Cây phong thủy ưa bóng râm: Bí quyết chọn cây trong nhà thịnh vượng
GĐXH - Cây phong thủy ưa bóng râm được nhiều người tin dùng để tạo ra không gian yên bình, thu hút tài lộc. Những cây này thường có khả năng hấp thụ và chuyển hoá năng lượng tiêu cực, mang lại cảm giác mát mẻ cho môi trường sống.
Những tiêu chí quan trọng khi chọn cây phong thủy ưa bóng râm
Tính "ưa bóng râm"
Cây ưa bóng râm phát triển tốt trong môi trường ánh sáng gián tiếp, không cần ánh sáng trực tiếp mạnh.
Điều này giúp chúng thích hợp với góc nhà, hành lang, hoặc những khu vực thiếu ánh sáng tự nhiên. Độ ẩm vừa phải, không quá khô, và nhiệt độ trong khoảng 18‑25 °C là lý tưởng.
Đặc điểm phong thủy
|
Tiêu chí
|
Ý nghĩa phong thủy
|
Ví dụ cây
|
Lá xanh tươi, không có chấm đốm
|
Tượng trưng cho sức khỏe, sinh khí dồi dào
|
Cây trầubBà, Cây kim ngân
|
Hình dáng cây thẳng, không gập khúc
|
Đem lại sự ổn định, thịnh vượng
|
Cây bồ đề, cây đỗ quyên
|
Cây có khả năng "tán lá rộng"
|
Tạo ra "bức tường sinh khí", bảo vệ không gian
|
Cây lưỡi hổ, cây dây leo
Tính thẩm mỹ và phù hợp với không gian
Kích thước cây quá to có thể gây cảm giác chật chội, trong khi cây quá nhỏ lại không đủ "công lực" thu hút năng lượng.
Màu sắc: Lá xanh lá, hoa trắng, vàng nhạt thường được ưa chuộng vì chúng mang lại cảm giác thanh lịch và dễ hòa hợp.
Các cây phong thủy ưa bóng râm phổ biến
Cây kim ngân
Cây kim ngân có đặc điểm lá dày, bóng, màu xanh lục đậm, chịu được thiếu ánh sáng và ít nước. Trong phong thủy thì cây này tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự ổn định.
Cây kim ngân nên đặt ở góc phòng khách, phòng làm việc, tưới nước mỗi 2‑3 tuần, tránh để trong môi trường quá ẩm ướt.
Cây trầu bà
Cây trầu bà dây leo, lá xanh đậm có những sọc vàng, dễ dàng treo lên tường hoặc để trong chậu.
Trong phong thủy, cây này mang lại sinh khí, "đẩy" đi năng lượng tiêu cực, hỗ trợ tăng cường tài lộc. Cây thích ánh sáng gián tiếp, tưới nước khi đất khô bề mặt, cắt tỉa định kỳ để giữ dáng đẹp.
Cây lưỡi hổ
Cây này có đặc điểm lá dài, cứng, màu xanh đậm với các vệt vàng, chịu được thiếu ánh sáng và ít nước.
Ý nghĩa phong thủy: "Bảo vệ" không gian, ngăn ngừa năng lượng xấu xâm nhập, đồng thời tăng cường sức khỏe.
Cách chăm sóc: Đặt ở góc phòng ngủ, phòng làm việc, tưới nước mỗi 2‑4 tuần, tránh để trong môi trường quá ẩm.
Cây đỗ quyên
Cây thân gỗ mịn, lá lớn, thường được trồng trong chậu hình tròn hoặc hình vuông. Trong phong thủy, cây đỗ quyên được xem là "cây tài" mang lại tài lộc dồi dào, đặc biệt khi đặt ở hướng Đông hoặc Tây Bắc.
Cách chăm sóc: Thích ánh sáng gián tiếp, tưới nước đều đặn, không để nước đọng ở đáy chậu.
Cây bồ đề
Cây bồ đề có đặc điểm tán lá rộng, màu xanh đậm, thích hợp để tạo "bức tường sinh khí". Về mặt phong thủy thì cây này mang lại sự ổn định, bảo vệ gia đình khỏi xui xẻo, đồng thời tăng cường mối quan hệ gia đình.
Cách chăm sóc: Đặt ở vị trí có ánh sáng gián tiếp, tưới nước khi đất khô bề mặt, cắt tỉa để duy trì dáng cây.
Cây đậu nành
Cây có đặc điểm thân mọc dày, lá xanh bóng, hoa màu đỏ, hồng hoặc trắng. Trong phong thủy, cây đậu nành tăng cường năng lượng "hỏa", giúp kích hoạt sức mạnh cá nhân và thu hút tình duyên.
Cách chăm sóc: Cần ánh sáng mạnh (nhưng không trực tiếp trong giờ nắng gắt), đất thoát nước tốt, tưới nước ít.
Cây dây leo nhện
Cây dây leo với lá xanh lục, có khả năng bám lên tường, tạo nên không gian xanh mướt. Trong phong thủy, cây dây leo nhện giúp "kết nối" các không gian trong nhà, tạo dòng chảy năng lượng liên tục.
Cách chăm sóc: Đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp, tưới nước khi đất khô, cắt tỉa để tránh quá rậm rạp.
Vị trí đặt cây trong từng phòng
Phòng khách: Đặt cây kim ngân hoặc đỗ quyên ở góc phía Tây hoặc Đông Bắc để thu hút tài lộc và tạo không gian chào đón.
Phòng làm việc: Cây lưỡi hổ hoặc cây trầu bà đặt gần bàn làm việc giúp tăng cường tập trung, giảm stress.
Phòng ngủ: Tránh đặt cây quá lớn; cây lưỡi hổ hoặc cây dây leo nhện với lá mềm sẽ tạo cảm giác thư giãn, không gây ảnh hưởng tới giấc ngủ.
Phòng bếp: Cây đỗ quyên hoặc cây kim ngân ở góc tây bắc giúp duy trì năng lượng sạch, tránh mùi hôi và tạo không gian sinh khí.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
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