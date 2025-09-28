Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Vị trí vàng nên đặt cây xương rồng để hóa giải tà khí

Chủ nhật, 19:01 28/09/2025
GĐXH - Theo phong thủy, để xương rồng phát huy tốt nhất khả năng bảo vệ, bạn nên ưu tiên đặt cây ở những khu vực bên ngoài hoặc đóng vai trò là “vùng đệm” của ngôi nhà.

Ban công, sân thượng

Đây là vị trí lý tưởng nhất. Ban công và sân thượng là nơi đón nhận nhiều ánh sáng mặt trời, yếu tố quan trọng giúp xương rồng quang hợp và sinh trưởng khỏe mạnh. 

Một cái cây khỏe mạnh tự nó đã mang một nguồn năng lượng tích cực. Về mặt phong thủy, đặt xương rồng ở đây như một lớp lá chắn vững chắc, ngăn chặn những luồng khí xấu từ bên ngoài xâm nhập vào nhà bạn.

Bệ cửa sổ

Tương tự như ban công, bệ cửa sổ là một "cổng giao tiếp" giữa không gian bên trong và bên ngoài. Đặt một chậu xương rồng nhỏ trên bệ cửa sổ giúp thanh lọc và cản lại những năng lượng tiêu cực trước khi chúng đi vào nhà. Vị trí này cũng đảm bảo cây nhận đủ ánh sáng cần thiết.

Vị trí vàng nên đặt cây xương rồng để hóa giải tà khí - Ảnh 1.

Đặt một chậu xương rồng nhỏ trên bệ cửa sổ giúp thanh lọc và cản lại những năng lượng tiêu cực trước khi chúng đi vào nhà.

Hướng Tây Bắc của ngôi nhà

Trong Bát trạch (một trường phái phong thủy), hướng Tây Bắc thường được xem là hướng có năng lượng không thuận lợi. 

Đặt một vật phẩm phong thủy có tính "hóa giải" mạnh mẽ như cây xương rồng ở hướng này được cho là có thể trấn áp điềm xấu, bảo vệ sự bình yên cho gia đình và ngăn chặn vận rủi.

Trước cửa ra vào hoặc cửa chính

Bạn nên đặt chậu xương rồng ở bên ngoài, hai bên cửa chính. Vị trí này giúp cây đóng vai trò như hai người lính gác mạnh mẽ, ngăn không cho tà khí, những điều xui xẻo theo chân người lạ vào nhà. Điều này đặc biệt hữu ích cho các cửa hàng, văn phòng kinh doanh để tránh kẻ tiểu nhân.

Vị trí vàng nên đặt cây xương rồng để hóa giải tà khí - Ảnh 2.

Để xương rồng phát huy tốt nhất khả năng bảo vệ, bạn nên ưu tiên đặt cây ở những khu vực bên ngoài hoặc đóng vai trò là “vùng đệm” của ngôi nhà.

Phòng tắm (vị trí phù hợp)

Nhiều người sẽ bất ngờ với gợi ý này. Phòng tắm là nơi có độ ẩm cao và được cho là mang nhiều âm khí. Đặt một chậu xương rồng nhỏ ở khu vực khô ráo trong phòng tắm (ví dụ trên kệ cao, xa vòi nước) có thể giúp cân bằng năng lượng và hấp thụ bớt khí độc, ẩm mốc.

Vị trí cấm kỵ tuyệt đối không nên đặt cây xương rồng

Việc đặt cây sai vị trí không chỉ làm mất đi tác dụng tốt mà còn có thể gây ra những ảnh hưởng không mong muốn. Dưới đây là những khu vực bạn cần tuyệt đối tránh.

Trong phòng ngủ

Phòng ngủ là không gian để nghỉ ngơi, cần sự yên tĩnh và hài hòa. Năng lượng mạnh, gai góc từ xương rồng có thể gây ra cảm giác bất an, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ. Về lâu dài, điều này được cho là nguyên nhân gây ra các cuộc cãi vã, làm rạn nứt tình cảm vợ chồng.

Vị trí vàng nên đặt cây xương rồng để hóa giải tà khí - Ảnh 3.

Theo phong thủy, không nên đặt cây xương rồng trong phòng ngủ.

Trong phòng khách

Phòng khách là trung tâm của ngôi nhà, nơi các thành viên gia đình tụ họp và cũng là nơi tiếp đón khách khứa. Đặt một vật mang "sát khí" như xương rồng ở đây có thể vô tình tạo ra một không khí căng thẳng, khiến các mối quan hệ trở nên gai góc, dễ phát sinh mâu thuẫn.

Bên trong văn phòng, công ty

Đặt xương rồng bên trong không gian làm việc chung có thể ảnh hưởng đến sự hòa thuận của tập thể. Năng lượng của cây có thể gây ra thị phi, cản trở sự hợp tác giữa các đồng nghiệp, khiến môi trường làm việc trở nên kém hiệu quả và đầy áp lực.

Vị trí vàng nên đặt cây xương rồng để hóa giải tà khí - Ảnh 4.

Đặt xương rồng bên trong không gian làm việc chung có thể ảnh hưởng đến sự hòa thuận của tập thể.

Đối diện cửa chính

Trái ngược với việc đặt bên ngoài, việc đặt cây xương rồng ngay đối diện cửa chính (nhưng ở bên trong nhà) lại là điều cấm kỵ. Vị trí này được xem là sẽ đẩy ngược dòng năng lượng tốt và tài lộc ra khỏi nhà, khiến gia chủ khó tích lũy được của cải.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Huyền Trang (T/h)
