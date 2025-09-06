Có nên đặt bếp dựa lưng vào nhà vệ sinh không?
GĐXH - Phong thủy nhà bếp và nhà vệ sinh được nhiều người quan tâm, bởi đây là hai bộ phận trong một ngôi nhà thường đặt ở gần nhau. Tuy nhiên, mỗi một bộ phận đem lại giá trị thiết thực, nhưng hoàn toàn đối lập với nhau.
Xét theo phong thủy
Theo phong thuỷ, nhà bếp sử dụng khí hỏa để nấu ăn, còn nhà vệ sinh lại sinh ra khí thuỷ do sử dụng nước, nên tạo ra sự tương khắc. Ngoài ra, nhà vệ sinh là nơi sinh ra nhiều uế khí không nên đặt cạnh nhà bếp, bởi khí uế sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các thành viên trong gia đình.
Nhìn chung, việc đặt bếp dựa lưng vào nhà vệ sinh sẽ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Hơn nữa khu vực ăn uống gần nhà vệ sinh sẽ gây ra tình trạng kém vệ sinh. Đặc biệt nhà vệ sinh có thông hơi ra bếp thì vi khuẩn và mùi hôi từ nhà tắm sẽ ảnh hưởng đến nhà bếp, khi ăn sẽ có cảm giác không ngon.
Xét theo kiến trúc
Xét về mặt thẩm mỹ, việc đặt bếp dựa lưng vào nhà vệ sinh sẽ rất mất mỹ quan, đồng thời sẽ làm giảm độ ngon miệng của các thành viên trong gia đình khi sử dụng nhà bếp, nơi khu vực nấu và ăn uống.
Tuy nhiên, về góc độ kiến trúc thì tường bếp và tường nhà vệ sinh chung nhau là giải pháp tuyệt vời có không gian sống hạn hẹp vì nó mang lại hiệu quả cao cùng đảm bảo tối ưu công năng và tiết kiệm không gian.
Cách hóa giải
Đặt chậu rửa bát gần vòi nước
Trong nhà vệ sinh sử dụng nước mang tính thuỷ thì không được đặt bếp nấu ở sát bên. Thay vào đó bạn có thể đặt chậu rửa bát hoặc tủ lạnh gần vòi nước. Như vậy bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc nấu ăn khi lấy thức ăn ra để sơ chế.
Đặt đá thạch anh trong toilet
Theo phong thuỷ, nhà vệ sinh có vượng khí xấu, âm khí nặng, trong khi đá thạch anh có dương khí khá mạnh. Vì thế, việc đặt đá thạch anh trong toilet sẽ giúp bạn hút bớt âm khí. Bạn cần tăng sức mạnh của dương khí bằng cách bổ sung nước vào bình thạch anh.
Lưu ý dọn dẹp, lau chùi nhà vệ sinh luôn sạch sẽ
Nhà vệ sinh là nơi trú ngụ của nhiều vi khuẩn có hại cho sức khỏe. Vì vậy, thiết kế bếp dựa lưng vào nhà vệ sinh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn dễ dàng bám vào thức ăn và gây bệnh. Do vậ,y việc dọn dẹp, lau chùi nhà vệ sinh luôn sạch sẽ là điều rất cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho bạn và gia đình.
Đóng cửa toilet khi không cần dùng tới và sử dụng quạt thông gió
Đóng cửa nhà vệ sinh sau khi sử dụng là cách đơn giản và hiệu quả. Mặc dù không phá giải hoàn toàn phong thuỷ nhưng đây là điều nên làm. Đóng kín cửa toilet cũng tạo một khoảng ngăn trực tiếp; không để thuỷ tràn ra ngoài vào bếp.
Sử dụng quạt thông gió là một biện pháp rất thông minh. Toàn bộ khí xấu của không gian sẽ được hút ra khỏi căn phòng; để giảm ảnh hưởng cả về thực tế lẫn phong thuỷ cho nhà của bạn. Quạt thông gió, quạt hút mùi sẽ làm yếu sinh khí xấu của nhà vệ sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh khí nhà bếp được phát triển lấn át được yếu tố phong thuỷ trong gia đình. Đem lại sự cân bằng phong thuỷ cho ngôi nhà của bạn.
Một số điều tối kỵ khác trong phong thủy nhà bếp và nhà vệ sinh
Phong thuỷ nhà bếp và nhà vệ sinh cũng rất đáng được quan tâm, bởi đây là hai không gian trong nhà thường gần nhau. Bạn nên chú ý một số điều tối kỵ sau để tránh hao tài tốn của cho gia đình.
Phong thuỷ nhà bếp và nhà vệ sinh tránh để cửa đối diện với cửa chính. Bởi điều này dễ dẫn đến việc hao tài, khiến các thành viên trong gia đình làm ăn không thuận lợi, thất thoát tài lộc và kéo theo nhiều xui xẻo khác.
Nhà bếp và nhà vệ sinh không nên đặt ở trung tâm căn nhà, bởi đây là không gian riêng tư, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến thành viên trong gia đình cũng như các vị khách.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
GĐXH – Theo tín ngưỡng dân gian, ngày Rằm tháng 7 còn gọi là ngày “Xá tội vong nhân”. Ngoài việc cúng Rằm, nhiều gia đình còn thực hiện nghi lễ cúng ‘cô hồn’. Năm 2025 nên cúng vào ngày, giờ nào, và thực hiện ở đâu mới đúng? Dưới đây là chia sẻ từ chuyên gia.