Những con vật này bỗng dưng ghé đến nhà có thể là “lời nhắn” báo hiệu sự cố sắp xảy ra

Quạ

Thông minh nhưng ám ảnh, quạ từ lâu đã gắn với nghĩa địa, chiến trường và sự chết chóc. Nếu quạ cứ đậu trên mái nhà, kêu khàn đặc hướng về cửa sổ, thì không nên coi thường.

Người xưa tin rằng quạ ngửi được "mùi tử khí" - dấu hiệu của sự suy yếu hay mất mát. Gia đình có người bệnh lâu ngày càng cần đặc biệt chú ý, bởi tiếng kêu của quạ đôi khi chẳng khác nào hồi chuông báo động.

Mèo đen

Mèo đen vào nhà được xem là một điềm báo không lành. Thông thường, theo phong thủy, màu đen tượng trưng cho sự xui xẻo, điềm gở chẳng lành, là biểu tượng của sự khó khăn và phản bội.

Ở châu Âu, từ thế kỷ 13, mèo đen được xem là hiện thân của quỷ Satan.

Khi mèo đen vào nhà, gia chủ sẽ gặp những điều không may mắn, gia đình dễ lục đục, mâu thuẫn và dễ rạn nứt trong mối quan hệ. Ngoài ra, nó còn mang điềm báo cho sự phản bội, trắc trở trong công danh sự nghiệp.

Mèo xám tro

Mèo xám tro vào nhà thường mang đến những điều xui xẻo, chết chóc và ma quỷ. Đó chính là điềm báo cho sự rạn nứt trong tình cảm, mang đến sự chia ly cho gia đình. Ngoài ra, nó còn mang lại những khó khăn, trở ngại trong công việc.

Mèo vào nhà ban đêm: Theo quan niệm tâm linh, bóng đêm tượng trưng cho những điều đen tối mà con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Vì thế, mèo vào nhà vào ban đêm được coi là điềm báo xấu báo hiệu cho vận xui, những điều không may mắn, điềm dữ cho gia đình.

Rắn bò vào nhà – báo hiệu biến động

Nhiều người lầm tưởng rằng rắn vào nhà là dấu hiệu của thần linh, đem lại may mắn. Thế nhưng trong dân gian, nếu rắn bất ngờ bò vào nhà, đó lại thường được coi là điềm báo chẳng lành.

Rắn vốn là loài bí ẩn, thường gắn liền với sự hiểm nguy, nên sự xuất hiện của chúng trong không gian sống thường khiến nhiều người bất an.

Người ta tin rằng hiện tượng này ám chỉ gia đình sắp gặp biến động lớn: có thể là xung đột nội bộ, tranh chấp tài sản, hoặc những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Rắn vốn là loài bí ẩn, thường gắn liền với sự hiểm nguy, nên sự xuất hiện của chúng trong không gian sống thường khiến nhiều người bất an.

Tất nhiên, cũng có quan niệm cho rằng rắn vào nhà báo hiệu khách quý đến chơi. Nhưng đa phần, dân gian vẫn nhắc nhở rằng nếu gặp tình huống này, gia chủ nên cẩn trọng, giữ hòa khí trong nhà, đồng thời quan tâm hơn đến vấn đề an toàn xung quanh.

Cú mèo/cú lợn

Cú mèo/cú lợn được gọi là "loài chim báo tang". Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng kêu của nó nghe như tiếng cười ghê rợn, khiến ai từng nghe qua đều khó quên. Nếu cú mèo chọn đúng cây gần nhà làm chỗ đậu, và liên tục "hát" mỗi đêm, điều đó có nghĩa khu vực quanh bạn đã quá tĩnh lặng, thiếu dương khí và sinh khí.

Với người xưa, đó là lời cảnh báo rõ ràng: Gia đạo dễ gặp chuyện chẳng lành, sức khỏe và tinh thần con người dễ bị hao tổn. Tuy nhiên, với những quan niệm hiện đại, những điều này dường như không còn đúng, thậm chí, có người còn nuôi cú mèo, cú lợn làm thú cưng.

