Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

Thứ ba, 14:16 30/09/2025
GĐXH - Rắn là loài động vật khiến nhiều người sợ, bởi sự xuất hiện của chúng có thể làm gây nguy hiểm, không an toàn cho thành viên trong ngôi nhà của bạn. Nhiều người cho rằng, cách tốt nhất để bảo vệ căn nhà của mình là trồng cây lưỡi hổ.

Quan niệm dân gian về cây lưỡi hổ và rắn

Trong dân gian, cây lưỡi hổ từ lâu được xem là một loài cây có khả năng xua đuổi tà khí, trong đó có cả rắn rết. Người xưa tin rằng nhờ vào hình dáng lá nhọn, cứng và sắc cạnh như những lưỡi gươm, cây có thể "hóa giải" các luồng khí xấu, khiến rắn ngại đến gần.

Cũng theo truyền thuyết, mùi hương và thành phần hóa học trong lá cây lưỡi hổ có thể khiến rắn khó chịu và sợ hãi.

Trong phong thủy, lưỡi hổ tượng trưng cho sự bảo vệ, sức mạnh và xua tan năng lượng tiêu cực. Việc đặt chậu lưỡi hổ trước cửa nhà hay trong sân vườn không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn được xem như "lá bùa hộ mệnh", bảo vệ gia chủ khỏi những điều không may mắn, trong đó có cả sự xuất hiện của rắn.

Cây lưỡi hổ có thật sự đuổi rắn không? - Ảnh 1.

Trong dân gian, cây lưỡi hổ từ lâu được xem là một loài cây có khả năng xua đuổi tà khí, trong đó có cả rắn rết.

Ngoài cây lưỡi hổ, dân gian còn lưu truyền nhiều loại cây khác cũng được cho là có tác dụng xua đuổi rắn, như cây nén (họ hành tỏi) với mùi hăng đặc trưng, cây sả nhờ tinh dầu cay nồng, hay cây ngũ gia bì thường dùng để trồng trong vườn.

Tại sao rắn sợ cây lưỡi hổ?

Đặc tính vật lý khiến rắn tránh xa

Cây lưỡi hổ có lá mọc thẳng, cứng và sắc cạnh như những lưỡi dao xanh. Đối với các loài bò sát như rắn, khi di chuyển, cơ thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất và các vật cản xung quanh. Nếu gặp lá nhọn, rắn có thể bị trầy xước hoặc tổn thương lớp vảy ngoài – bộ phận quan trọng giúp chúng bảo vệ cơ thể.

Chính vì vậy, bản năng sinh tồn khiến rắn có xu hướng né tránh khu vực có nhiều cây lưỡi hổ. Ngoài ra, việc cây mọc dày thành bụi cũng tạo nên một rào cản tự nhiên, hạn chế khả năng rắn chui rúc hay tìm nơi trú ẩn.

Hóa chất trong cây lưỡi hổ

Rắn là loài động vật sử dụng hệ thống khứu giác và cảm nhận hóa học để tìm kiếm con mồi và phát hiện các mối đe dọa. Chúng có một cơ quan đặc biệt gọi là Jacobsen's organ (hay còn gọi là cơ quan vomeronasal), giúp chúng phát hiện các phân tử hóa học trong không khí.

Cây lưỡi hổ có thật sự đuổi rắn không? - Ảnh 2.

Mùi vị và dịch tiết từ lá của cây lưỡi hổ cũng khiến cho rắn sợ mà không dám tới gần.

Cơ quan này cho phép rắn cảm nhận mùi của các loài động vật khác, bao gồm mùi của cây cối và các hợp chất hóa học mà cây sản sinh. Đây là những hoạt chất có khả năng gây kích ứng nhẹ với niêm mạc và da của động vật nếu tiếp xúc trực tiếp. Một số giả thuyết cho rằng mùi vị và dịch tiết từ lá của cây lưỡi hổ cũng khiến cho rắn sợ mà không dám tới gần.

Hiệu ứng môi trường

Môi trường sống của cây lưỡi hổ cũng khiến rắn không dám bén mảng tới. Lưỡi hổ thường phát triển tốt ở những khu vực khô ráo, đất thoát nước nhanh, ánh sáng dồi dào và ít bóng râm. Mà những chỗ này lại là điều kiện sống không lý tưởng đối với rắn, bởi chúng thường ưa nơi ẩm thấp, râm mát và giàu thức ăn như côn trùng, ếch nhái.

Vì thế, khi trồng nhiều lưỡi hổ quanh nhà hoặc sân vườn, thì khu vực đó sẽ trở nên ít ẩm, ít côn trùng, từ đó giảm sức hút với rắn.

Cây lưỡi hổ có thật sự đuổi rắn không? - Ảnh 3.Những sai lầm khi sử dụng cây xanh phong thủy, coi chừng rước họa vào nhà

GĐXH - Mặc dù cây xanh phong thủy có nhiều lợi ích, nhưng nếu sử dụng không đúng cách có thể gây phản tác dụng. Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải.

Huyền Trang (T/h)
