Cây thiết mộc lan ra hoa báo hiệu điềm gì? Cách chăm ra hoa sớm và 2 mệnh rất hợp trồng thiết mộc lan
GĐXH - Thiết mộc lan là cây cảnh rất được yêu thích nhờ vẻ đẹp tươi mát, dáng cây đẹp, lá cây thuôn dài, xanh mướt bắt mắt, làm đẹp không gian nhà cửa. Thông thường sẽ mất khoảng một vài năm kể từ khi trồng, nếu được chăm sóc tốt thì cây sẽ nở hoa.
Cây thiết mộc lan ra hoa bao hiệu điều gì?
Cây thiết mộc lan ra hoa được coi là điềm may mắn, báo hiệu tài lộc và thịnh vượng sắp gõ cửa nhà gia chủ.
Ngoài ra, thiết mộc lan ra hoa cũng có thể tượng trưng cho sự phát triển trong công việc, cuộc sống, mọi dự định, kế hoạch có thể thuận lợi, thành công rực rỡ, thay đổi theo chiều hướng tích cực, mối quan hệ được cải thiện… Cây thiết mộc lan còn được biết đến với khả năng sống bền bỉ, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.
Thiết mộc lan ra hoa mùa nào?
Trong điều kiện thuận lợi, chăm sóc tốt, thiết mộc lan thường ra hoa vào mùa xuân. Thực tế không ít trường hợp người trồng thiết mộc lan cả năm trời vẫn chẳng thấy có hoa. Tuy nhiên một khi hoa thiết mộc lan nở thì lại lâu tàn.
Hoa thiết mộc lan có độc không?
Nhiều người thường thấy hoa thiết mộc lan có mùi hơi hắc và có phần lo ngại hoa có độc tố, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế hoa thiết mộc lan lành tính, không có chứa độc tố.
Gia chủ nên trồng cây để ở ngoài trời, ban công, tránh để trong phòng ngủ, phòng khách vì hương hoa khi ngửi lâu dễ gây đau đầu, khó chịu.
Cây thiết mộc lan hợp tuổi nào? Mệnh nào?
Thiết mộc lan hợp với các tuổi thuộc mệnh Mộc gồm: 1958 (Mậu Tuất), 1959 (Kỷ Hợi), 1972 (Nhâm Tý), 1973 (Qúy Sửu), 1980 (Canh Thân), 1981 (Tân Dậu), 1988 (Mậu Thìn), 1989 (Kỷ Tỵ), 2002 (Nhâm Ngọ), 2003 (Quý Mùi).
Thiết mộc lan hợp với các tuổi thuộc mệnh Kim gồm: Giáp Thìn 1964, Nhâm Thân 1972, Canh Tý 1980, Giáp Thìn 1984, Nhâm Thân 1992, Canh Tý 2000.
Cách trồng thiết mộc lan ra hoa nên biết
Vị trí trồng cây
Thiết mộc lan là cây ưa ánh sáng gián tiếp, chịu bóng râm nhẹ. Tuy nhiên muốn cây ra hoa thì bạn nên trồng hoặc đặt cây ở vị trí có nhiều ánh sáng tự nhiên: Sân vườn, ban công, hiên nhà… Tránh để cây tiếp xúc ánh nắng mặt trời gay gắt vào buổi trưa hè, nếu không lá sẽ dễ bị cháy héo.
Đất trồng cây
Để cây thiết mộc lan ra hoa, bạn cần phải có nguồn đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng. Nếu trồng trong chậu thì chậu cần được đục lỗ thoát nước bên dưới, sau 1 – 2 năm nên thay chậu 1 lần để cây phát triển tốt, phù hợp với bộ rễ mới.
Tưới nước
Thiết mộc lan không quá ưa nước nhưng nên duy trì độ ẩm vừa phải cho đất. Trung bình 1 tuần nên tưới nước 2 – 3 lần cho cây, mùa đông có thể tưới 1 – 2 lần/tuần. Tránh tưới quá nhiều nước trong 1 lần khiến rễ cây bị úng, hư thối.
Phân bón
Một trong những cách kích thích thiết mộc lan ra hoa đó là người trồng cần chú ý bón phân đầy đủ cho cây.
Nên sử dụng phân hữu cơ và phân chuồng bón 2 – 3 tháng/lần. Đặc biệt mùa xuân và hè cần bổ sung nhiều phân để cây phát triển và bung nở hoa.
Nhiệt độ
Cây thiết mộc lan sinh trưởng tốt ở nhiệt độ từ 18 – 26 độ C, độ ẩm trung bình. Tránh để không khí quá khô làm cản trở quá trình ra hoa.
Nếu mùa hanh khô, người trồng nên sử dụng bình phun sương để tăng độ ẩm. Mùa đông, tránh để cây ở các nguồn nhiệt như quạt sưởi, lò sưởi… sẽ làm khô cây.
Phòng ngừa sâu bệnh
Thường xuyên theo dõi, quan sát cây để phát hiện sâu bệnh và có phương pháp xử lý kịp thời. Một số bệnh thường gặp ở cây thiết mộc lan đó là rệp, nấm mốc…
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
