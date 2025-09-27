Những sai lầm khi sử dụng cây xanh phong thủy, coi chừng rước họa vào nhà

Mới nhất
GĐXH - Mặc dù cây xanh phong thủy có nhiều lợi ích, nhưng nếu sử dụng không đúng cách có thể gây phản tác dụng. Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải.

Đặt cây xanh phong thủy sai vị trí

Không nên đặt cây quá to trong phòng ngủ vì cây hấp thụ oxy vào ban đêm, có thể gây khó thở. Cây quá lớn trước cửa chính có thể chắn mất tài lộc thay vì hóa giải sát khí.

Chọn cây không hợp mệnh với gia chủ

Không phải loại cây nào cũng phù hợp với mọi người, cần chọn cây theo mệnh ngũ hành. Ví dụ: Người mệnh Thủy không nên trồng cây có lá màu đỏ hoặc cây thuộc hành Hỏa.

Những sai lầm khi sử dụng cây xanh phong thủy - Ảnh 1.

Mặc dù cây xanh phong thủy có nhiều lợi ích, nhưng nếu sử dụng không đúng cách có thể gây phản tác dụng.

Không chăm sóc cây thường xuyên

Cây bị héo úa hoặc chết không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn tạo năng lượng xấu. Nên thường xuyên tưới nước, tỉa lá và vệ sinh cây để duy trì năng lượng tích cực.

Đặt quá nhiều cây trong nhà

Mặc dù cây xanh phong thủy có lợi ích nhưng đặt quá nhiều có thể làm không gian trở nên chật chội. Nên cân đối số lượng cây để tạo sự thông thoáng cho không gian sống.

Các loại cây xanh phong thủy hóa giải sát khí hiệu quả

Cây trúc cảnh

Theo phong thủy, cây trúc cảnh có công dụng hấp thụ năng lượng tiêu cực, tạo rào chắn bảo vệ ngôi nhà khỏi luồng khí xấu. 

Những sai lầm khi sử dụng cây xanh phong thủy - Ảnh 2.

Cây này thuộc hành Mộc nên phù hợp với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa.

Đây là cây hóa giải sát khí đường đâm thẳng vào nhà rất tốt. Chỉ cần bạn đặt cây trúc cảnh trước nhà hoặc ban công để chắn sát khí. Cây này thuộc hành Mộc nên phù hợp với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa.

Cây lưỡi hổ

Cây Lưỡi hổ cac tác dụng út khí độc, giảm tác động của bức xạ từ máy tính và điện thoại. Trong phong thủy cây còn có thể bảo vệ gia chủ khỏi năng lượng tiêu cực. Nên đặt cây này tại vị trí góc làm việc, phòng khách hoặc gần cửa ra vào. Cây lười hổ thuộc hành Kim, tốt cho người mệnh Thủy và Kim.

Cây kim tiền

Trong phong thủy, cây kim tiền có công dụng tăng cường vượng khí, giúp công việc và tài chính thuận lợi. Thu hút tài lộc và kích hoạt may mắn cho ai sở hữu chúng.

Những sai lầm khi sử dụng cây xanh phong thủy - Ảnh 3.

Trong phong thủy, cây kim tiền có công dụng tăng cường vượng khí, giúp công việc và tài chính thuận lợi.

Để cây phát huy được tác dụng thì nên đặt cây ở phòng khách, bàn làm việc hoặc quầy thu ngân. Theo ngũ hành thì cây kim tiền thuộc hành Thổ, hợp với người mệnh Hỏa và Thổ.

Cây trầu bà

Cây trầu bàn có công dụng hóa giải năng lượng xấu, giúp không gian trong lành, xua đuổi tà khí. Nên đặt cây này ở gần cửa ra vào, cầu thang hoặc góc tối trong nhà. Cây thuộc hành Mộc, hợp với người mệnh Hỏa và Thủy.

Cây búp đa đỏ

Cây này có công dụng hấp thụ năng lượng xấu, bảo vệ gia chủ khỏi sát khí. Cây nên được đặt trước cửa nhà hoặc trong phòng khách. Trong ngũ hành thì cây búp đa đỏ thuộc hành Thổ, phù hợp với người mệnh Hỏa và Thổ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Khi chọn mua cây phong thủy nhất định phải lưu ý những cây có độc sauKhi chọn mua cây phong thủy nhất định phải lưu ý những cây có độc sau

GĐXH - Khi chọn mua cây phong thủy mọi người chủ yếu dựa vào hình thức hoặc lời khuyên của người bán mà không biết rằng có những loại cây chứa rất nhiều chất độc.

Huyền Trang (T/h)
