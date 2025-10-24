Cây dại ở bờ rào hóa "mỏ vàng", hái lá bán đều tay, thành đặc sản lạ nổi tiếng
Là món ăn dân dã, thạch găng mát lành được chế biến từ cây thạch găng. Nhờ đặc tính dễ trồng, ít sâu bệnh và nhu cầu tiêu thụ cao, loại cây này nhanh chóng trở thành đặc sản có giá trị, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập.
Thạch găng là món ăn dân dã, mát lành được chế biến từ cây thạch găng – hay còn gọi là cây găng gai. Đây là loài cây quen thuộc, được trồng nhiều ở các vùng trung du miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nơi có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp cho cây phát triển tươi tốt.
Cây thạch găng thuộc nhóm cây thân gỗ, cao trung bình từ 3–5 mét. Ở mỗi nách lá thường mọc ra một chiếc gai nhọn dài khoảng 1–3cm, tạo nên vẻ ngoài đặc trưng của loài cây này và cũng là lý do cái tên "găng gai" ra đời.
Để làm ra những khối thạch găng chuẩn vị, người ta chọn những cành găng gai có lá nhọn, thuôn dài, sau đó vò nhuyễn lá rồi lọc lấy nước. Phần nước này sẽ tự nhiên đông lại thành thạch mà không cần thêm bất kỳ chất phụ gia nào.
Thạch găng là món ăn vặt thanh nhiệt vào mùa hè được ưa chuộng ở thành phố những năm gần đây. Thạch găng được làm từ lá của cây găng. Loài cây này vốn mọc dại ở bờ bụi, bờ rào và bìa rừng ở các vùng trung du phía Bắc nước ta.
Lá của cây găng có hình hơi tròn, hay mọc thành từng bụi và thân cây có rất nhiều gai nhỏ. Lá cây găng tươi thường được thu hoạch vào mùa hè và mùa thu, khi lá có màu xanh đậm và nhiều chất dinh dưỡng.
Thạch găng là một món ăn được chế biến từ nước của lá găng vò nhuyễn, sau đó để đông lại thành khối. Thạch găng khá giống so với sương sâm, nhưng nó lại có màu xanh rêu nhạt và trong óng ánh, khi ăn sẽ cảm nhận được thạch rất mềm mịn và thơm.
Lá găng sau khi thu hái có thể được sử dụng tươi hoặc sấy khô. Việc sấy khô giúp lá tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ đặc trưng khi chế biến. Trước khi làm, lá găng được rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất. Nếu dùng lá khô, cần ngâm trong nước sôi để nguội khoảng 1 giờ, sau đó bỏ phần nước ngâm đi để lá mềm trở lại.
Tiếp theo, chuẩn bị nước theo tỉ lệ 50g lá khô với 2 lít nước sôi để nguội. Cho lá vào nước rồi vò thật nhanh và mạnh tay để các chất keo trong lá tiết ra. Đây là công đoạn quan trọng vì nước lá găng có khả năng đông rất nhanh, nên người làm cần thao tác dứt khoát để thu được nhiều dịch thạch nhất.
Sau khi vò xong, dùng khăn xô sạch hoặc túi lọc vắt kỹ để loại bỏ hoàn toàn phần bã, chỉ giữ lại phần nước thạch trong. Phần nước này sẽ được để ngoài nhiệt độ phòng hoặc cho vào tủ lạnh khoảng 1 giờ để tự đông lại. Khi hoàn tất, thạch găng sẽ có màu xanh rêu nhạt, mềm mịn và thơm nhẹ.
Ngày trước, cây găng mọc tự nhiên ở núi rừng hoặc được bà con trồng ở hàng rào. Hiện nay, cây găng mang lại giá trị về kinh tế, được nhiều thương lái và nhà hàng thu mua quanh năm. Vì thế, nhiều hộ dân đã mở rộng mô hình trồng cây găng để bán ra thị trường. Được biết, cây găng trồng khoảng 1 năm là có thể thu hoạch lá.
Trên thị trường, lá găng có 3 loại: Lá tươi, lá khô và bột găng. Nhờ vậy, người tiêu dùng có thể thưởng thức món thạch găng quanh năm mà không lo phụ thuộc mùa vụ. Trên thị trường, lá găng khô được bán với giá 100.000-150.000 đồng/kg, trong đó, bột găng có giá lên tới 200.000 đồng/kg. Đây là món đặc sản được ưa chuộng nên lúc nào cũng đắt khách.
