thể dễ dàng thực hiện thao tác nộp thuế online trên hệ thống eTax Mobile ngay tại nhà.
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