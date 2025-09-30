Bật mí cách cắm hoa tươi lâu, thơm lâu, cánh hoa căng mọng
GĐXH - Hoa tươi cắt cành ngày càng được ưa chuộng và sử dụng nhiều để trưng bày và trang trí không gian nhà cửa thêm phần tươi tắn và tràn đầy sinh khí. Tuy nhiên để kéo dài được độ tươi bền của từng loại hoa thì không phải ai cũng biết.
Chọn hoa cắt cành luôn tươi mới
Tưởng chừng như việc chọn hoa là một việc vô cùng đơn giản nhưng để chọn được cành hoa tươi ưng ý nhất thì không dễ dàng chút nào.
Trước tiên, bạn nên chọn hoa mới bằng cách quan sát phần gốc hoa xem vết cắt có mới hay không, nếu vết cắt lâu ngày phần gốc sẽ bị thâm đen và có hiện tượng mùi hôi.
Tiếp theo nên chọn những cành hoa có phần búp nở nhẹ hoặc sắp nở, phần cánh vẫn còn xếp đều và có lớp cành lụa bên ngoài không bị dập, thâm đen, bạn có thể dùng tay bóp nhẹ vào bông hoa (áp dụng cho hoa hồng), nếu cảm thấy hoa có độ cứng, không bị mềm, nhũn thì chắc chắn sẽ là hoa tươi mới.
Dùng nước sạch kết hợp "nguyên liệu bí mật"
Nhiều người chỉ dùng nước lã để cắm hoa, nhưng để hoa lâu tàn, bạn nên pha thêm một số nguyên liệu sau: Đường + vài giọt chanh hoặc giấm: đường cung cấp năng lượng, còn chanh/giấm có tác dụng kháng khuẩn, giúp nước không bị đục.
Nước súc miệng hoặc vài giọt rượu trắng: giúp diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc.
Một đồng xu kim loại hoặc ít muối: Tạo môi trường kháng khuẩn, giữ nước sạch lâu hơn.
Chỉ cần thêm những "nguyên liệu bí mật" này, hoa của bạn sẽ tươi lâu, cánh hoa căng mọng và hương thơm cũng giữ được bền hơn.
Chọn và vệ sinh bình đúng cách
Để giúp hoa được tươi lâu, bạn nên chọn bình cắm hoa có độ trơn nhẵn, tránh những loại bình có quá nhiều khe, rãnh ở mặt phía trong của bình để không bị tích tụ nhiều vi khuẩn khi cắm hoa lâu ngày.
Đối với việc sử dụng lại bình hoa có sẵn, trước khi cắm hoa bạn nên vệ sinh sạch sẽ bằng nước sạch phía trong bình, sau đó có thể súc lại bình bằng nước javen hoặc thuốc tẩy pha loãng để loại bỏ sạch vi khuẩn bám trong bình, rồi để ráo nước.
Cắt tỉa hoa đúng cách
Hoa mua ở chợ hay siêu thị về bạn nên rửa sơ phần gốc hoa nếu có dính đất hoặc bẩn. Sau đó, dùng kéo hoặc dao sắc cắt chéo gốc hoa góc 45 độ hoặc hơn (nên cắt hoa trong chậu nước lớn) vì diện tích tiếp xúc càng lớn thì độ hút nước lên cành càng nhiều. Đối với một số loại hoa có gốc lớn và cứng như tú cầu, hoa ly, hướng dương... bạn có thể chẻ dọc gốc làm đôi hoặc làm tư, chẻ một đoạn khoảng 5 -7cm để hoa hút được nhiều nước hơn.
Sau đó loại bỏ hết phần lá dập úng và cả những phần lá chìm dưới nước lúc cắm để tránh việc lá bị phân huỷ tạo vi khuẩn làm đục nước và gây mùi hôi. Đối với hoa hồng, bạn nên ngắt bỏ các cánh lụa bị dập hoặc có hiện tượng nấm cánh để tránh lây lan sang các hoa khác.
Một mẹo nhỏ đối với hoa ly hoặc loa kèn, bạn có thể ngắt hết nhị hoa khi hoa vừa chớm nở để hoa được tươi lâu hơn và phần cánh hoa sẽ sạch, không dính phấn hoa khi rơi xuống cánh gây mất thẩm mỹ cho bình.
