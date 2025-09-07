Ban công trồng cây này, đảm bảo chiêu tài hút lộc

Cây cảnh: Phật thủ

Phật thủ (tên khoa học là "Citrus medica var. Sarcodactylis và tên tiếng Anh là Buddha's hand cũng có nghĩa là "tay phật".

Quả phật thủ có hương thơm thanh thoát, theo phong thủy, cây cảnh phật thủ có thể trừ tà, mang đến may mắn, tốt lành cho gia chủ, đón khách quý, mang đến tài lộc.

Cây cảnh phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý.

Chính vì có hương thơm đặc biệt, dài lâu cùng với ý nghĩa tâm linh như vậy mà nhiều người Việt dùng phật thủ để trưng trên bàn thờ Phật, tổ tiên mong muốn lưu giữ thần Phật, tổ tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia đình nhiều may mắn, an lành và no ấm.

Hoa phật thủ khi nở ra có mùi thơm, nở thành từng chùm rất dễ chịu, có tác dụng thử mùi, thanh khiết phòng rất tốt.

Sen đá ống điếu, không lo thiếu tiền

Sen đá ống điếu, còn gọi là cây hút tiền, vốn nổi tiếng với khả năng chiêu tài, nạp lộc. Đây là loài cây mọng nước, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, thích hợp với cả những người mới bắt đầu.

Vào mùa đông, lá cây chuyển sang viền đỏ rực, tạo không khí vui tươi và bắt mắt. Loài cây này còn thường được dùng làm quà khai trương hoặc mừng lễ, khiến dân gian có câu: "Nhà có cây hút tiền, không lo thiếu tiền tiêu".

Cây lựu - mang lại sự sung túc và con đàn cháu đống

Cây lựu từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự đông đúc, viên mãn nhờ vào những quả đỏ hồng căng tròn, bên trong chứa hàng trăm hạt lấp lánh như ngọc. Trong phong thủy, cây giúp xua đuổi tà khí, trấn an ngôi nhà và thu hút phúc lộc.

Lựu cũng là loài cây có tuổi thọ cao, ít sâu bệnh và chịu hạn tốt. Nên trồng cây ở nơi có ánh nắng nhiều để cây phát triển khỏe mạnh, hoa nở đều và đậu quả đẹp. Có thể trồng ngoài đất sân hoặc trong chậu lớn đặt ở ban công, hiên nhà.

Cây quýt

Trong văn hóa Á Đông, cây quýt (hoặc cây cam) được xem là loại cây chiêu tài đắc lộc nhờ vào cách chơi chữ: "quýt" đọc gần giống chữ "cát" (吉 - mang nghĩa tốt lành). Vì thế, trồng cây quýt trong nhà được cho là tượng trưng cho tài lộc, sẽ thu hút may mắn, mang lại điềm lành và vận khí hanh thông cho gia chủ.

Không chỉ có quả mọng nước đẹp mắt, màu sắc vàng cam của quả quýt còn tượng trưng cho tiền tài, phú quý. Vì thế người xưa rất chuộng trồng cây này ở lối vào hoặc sân vườn. Nhiều gia đình còn đặt cây quýt bonsai trong nhà dịp Tết như một cách đón tài lộc đầu năm.

Một điểm cộng lớn nữa là cây quýt dễ chăm, có thể trồng trong chậu hoặc đất đều được. Chỉ cần đủ nắng và đất thoát nước tốt, cây sẽ phát triển mạnh mẽ và ra quả đẹp mắt, mang lại cả phong thủy lẫn cảnh quan tươi mới cho ngôi nhà.

Cây châu sa – chiêu tài, nạp phúc

Châu sa ra quả đỏ tròn bóng bẩy, kết thành từng chùm sai trĩu, vừa đẹp mắt vừa tượng trưng cho sự sung túc và no đủ. Khi trồng ở ban công, dưới ánh nắng, cây phát triển mạnh mẽ, màu quả thêm rực rỡ, tạo không gian sống vừa sinh động vừa mang lại may mắn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.