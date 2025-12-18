Mới nhất
Nữ diễn viên "Nhật ký Vàng Anh" nay là Đại úy công an xinh đẹp gây bất ngờ với hàng loạt mâm cơm gia đình hấp dẫn

Thứ năm, 16:01 18/12/2025
Phương Nghi
GĐXH - Ở tuổi 40, nữ MC còn khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi thường chia sẻ những mâm cơm ấm cúng, do chính tay cô chuẩn bị cho gia đình trong một album mang tên Nơi bão giông dừng sau cánh cửa.

Minh Hương là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng từ series Nhật ký Vàng Anh, sau đó cô còn trở lại với các bộ phim như Zippo, Mù tạt và em, 11 tháng 5 ngày... Minh Hương chủ yếu tập trung cho công việc MC, BTV tại kênh truyền hình ANTV, cô còn là một chiến sĩ công an. Cô có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã hiện là giám đốc một chi nhánh ngân hàng cùng 2 con đủ nếp đủ tẻ.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 1.

Dù nổi tiếng từ rất sớm với vai diễn Vàng Anh trong Nhật ký Vàng Anh, Minh Hương lại chọn cho mình cuộc sống kín tiếng, bình dị bên gia đình nhỏ. Ở tuổi 40, nữ MC còn khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi thường chia sẻ những mâm cơm ấm cúng, do chính tay cô chuẩn bị cho gia đình trong một album mang tên Nơi bão giông dừng sau cánh cửa.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 2.

Trong một dòng chia sẻ gần đây, Minh Hương viết: “Giữa tiếng mưa rơi gió lạnh và bản nhạc đang vang lên, ta nhận ra hạnh phúc đôi khi chỉ là căn bếp ấm và nồi cơm đang sôi... Bình yên luôn bắt đầu từ những điều giản dị. Một trái tim biết yêu thương… ta đã có cả thế giới”. Lời tâm sự giản dị nhưng chan chứa yêu thương khiến ai đọc cũng thấy lòng mình dịu lại, giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 3.

Trong một bài viết khác, cô bày tỏ: “Có những nỗi nhớ không nói thành lời. Vẫn cay mắt hàng ngày… giờ chỉ thể hiện bằng từng bữa cơm tự tay con nấu. Mẹ ơi, con và các cháu vẫn sống tốt, hương vị yêu thương mẹ để lại trong từng bữa cơm con vẫn giữ gìn, như cách mẹ đã dạy… để biết rằng tình thương của mẹ còn mãi trong con”.

Những bữa cơm của MC - Đại úy Minh Hương có lẽ không chỉ là món ăn mà còn là những mảnh ghép ký ức, chan chứa tình cảm gia đình.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 4.

Mâm cơm đầy đủ dưỡng chất với các món: Canh xương ninh khoai tây - cà rốt, cá chiên vàng ruộm, tim gà xào giá, nước chấm tỏi ớt pha đậm đà và mít tráng miệng. Không gian ăn uống thêm ấm cúng với bình hoa ly rực rỡ, đúng như lời chia sẻ của Minh Hương: “Hạnh phúc đôi khi chỉ là căn bếp ấm và nồi cơm đang sôi…”

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 5.

Một bữa cơm tròn vị và đẹp mắt gồm: Đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua, canh cá nấu chua, phở cuốn chấm nước mắm tỏi ớt và tráng miệng bằng quýt ngọt mát. Đơn giản nhưng tinh tế, thể hiện rõ bàn tay đảm đang của người phụ nữ yêu bếp.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 6.

Mâm cơm chan chứa yêu thương với thịt kho tiêu đậm đà, bắp cải luộc thanh mát, đậu phụ sốt cà chua... Mỗi món ăn như một lời nhắn nhủ yêu thương đến người mẹ của mình, như chính lời tâm sự của Minh Hương: "Hương vị yêu thương mẹ để lại trong từng bữa cơm con vẫn giữ gìn..."

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 7.

Một bữa cơm mang đậm nét truyền thống: Thịt bò xào su su, chả cá chiên giòn, cà pháo muối, canh cua, cá kho và đĩa trái cây mát lành. Không khí dịu dàng được tô điểm thêm bởi bình hoa cúc họa mi trắng tinh khôi.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 8.

