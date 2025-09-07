Mới nhất
Chỉ cần đặt thứ này trong nhà, ruồi không dám bén mảng tới

Chủ nhật, 11:00 07/09/2025
GĐXH - Ruồi không chỉ gây khó chịu, mà chúng còn là trung gian truyền nhiều mầm bệnh gây hại tới sức khỏe con người. Dưới đây là một số mẹo đuổi, diệt ruồi đơn giản mà hiệu quả.

Sủ dụng giấm, nước rửa bát và đường

Ngoài công dụng chế biến món ăn, giấm trắng còn có tác dụng đuổi ruồi. Cho một lượng giấm thích hợp vào bình xịt rồi xịt lên cửa sổ, cửa ra vào và ngóc ngách trong nhà. Ruồi rất ghét mùi axit axetic có trong giấm trắng nên chúng sẽ chủ động tránh xa.

Cách đơn giản nữa là bạn chỉ cần chuẩn bị giấm ăn, nước rửa bát và một ít đường. Đây là những nguyên liệu mà nhà nào cũng có và tương đối an toàn với người sử dụng. Sự kết hợp của chúng sẽ giúp tạo ra một chiếc "bẫy" ruồi muỗi.

Chỉ cần đặt thứ này trong nhà, ruồi không dám bén mảng tới - Ảnh 1.

Ruồi không chỉ gây khó chịu, mà chúng còn là trung gian truyền nhiều mầm bệnh gây hại tới sức khỏe con người.

Đường và giấm thu hút ruồi muỗi. Trong khi đó, nước rửa chén sẽ phá vỡ sức căng bề mặt của nước làm cho các loại côn trùng rơi vào nhưng không thể thoát ra.

Bạn hãy lấy một chiếc bát, thêm nước, một ít đường, vài thìa giấm, một vài giọt nước rửa bát và khuấy đều. Đặt bát nước này ở những vị trí như góc bếp, cạnh cửa sổ, cành thùng rác - những vị trí thường tập trung nhiều ruồi muỗi. Sau một đêm, bạn có thể thấy số lượng côn trùng trong nhà giảm đi đáng kể.

Đuổi ruồi bằng nước và đồng xu

Chuẩn bị một túi nhựa dày và trong suốt, bỏ 5-6 đồng xu vào đó, đổ nước khoảng 1/2 túi rồi buộc miệng túi lại. Treo túi nước này bên ngoài cửa sổ hoặc ban công. Vì ruồi sợ ánh sáng mà đồng xu và nước phản chiếu nên sẽ nhanh chóng xua đuổi được chúng.

Để hạn chế ruồi xuất hiện trong nhà, việc quan trọng là giữ không gian sống luôn sạch sẽ. Cần phải thu dọn đồ ăn thừa, rửa sạch chén bát sau khi ăn uống, không để rác quá lâu trong nhà... khiến ruồi đánh hơi và bay tới.

Đuổi ruồi bằng tinh dầu sả, bạc hà

Ruồi rất ghét mùi thơm của các loại tinh dầu như sả, bạc hà, oải hương,... Bạn cần chuẩn bị tinh dầu sả, bạn hà hoặc có thể thay thế bằng các loại tinh dầu khác và hòa với nửa chén nước nóng, sau đó cho vào bình xịt hoặc máy khuếch tán tinh dầu để tỏa hương khắp nhà.

Chỉ cần đặt thứ này trong nhà, ruồi không dám bén mảng tới - Ảnh 2.

Để hạn chế ruồi xuất hiện trong nhà, việc quan trọng là giữ không gian sống luôn sạch sẽ.

Việc này không chỉ giúp bạn xua đuổi ruồi mà còn giúp bạn giữ cho không gian trong nhà luôn thơm ngát và trong lành. Máy khuếch tán tinh dầu giúp các hương liệu phát tán khắp nơi trong không gian phòng mang đến cảm giác thư giản, khử mùi không khí.

Đuổi ruồi bằng bột giặt và bột ớt

Bạn hòa trộn bột giặt và bột ớt với nhau, cho vào bình xịt và xịt ở không gian mà ruồi thường xuyên bay đến, ruồi sẽ nhanh chóng tránh xa vì bột ớt cay khiến ruồi không dám đến gần.

Đuổi ruồi bằng hạt tiêu đen và sữa, đường

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị ba muỗng cà phê tiêu, một phần tư lít sữa tươi và một thìa cà phê đường cho vào một cái nồi nhỏ và bắt đầu đun nóng từ 5-10 phút (lửa nhỏ), để nguội và cho vào một cái bát. Ruồi sẽ bị hấp dẫn chui vào và nhanh chóng bị tiêu diệt.

Đuổi ruồi bằng chanh

Tương tự như cách đuổi ruồi bằng vỏ cam, bạn sử dụng vỏ chanh đặt ở chỗ có ruồi thường xuyên bay đến, mùi hương của vỏ chanh sẽ giúp bạn xua đuổi ruồi nhanh chóng.

Chỉ cần đặt thứ này trong nhà, ruồi không dám bén mảng tới - Ảnh 3.

Đặt bát nước này ở những vị trí như góc bếp, cạnh cửa sổ, cành thùng rác - những vị trí thường tập trung nhiều ruồi muỗi.

Dùng rượu vodka để diệt ruồi

Nếu nhà bạn có sẵn rượu vodka thì cách này sẽ đuổi ruồi rất dễ dàng và hiệu quả. Bạn chuẩn bị 1 chén rượu vodka, 1 muỗng cà phê nước ép lô hội và 2 muỗng cà phê dầu bạch đàn chanh (có thể thay thế tinh dầu khác).

Bạn trộn điều tất cả hỗn hợp trên cho vào bình xịt, bạn có thể xịt trên da hay bất cứ nơi nào có ruồi sinh sống.

GĐXH - Hầu như mọi người đều biết rằng giấm có rất nhiều công dụng trong cuộc sống hằng ngày, nhưng không phải ai cũng biết nó còn có nhiều lợi ích trong giặt ủi quần áo.

Huyền Trang (T/h)
Top