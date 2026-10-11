Hướng dẫn cách nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trên eTax Mobile

Chủ nhật, 12:57 11/10/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với các bước đơn giản sau, người sử dụng đất phi nông nghiệp có thể dễ dàng thực hiện thao tác nộp thuế online trên hệ thống eTax Mobile ngay tại nhà.

Hướng dẫn cách nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trên eTax Mobile.

Hướng dẫn cách nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trên eTax Mobile - Ảnh 2.Đơn giản hóa cách tính thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

GĐXH - Bộ Tài chính đang định hướng tiếp tục cải cách chính sách thuế theo hướng đơn giản hóa phương pháp tính thuế, đặc biệt đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Hướng dẫn cách nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trên eTax Mobile - Ảnh 3.Thuế xăng dầu sẽ tiếp tục được giảm đến hết năm 2026

GĐXH - Chính phủ ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu cùng nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2026.

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.