Một thực đơn đẹp mắt: Thịt luộc thái lát, cá sốt cà chua, khoai tây chiên giòn, canh rau mồng tơi và cam tráng miệng. Ngay cả những loại nước chấm ăn kèm giúp tăng hương vị cũng thể hiện sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 9.

Mâm cơm dân dã nhưng hấp dẫn với món cá rán giòn, mực xào, canh cá, rau sống ăn kèm nước mắm tỏi ớt và tráng miệng với đĩa trái cây. Bữa ăn giản dị, mộc mạc mà ấm lòng, đầy hương vị từ ký ức tuổi thơ.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 10.

Điểm nổi bật trong những mâm cơm của Minh Hương chính là sự phong phú về thực đơn, từ món mặn, món xào, món canh cho tới tráng miệng. Có hôm là cá kho truyền thống ăn cùng rau muống luộc và dưa chua, hôm khác lại là đĩa mực xào dứa, tôm rim, hay thịt viên sốt cà chua.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 11.

Mỗi món ăn được trình bày gọn gàng, hài hòa màu sắc, cho thấy bàn tay chăm chút và gu thẩm mỹ tinh tế của người nấu. Không chỉ là chuyện bếp núc, đó là cách Minh Hương thể hiện tình yêu thương và gìn giữ giá trị gia đình qua từng bữa cơm nhỏ.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 12.

Một điều đặc biệt không thể không nhắc tới là không gian bữa ăn. Trên bàn ăn của Minh Hương luôn hiện diện những bình hoa tươi rực rỡ – khi là cúc họa mi, lúc lại là hoa ly, hoa cúc vàng hay cẩm tú cầu. Những đóa hoa ấy như làm mềm đi những lo toan bộn bề, thắp lên nét nữ tính, thanh nhã giữa một người phụ nữ tưởng như “sắt đá” trong bộ quân phục công an.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 13.

Ở tuổi 40, Minh Hương không chỉ là một gương mặt truyền hình quen thuộc, một sĩ quan công an nghiêm túc mà còn là một người phụ nữ của gia đình - dịu dàng, đảm đang và đầy bản lĩnh. Cô cho thấy, dù có bận rộn tới đâu, chỉ cần trái tim còn biết yêu thương, ta vẫn luôn có thể giữ lửa cho mái ấm của mình.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 14.

Những bữa cơm của nữ diễn viên đều là món ăn đậm chất Việt, cách chế biến không quá cầu kỳ nhưng ngon mắt, "tốn cơm".

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 15.

Cô tự nhận mình "nặng khâu trình bày". Nữ diễn viên thổ lộ mình thích bày biện, chụp choẹt và cho rằng cơm như thế này ai cũng làm được hết.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 16.

Có thể thấy nhiều món hấp dẫn trong bữa ăn của gia đình Minh Hương như thịt quay, thịt kho củ cải, mực xào, cá kho, canh cua, thịt vịt, đậu sốt cà chua, giò thủ, canh cà bung, hến xào rau răm, gà kho gừng...

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 17.

Mỹ nhân 8x bày tỏ với bạn bè rằng chỉ cần có món thịt kho và cá kho là đã thấy ngon "quên sầu", "chén bay 3 bát cơm sau nhịn luôn 3 ngày".

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 18.

Bạn bè dí dỏm khuyên Minh Hương nên làm vlog nấu ăn, tuy nhiên cô cho rằng trình của mình có hạn và còn phải học hỏi thêm nhiều.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 19.

Bên cạnh những bữa cơm, thi thoảng nữ BTV xinh đẹp còn "đổi gió" cho gia đình với nồi lẩu ngon để cùng nhâm nhi.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 20.

Mâm cơm gia đình cô luôn đầy đặn, ấm cúng, đủ dưỡng chất và được bày biện đẹp mắt.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 21.

Nhà có con nhỏ, cô luôn để ý đến những món ăn cuốn hút các con.


Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 22.

Mỗi mâm cơm là gợi ý các món ngon cho những ai yêu quý cô diễn viên xinh đẹp này.

Đại úy Minh Hương và những mâm cơm gia đình hấp dẫn không thể bỏ qua - Ảnh 23.

Cá sốt cà chua, đậu chiên, canh cua, cánh gà chiên... là những món sở trường của nữ diễn viên.

