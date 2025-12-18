Nữ diễn viên "Nhật ký Vàng Anh" nay là Đại úy công an xinh đẹp gây bất ngờ với hàng loạt mâm cơm gia đình hấp dẫn
GĐXH - Ở tuổi 40, nữ MC còn khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi thường chia sẻ những mâm cơm ấm cúng, do chính tay cô chuẩn bị cho gia đình trong một album mang tên Nơi bão giông dừng sau cánh cửa.
Minh Hương là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng từ series Nhật ký Vàng Anh, sau đó cô còn trở lại với các bộ phim như Zippo, Mù tạt và em, 11 tháng 5 ngày... Minh Hương chủ yếu tập trung cho công việc MC, BTV tại kênh truyền hình ANTV, cô còn là một chiến sĩ công an. Cô có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã hiện là giám đốc một chi nhánh ngân hàng cùng 2 con đủ nếp đủ tẻ.
Những bữa cơm của MC - Đại úy Minh Hương có lẽ không chỉ là món ăn mà còn là những mảnh ghép ký ức, chan chứa tình cảm gia đình.