Lưu ý chung khi ăn thạch găng
• Ăn có chừng mực: Chỉ nên ăn 2-3 lần/tuần để tránh đầy bụng, khó tiêu và ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng.
• Kiểm soát lượng đường: Hạn chế cho nhiều đường hoặc nước đường vào thạch để không làm tăng lượng calo, tốt cho người ăn kiêng hoặc muốn ổn định đường huyết.
• Ăn ngay, bảo quản lạnh: Nên ăn thạch găng trong ngày và bảo quản trong tủ lạnh để giữ độ mát và tránh nhiễm khuẩn. Tránh ăn các loại thạch không rõ nguồn gốc, bán ngoài trời lâu ngày.
Lưu ý cho trẻ em
• Cắt nhỏ thạch: Cần cắt thạch thành miếng nhỏ vừa ăn để tránh bị hóc, nghẹn.
• Không cho ăn khi đang chơi: Trẻ em không nên vừa ăn thạch vừa chạy nhảy, chơi đùa để tránh bị hóc.
• Ăn với lượng vừa phải: Không cho trẻ ăn quá nhiều vì có thể ảnh hưởng đến việc hấp thu protein và các vi chất dinh dưỡng khác.
Lưu ý cho phụ nữ mang thai
• Ăn lượng vừa phải: Phụ nữ mang thai có cơ địa yếu nên hạn chế ăn nhiều vì thạch găng có tính mát có thể gây lạnh bụng.
• Tránh đá lạnh quá nhiều: Tránh kết hợp thạch găng với quá nhiều đá lạnh nếu có dấu hiệu cảm lạnh hoặc đau bụng.
Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác theo cách sau giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóaĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nhầm tưởng thanh lọc cơ thể là ép xác "chống lại cơ thể", nhưng theo Ths. BS Thái Nhân Sâm, thanh lọc là học cách sống thuận tự nhiên với những bữa ăn cầu vồng, ăn đúng, ngủ đúng, nghĩ đúng – giúp từng tế bào tái sinh, là bí quyết trẻ hóa và tự phục hồi của cơ thể.
Bất ngờ với loại rau có khả năng hỗ trợ làm chậm tiến trình gan nhiễm mỡ, bán đầy ở chợ ViệtĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Không phải cao lương mĩ vị, nhưng món ăn từ rau muống mang hương vị quê nhà, lại có tác dụng tuyệt vời đối với người bị gan nhiễm mỡ.
Sữa hạt – xu hướng dinh dưỡng lành mạnh cho cả gia đìnhĂn - 14 giờ trước
Nếu như trước đây sữa hạt thường được xem là thức uống "thay thế" cho người ăn kiêng hoặc người lớn tuổi, thì nay nó đã trở thành lựa chọn dinh dưỡng quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành và người cao tuổi, mỗi thành viên đều có thể tìm thấy lợi ích riêng từ một hộp sữa hạt mỗi ngày.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trở thành nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang trong căn bếp?Ăn - 15 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu cho biết muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng trong cuộc sống mỗi khi anh thấy mệt mỏi.
Loại thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, có nhiều cách chế biến món ngonĂn - 17 giờ trước
GĐXH - Một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan. Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.
Quán phở đêm đông kín khách ở phố cổ Hà NộiĂn - 18 giờ trước
Quán phở trên phố Hàng Chiếu mở cửa sau 22h, luôn kín khách thưởng thức nhờ món tái lăn, sốt vang nóng hổi.
Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, ăn vào tràn đầy sức sốngĂn - 20 giờ trước
GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các món ăn đơn giản, giàu collagen, giúp bạn nuôi dưỡng làn da từ bên trong và duy trì vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Phụ nữ nên luân phiên uống 3 ly nước này vào bữa sáng giúp cải thiện tỳ vị và làn da hồng hào, mịn đẹp!Ăn - 21 giờ trước
Hãy cùng bắt đầu hành trình làm đẹp và tăng cường sức khỏe ở tuổi trung niên với những thức uống tuyệt vời này!
Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thậnĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá, loại rau này thuộc top rau tốt nhất thế giới. Ở nước ta, rau này có bán nhiều ở chợ và siêu thị, giúp các món ăn thêm ngon miệng và hỗ trợ dưỡng thận hiệu quả.
Thứ 90% người Việt bỏ đi không ngờ là "mỏ vàng", giá hơn 2 triệu đồng/kgĂn - 1 ngày trước
Cứ tưởng là vô giá trị, không ngờ thứ bỏ đi này của quả táo ta lại có giá trị kinh tế cực cao.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.