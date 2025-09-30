Mới nhất
Bật mí cách cắm hoa tươi lâu, thơm lâu, cánh hoa căng mọng

Thứ ba, 11:31 30/09/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa tươi cắt cành ngày càng được ưa chuộng và sử dụng nhiều để trưng bày và trang trí không gian nhà cửa thêm phần tươi tắn và tràn đầy sinh khí. Tuy nhiên để kéo dài được độ tươi bền của từng loại hoa thì không phải ai cũng biết.

Chọn hoa cắt cành luôn tươi mới

Tưởng chừng như việc chọn hoa là một việc vô cùng đơn giản nhưng để chọn được cành hoa tươi ưng ý nhất thì không dễ dàng chút nào.

Trước tiên, bạn nên chọn hoa mới bằng cách quan sát phần gốc hoa xem vết cắt có mới hay không, nếu vết cắt lâu ngày phần gốc sẽ bị thâm đen và có hiện tượng mùi hôi.

Bật mí cách cắm hoa tươi lâu - Ảnh 1.

Hoa tươi cắt cành ngày càng được ưa chuộng và sử dụng nhiều để trưng bày và trang trí không gian nhà cửa thêm phần tươi tắn và tràn đầy sinh khí.

Tiếp theo nên chọn những cành hoa có phần búp nở nhẹ hoặc sắp nở, phần cánh vẫn còn xếp đều và có lớp cành lụa bên ngoài không bị dập, thâm đen, bạn có thể dùng tay bóp nhẹ vào bông hoa (áp dụng cho hoa hồng), nếu cảm thấy hoa có độ cứng, không bị mềm, nhũn thì chắc chắn sẽ là hoa tươi mới.

Dùng nước sạch kết hợp "nguyên liệu bí mật"

Nhiều người chỉ dùng nước lã để cắm hoa, nhưng để hoa lâu tàn, bạn nên pha thêm một số nguyên liệu sau: Đường + vài giọt chanh hoặc giấm: đường cung cấp năng lượng, còn chanh/giấm có tác dụng kháng khuẩn, giúp nước không bị đục.

Nước súc miệng hoặc vài giọt rượu trắng: giúp diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc. 

Một đồng xu kim loại hoặc ít muối: Tạo môi trường kháng khuẩn, giữ nước sạch lâu hơn.

Chỉ cần thêm những "nguyên liệu bí mật" này, hoa của bạn sẽ tươi lâu, cánh hoa căng mọng và hương thơm cũng giữ được bền hơn.

Chọn và vệ sinh bình đúng cách

Để giúp hoa được tươi lâu, bạn nên chọn bình cắm hoa có độ trơn nhẵn, tránh những loại bình có quá nhiều khe, rãnh ở mặt phía trong của bình để không bị tích tụ nhiều vi khuẩn khi cắm hoa lâu ngày.

Bật mí cách cắm hoa tươi lâu - Ảnh 2.

Để giúp hoa được tươi lâu, bạn nên chọn bình cắm hoa có độ trơn nhẵn.

Đối với việc sử dụng lại bình hoa có sẵn, trước khi cắm hoa bạn nên vệ sinh sạch sẽ bằng nước sạch phía trong bình, sau đó có thể súc lại bình bằng nước javen hoặc thuốc tẩy pha loãng để loại bỏ sạch vi khuẩn bám trong bình, rồi để ráo nước.

Cắt tỉa hoa đúng cách

Hoa mua ở chợ hay siêu thị về bạn nên rửa sơ phần gốc hoa nếu có dính đất hoặc bẩn. Sau đó, dùng kéo hoặc dao sắc cắt chéo gốc hoa góc 45 độ hoặc hơn (nên cắt hoa trong chậu nước lớn) vì diện tích tiếp xúc càng lớn thì độ hút nước lên cành càng nhiều. Đối với một số loại hoa có gốc lớn và cứng như tú cầu, hoa ly, hướng dương... bạn có thể chẻ dọc gốc làm đôi hoặc làm tư, chẻ một đoạn khoảng 5 -7cm để hoa hút được nhiều nước hơn.

Sau đó loại bỏ hết phần lá dập úng và cả những phần lá chìm dưới nước lúc cắm để tránh việc lá bị phân huỷ tạo vi khuẩn làm đục nước và gây mùi hôi. Đối với hoa hồng, bạn nên ngắt bỏ các cánh lụa bị dập hoặc có hiện tượng nấm cánh để tránh lây lan sang các hoa khác.

Bật mí cách cắm hoa tươi lâu - Ảnh 3.

Hoa mua ở chợ hay siêu thị về bạn nên rửa sơ phần gốc hoa nếu có dính đất hoặc bẩn. Sau đó, dùng kéo hoặc dao sắc cắt chéo gốc hoa góc 45 độ hoặc hơn.

Một mẹo nhỏ đối với hoa ly hoặc loa kèn, bạn có thể ngắt hết nhị hoa khi hoa vừa chớm nở để hoa được tươi lâu hơn và phần cánh hoa sẽ sạch, không dính phấn hoa khi rơi xuống cánh gây mất thẩm mỹ cho bình.

Vị trí bày hoa và cách chăm sóc bình hoa sau cắm

Sau khi đã cắm được bình hoa ưng ý, bạn nên đặt bình hoa tại vị trí thoáng mát, tránh nắng chiếu, gió thổi trực tiếp vào hoa, đặc biệt là gió từ quạt gió và máy lạnh để tránh hiện tượng mất nước làm hoa nhanh héo.

Bạn hãy thường xuyên để ý mực nước và độ trong của nước trong bình, để kịp thời tiếp thêm hoặc thay nước khi nước vừa có hiện tượng chuyển màu. Việc thay nước tốt nhất nên diễn ra hằng ngày vào buổi sáng hoặc tối. Cũng không quên thường xuyên cắt mới lại gốc hoa, loại bỏ những hoa héo trước để hạn chế việc vi khuẩn phát triển làm ảnh hưởng đến độ tươi của hoa.

Bật mí cách cắm hoa tươi lâu - Ảnh 4.Vị trí vàng nên đặt cây xương rồng để hóa giải tà khí

GĐXH - Theo phong thủy, để xương rồng phát huy tốt nhất khả năng bảo vệ, bạn nên ưu tiên đặt cây ở những khu vực bên ngoài hoặc đóng vai trò là “vùng đệm” của ngôi nhà.

Huyền Trang (T/h)