Vị trí bày hoa và cách chăm sóc bình hoa sau cắm
Sau khi đã cắm được bình hoa ưng ý, bạn nên đặt bình hoa tại vị trí thoáng mát, tránh nắng chiếu, gió thổi trực tiếp vào hoa, đặc biệt là gió từ quạt gió và máy lạnh để tránh hiện tượng mất nước làm hoa nhanh héo.
Bạn hãy thường xuyên để ý mực nước và độ trong của nước trong bình, để kịp thời tiếp thêm hoặc thay nước khi nước vừa có hiện tượng chuyển màu. Việc thay nước tốt nhất nên diễn ra hằng ngày vào buổi sáng hoặc tối. Cũng không quên thường xuyên cắt mới lại gốc hoa, loại bỏ những hoa héo trước để hạn chế việc vi khuẩn phát triển làm ảnh hưởng đến độ tươi của hoa.
Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắnỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Lựa chọn đúng vị trí đặt hũ gạo sẽ có mức độ tác động tích cực đến tài lộc cũng như sức khỏe của gia đình. Thông tin bài viết dưới đây sẽ bật mí cho bạn vị trí đặt hũ gạo trong nhà chuẩn phong thủy.
Cách xử lý xương rồng bị úng nướcỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Xương rồng là loài cây sống ở sa mạc, vì vậy chúng rất thích nghi với môi trường khô hạn. Điều này cũng có nghĩa là chúng rất dễ bị úng nước, đặc biệt là khi trồng trong chậu.
Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồngỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Rắn là loài động vật khiến nhiều người sợ, bởi sự xuất hiện của chúng có thể làm gây nguy hiểm, không an toàn cho thành viên trong ngôi nhà của bạn. Nhiều người cho rằng, cách tốt nhất để bảo vệ căn nhà của mình là trồng cây lưỡi hổ.
Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống sang chảnh trong biệt thự trắngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trước khi kết hôn với chồng doanh nhân, cô đã là một phú bà chính hiệu khi kinh doanh nhà hàng, công ty thời trang và làm đẹp. Hiện cặp đôi sống trong căn biệt thự trắng nhiều người mơ ước.
Những điều kiêng kị trong ngày Tết Trung thuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trung thu dịp tuyệt vời để các gia đình đoàn viên, quây quần sum họp bên nhau cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà và tổ tiên. Thế nhưng, theo dân gian, bạn cũng cần lưu ý không làm những việc dưới đây để đảm bảo ngày Tết Trung thu thêm trọn vẹn.
Mâm cúng Trung thu Rằm tháng 8 cần những gì?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Mâm cúng Rằm Trung thu cần những gì để đầy đủ và ý nghĩa nhất? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Những lợi ích treo tivi trên tường không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sử dụng tivi treo tường trong gia đình đem lại sự tiện lợi, gọn nhẹ và thoải mái trong cách bố trí lắp đặt tivi. Dưới đây là một số lợi ích của tivi treo tường mà bạn nên biết.
Loại nước lau bàn thờ đúng chuẩn để mang lại may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc lựa chọn các loại nước lau bàn thờ đặc biệt sẽ giúp tẩy rửa sạch sẽ, đồng thời mang lại sinh khí mới cho không gian thờ cúng của gia đình.
Vị trí vàng nên đặt cây xương rồng để hóa giải tà khíỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, để xương rồng phát huy tốt nhất khả năng bảo vệ, bạn nên ưu tiên đặt cây ở những khu vực bên ngoài hoặc đóng vai trò là “vùng đệm” của ngôi nhà.
Khai trương gặp mưa có lộc không?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Mỗi khi một doanh nghiệp, cửa hàng, hoặc một dự án mới ra mắt, việc khai trương không chỉ là một sự kiện quan trọng về mặt thương mại mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy.
Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thangỞ
GĐXH - Cầu thang là nơi tiếp nhận và cung cấp khí nên có ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy. Hình dạng cầu thang, kết cấu tòa nhà và cách sắp xếp định hướng khác nhau sẽ có ảnh hưởng phong thủy khác nhau.